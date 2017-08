Visszatérne és rekordot döntene a korábbi világelső

A szülés előtt álló Serena Williams indulni szeretne a januári ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Azt gondoltam, ha gyerekem lesz, azonnal visszavonulok, de nem. Biztosan visszatérek. Kisétálni a pályára, és hallani a tömeg morajlását, ez semmihez nem hasonlítható, ennél nincs jobb érzés a világon - nyilatkozta az amerikai játékos a Vogue magazinnak.

Hangsúlyozta, ha van esélye, hogy beállítsa Margaret Court rekordját, akkor nem fogja elszalasztani a lehetőséget. A 75 esztendős ausztrál Court 1960 és 1973 között 24 Grand Slam-tornát nyert egyesben, a 35 éves Serena Williams 23-nál jár."Ha valami, akkor a terhesség új energiát adott nekem" - tette hozzá, majd kijelentette, nemcsak az indulás a célja a januári melbourne-i tornán, hanem a címvédés.

"Tudom, hogy durván hangzik, három hónappal a szülés után ismét versenyezni, de ez a tervem" - mondta.