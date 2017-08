Vachier-Lagrave sikere, Anand Carlsennel holtversenyben második

Saint Louisban a francia Maxime Vachier-Lagrave nagyszerű sikerével fejeződött be az 5. Sinquefield Cup. A 26 éves nagymester az utolsó fordulóban az orosz Jan Nepomnjacsij legyőzésével félpontos előnnyel, veretlenül nyerte meg a Grand Chess Tour 2017 sorozat harmadik versenyét.

A háromszoros norvég világbajnok Magnus Carlsen és az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand végzett holtversenyben a második helyen, az örmény Levon Aronjan a befejező játéknapon Carlsentől szenvedett vereséget, lecsúszott a dobogóról, negyedik lett az orosz Szergej Karjakin társaságában.

Hazai pályán nagy meglepetés a tavalyi bakui sakkolimpián aranyérmes amerikai válogatott triójának, Fabiano Caruanának, Hikaru Nakamurának és Wesley So-nak a kudarca, nyolc játszmát és 36,5 Élő-pontot vesztettek. Vachier-Lagrave a virtuális világranglistán a második helyre lépett előre, a GCT pontversenyben 3 pontra megközelítette Carlsent, az elsőség decemberben a London Chess Classic viadalon dől el. Augusztus 14. és 18. között az amerikai sakkozás fellegvárában rendezik meg a GCT negyedik tornáját, a rapid-és villámversenyen szabadkártyával a sakkozás 13. világbajnoka, Garri Kaszparov is játszik.

Az egykori junior világbajnok, a 26 esztendős Maxime Vachier-Lagrave eddigi pályafutása legnagyobb sikereként az 5. Sinquefield Cup győztese lett. A francia nagymester veretlenül, félpontos előnnyel végzett az élen. Sikerében döntő szerepet játszott a viadal negyedik fordulójában a norvég világbajnok Magnus Carlsen elleni győzelme. Párharcuk nagy csatát hozott, a sötéttel játszó Vachier-Lagrave kitűnően játszott, hárította Carlsen minden próbálkozását. Az időkontroll előtt MVL nem vállalkozott a fokozott bonyodalmakra, majd láthatóan elvesztette a kontrollt az állás felett. Magnusnak nyerőesélyei támadtak, amikor ő kezdett el hibázni, kimaradt a nyerőesély, majd kihagyta a remihez vezető folytatást is, s az újabb hiba után már a francia sakkozó játszhatott nyerésre.

A világbajnok kapkodott, túlzott reményeket fűzött a kombinációval szabaddá vált gyalogjához, elnézte a sorscsapást jelentő védőlépést. Vachier-Lagrave a bonyodalmak elcsitulása után gyalogelőnnyel játszhatta a végjátékot, győzelemig fokozta előnyét! A francia nagymester az utolsó forduló előtt hármas holtversenyben vezetett, az orosz Jan Nepomnjacsij elleni sikere jelentette elsőségét, miután az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand remit ért el az amerikai Wesley So ellen, az örmény Levon Aronjan vereséget szenvedett Carlsentől. Nagyszerű eredménye szépen kamatozott Élő-pontokban is, a 18,1 ponttal hat helyezést javítva a virtuális világranglistán a második helyre lépett előre. A 300 ezer dolláros díjalapból 75 ezret nyert.

A holtversenyben második helyen végzett Magnus Carlsen nem csak MVL elleni kisiklását sajnálhatja, hanem az amerikai Hikaru Nakamura ellen kidobott fél pontot is. A norvég világelsőnek idén ez volt a negyedik szuperversenye, de tornát még nem tudott nyerni. Wijk aan Zee-ben Wesley So, Baden-Badenben és Stavangerben Levon Aronjan végzett az első helyen. A Grand Chess Tour párizsi rapid-és

villámversenyen Vachier-Lagrave ellen a rájátszás megnyerése után győzött, Leuvenben fölényesen diadalmaskodott.

A sakkvilág lelkesen ünnepli az ötszörös világbajnok Viswanathan Anandot. A verseny doyenje, a 47 esztendős exvilágbajnok veretlenül harcolta végig a tornát, hatalmas rutinját kihasználva érezte meg a döntő pillanatokat. Örökké emlékezetes marad az amerikai Fabiano Caruana elleni kombinációjában a zseniális vezérlépése. Levon Aronjan a befejező játéknapon Carlsentől elszenvedett vereségével csúszott le a dobogóról. Az orosz Szergej Karjakin nem játszott igazán jól, a presztízscsatát a norvég világbajnokkal szemben elvesztette. Az orosz Peter Szvidler utolsó partijában Fabiano Caruanát győzte le ls cserélt helyet az amerikai sakkozóval.

A nagyszerűen megszervezett, az interneten kitűnően közvetített versenyen a hazai pályán szereplő olimpiai bajnokok csődöt mondtak. So, Caruana és Nakamura nyolc játszmában is feladásra kényszerült, s mindössze két játszmát tudtak nyerni. So és Caruana búcsúzni kényszerült a + 2800 Élő-pontos elit klubból, a viadalt a világranglista második helyén kezdő, címvédőként játszó So hat helyezést, a harmadik Caruana két helyezést rontott, összesen 36,1 Élő-pontot vesztettek.

Az 5. Sinquefield Cup végeredménye:

1.Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2789) 6

2-3. Magnus Carlsen (norvég, 2822) és Viswanathan Anand (indiai, 2783) 5,5

4-5. Levon Aronjan (örmény, 2799) és Szergej Karjakin (orosz, 2773) 5

6. Peter Szvidler (orosz, 2751) 4,5

7. Fabiano Caruana (amerikai, 2807) 4

8. Hikaru Nakamura (amerikai, 2792) 3,5

9-10. Wesley So (amerikai, 2810) és Jan Nepomnjacsij (orosz, 2751) 3 pont

Az Élő-pontszámok változásai:

Vachier-Lagrave + 14,9, Carlsen + 5,2, Anand + 10,7, Aronjan + 3,4, Karjakin + 7,1, Szvidler + 5,1, Caruana – 7,8, Nakamura – 10,6, So – 18,1, Nepomnjacsij – 9,9

A Grand Ches Tour pontversenyének állása:

1.Magnus Carlsen 34 pont (12, 13, 9)

2. Maxime Vachier-Lagrave 31 (10, 8, 13)

3. Wesley So 15,5 (4, 10, 1,5)

4-5. Viswanathan Anand és Levon Aronjan 12 (3, 9)

6. Szergej Karjakin 11,5 (5, 6,5)

7. Hikaru Nakamura 11 (8, 3)

8. Fabiano Caruana 7 (3, 4)

9. Jan Nepomnjacsij 5,5 (4, 1,5)

Két nap szünet után kezdődik a Grand Chess Tour 2017 negyedik tornája, a rapid-és villámverseny. Hatan játszanak a sorozat résztvevői közül, négyen szabadkártyával. A legnagyobb szenzáció a 2005-ben visszavonult, azóta csak bemutatókon, nosztalgia meccseken szereplő Garri Kaszparov részvétele. A sakkozás 13. világbajnoka bejelentette, hogy csak ez az egy verseny szerepel terveiben. Magnus

Carlsen és Maxime Vachier-Lagrave a GCT sorozatban már három tornán játszott, a befejező London Chess Classic viadalon dől el, hogy melyikük nyeri a 2017-es összetett pontversenyt.

St. Louisban augusztus 14-én magyar idő szerint 20 órától a körmérkőzéses rapidverseny első három fordulójára kerül sor, a tervek szerint 21 óra 30 és 23 óra még a kezdési időpont, 15-én és 16-án is három-három fordulót bonyolítanak le. Játszmánként 25-25 perc a gondolkodási idő és 10-10 másodperc lépésenként. A győzelemért két, a döntetlenért egy pont jár. A villámversenyen augusztus 17-én és 18-án a nagymesterek 9-9 fordulóban csapnak össze a klasszikus pontozás szerint, 5-5 perc és 3-3 másodperc lépésenként. A kombinált versenyben az első helyen előálló esetleges holtversenyt augusztus 19-én rájátszás döntené el. A 150 ezer dolláros díjalapból a győztes 37.500 dollárt nyer.

A St. Louis-i GCT verseny résztvevői a rapid Élő-pontszámok sorrendjében:

Hikaru Nakamura (amerikai, 2822)

Garri Kaszparov (orosz, 2812)

Jan Nepomnjacsij(orosz, 2810)

Leinier Dominguez Perez (kubai, 2803)

Levon Aronjan (örmény, 2794)

Viswanathan Anand (indiai, 2778)

Szergej Karjakin (orosz, 2765)

Le Quang Liem (vietnami, 2761)

David Navara (cseh, 2737)

Fabiano Caruana (amerikai, 2700)