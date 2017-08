Mayweather Sr. szerint a bohócsapka ott lesz McGregor fején

Augusztus 26-án kerül sor a veretlen Floyd Mayweather Jr. visszatérésére, méghozzá a UFC világelső Conor McGregor ellenében, akinek ez lesz pályafutása első profi ökölvívó meccse. Ennek megfelelően sokan arra számítanak, hogy a nagypehelysúlytól nagyváltósúlyig mindenkit végigverő Mayweather sima győzelmet arat majd, sőt, maga az érintett úgy nyilatkozott, ki akarja ütni az ír harcost néhány menetben.

Az amerikai klasszis edző-édesapja, Floyd Mayweather Sr. azonban árnyaltabban látja a képet, mármint ami a kiütéses győzelmet illeti:

"Én azért azt nem mondanám, hogy Floyd idő előtt be fogja fejezni a mérkőzést, a kézproblémái miatt. Ez sajnos igaz, vannak gondjai a kezeivel. De a bohócsapkát rá fogja tenni Conor McGregor fejére, ebben biztosak lehetnek."

Ha már a kiütésnél tartunk, ahogy mindenki előtt ismert lehet, a két ökölvívó együttesen azt kezdeményezte, hogy a nagyváltósúlyban előírt 10 unciás helyett 8 unciás kesztyűkben bokszolhassanak, Mayweather szerint azért, hogy ellenfele kicsit komfortosabban érezhesse magát a szorítóban.

A szabályok ezt elvileg engednék is, amennyiben mindkét ökölvívó beleegyezik, de az Association of Ringside Physicians nevű szervezet aggodalmát fejezte ki a változtatás miatt, amelyet jelzett is a Nevadai Atlétikai Bizottságnak, így könnyen elképzelhető, hogy mégis a 154 fontban szokásos 10 unciás kesztyűt fogják használni a felek - írja a profiboksz.hu.