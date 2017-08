Grand Chess Tour 2017: örmény-siker született a negyedik tornán

St. Louisban az örmény Levon Aronjan elsőségével fejeződött be a Grand Chess Tour 2017 negyedik tornája, a rapid-és villámverseny. A háromszoros olimpiai bajnok hárompontos előnnyel nyerte meg az összetett versenyt.

Remekelt a rapid műfajban, a 25-25 perc és lépésenként 10-10 másodperces partikban, kétpontos előnnyel végzett az élen. A snellezésben – 5-5 perc és 3-3 másodperc – külön versenyt vívott az orosz Szergej Karjakinnal, aki végül megnyerte a villámversenyt, holtversenyben második lett az amerikai Hikaru Nakamura társaságában. A nagy visszatérő, a sakkozás tizenharmadik világbajnoka, Garri Kaszparov a nyolcadik helyen zárta szereplését. A viadal díjalapja 150 ezer dollár volt, Aronjan 37 ezer ötszáz dollárt kasszírozott.

Az amerikai sakkozás fellegvárában, St. Louisban a Grand Chess Tour ötletgazdájának, a 12 éve az aktív sakkozástól visszavonult Garri Kaszparovnak a részvétele jelentette a rapid-és villámverseny legnagyobb attrakcióját. A sakkozás tizenharmadik világbajnoka nagy ambícióval vállalta a kihívást, hogy megmérkőzzön a nála jóval fiatalabb top nagymesterekkel, ellenfelei közül csak az indiai exvilágbajnok Viswanathan Annaddal viaskodott korábban, 1995-ben New Yorkban világbajnoki döntőt is vívtak egymással. Kaszparov a rapidversenyt három remivel kezdte, óvatosan sakkozott. A második játéknapon nagyon bosszantotta, hogy Levon Aronjanal szemben elrontotta nyerőesélyes végjátékát.

Az ötödik fordulóban megszületett a szenzáció, Jan Nepomnjacsij legyőzte a királyt. Kaszparov remekül megjátszott nyitást követően elhibázott cserével hátrányba került, rettenetesen bosszantotta a vereség. Az ősi riválissal, Ananddal békésen remizett, s jöhetett a befejező három forduló.

A hetedik körben Garri Kaszparov sokkolta a sakkvilágot. A Caro-Kann védelmű partiban a nyitás után fölényesen állt, szánalmas volt nézni David Navara g6-on bezárt futóját. Egy kicsit meglepődtünk, amikor Garri a vezércserével végjátékra egyszerűsített, ahol kénye-kedvére válogathatott a nyerések között. Bizonytalanná vált, váratlanul ellenesélyt adott Navarának, a játszma egyre inkább thrilerré alakult, ahol a cseh nagymester kevesebb idejében is többet látott az egyre idegesebb exvilágbajnoknál, aki hibát-hibára halmozva, a döntetlent elkerülve egy kiskombinációnak köszönhetően el is vesztette a játszmát. Következő partijában nagy ajándékot kapott a vietnami Le Quang Liemtől, aki az exvilágbajnok időzavarában nézett el bástyát. Az utolsó fordulóban kikapott Fabiano Caruanától, mínuszban zárt. A rapidversenyen a győzelem 2, a döntetlen 1 pontot ért. Kaszparov játékán nagyon látszott a 12 éves kihagyás, egyértelmű, hogy megnyitáselméleti felkészültsége bámulatos, ragyogó ötleteket játszott meg, de a középjátékba való átmenetnél túlzottan is elmerengett az állásokon, kevésbé bízott ösztöneiben. Időzavarokban sokat rontott.

Izgalmasan alakult a torna hajrája. A gyorsított tempó miatt néha érthetetlen hibákat, vagy éppen a kolosszális megoldásokat is láthattunk, az élő közvetítés segítségével a nagymesterek testbeszédét, a lépések utáni reakcióikat. Az örmény Levon Aronjan megérdemelt elsőségével fejeződött be a rapidverseny. Egypontos előnnyel végzett az élen a két amerikai rivális, Fabiano Caruana és Hikaru Nakamura előtt. A viadalon hol egyedül, hol holtversenyben vezető, veretlenségét őrző orosz Jan Nepomnjacsij utolsó partijának elvesztésével leszorult a dobogóról.

A rapidverseny végeredménye:

1.Levon Aronjan (örmény) 12

2-3. Fabiano Caruana és Hikaru Nakamura (mindkettő amerikai) 11

4. Jan Nepomnjacsij (oorsz) 10

5. Leinier Dominguez Perez (kubai) 9

6-7. Szergej Karjakin (orosz) és Le Quang Liem (vietnami) 8

8-10. Garri Kaszparov (orosz), Viswanathan Anand (indiai) és David NAvara (cseh) 7

A háromnapos rapidverseny után még nagyobb sebességre kapcsoltak a sakkvilág ászai, játszmánként 5-5 perc és 3-3 másodperc gondolkodási idővel a villámversenyen 18 fordulóra került sor, világossal és sötéttel is megmérkőztek egymással. Remek csatákat, nagy elnézéseket, jelentős fordulatokat, szerencsés győzelmeket, váratlan mentéseket, az idő szorításában is félelmetes gyorsaságot láttunk. Örömök és bosszúságok, gyorsan peregtek az események.

A villámverseny első játéknapja után Levon Aronjan megnyugtató, kétpontos előnnyel vezetett. Szergej Karjakin jelentős hátrányát ledolgozva már dobogós helyezésért küzdhetett, 9 partiból csak két döntetlent engedélyezett ellenfeleinek. Aronjan 18,5, Nakamura 16,5, Karjakin 16 ponttal várhatta a visszavágókat. Kaszparov snellben eredményesebb volt, Anand kevésbé bírta a tempót.

Levon Aronjan 34 évével már kellő rutinnal jól sáfárkodott erejével is, már nem kellett kockáztatnia, kellő gyorsasággal húzta a lépéseket, lépkedett előre a végső győzelemhez vezető úton, hárompontos előnnyel ért célba. Karjakin a villámverseny megnyerésével vigasztalódhatott, holtversenyben másodikként zárta szereplését.

Az összetett verseny végeredménye:

1.Levon Aronjan 24,5

2-3. Szergej Karjakin 21,5

4. Jan Nepomnjacsij 10

5-7. Leinier Dominguez, Fabiano Caruana és Le Quang Liem 16,5

8. Gari Kaszoariv 16

9. Viswanathan Anand 14

10. David Navara 13

A Grand Ches Tour 2017 pontversenyének állása:

1.Magnus Carlsen 34 pont (12, 13, 9)

2. Maxime Vachier-Lagrave 31 (10, 8, 13)

3. Levon Aronjan 25 (5,5, 6,5, 13)

4. Szergej Karjakin 20,5 (5, 6,5, 9)

5. Hikaru Nakamura 20 (8, 3, 9)

6. Wesley So 15,5 (4, 10, 1,5)

7. Viswanathan Anand 14 (3, 9, 2)

8. Jan Nepomnjacsij 12,5 (4, 1,5, 7)

9. Fabiano Caruana 7 (3, 4, 5)

A Grand Chess Tour 2017 sorozat utolsó tornáját Londonban december 1.és 11. között Londonban rendezik meg. A pontversenyben 3 pontos előnnyel vezető norvég világbajnok Magnus Carlsen, az 5. Sinquefield Cup győztese, a francia Maxime Vachier-Lagrave, a St. Louis-i első helyezett Levon Aronjan kiélezett küzdelmét várjuk. Elsősorban az amerikai trió, Fabiano Caruana, Wesley So és Hikaru Nakamura Nakamura okozhat nehéz perceket az élen álló hármasnak. Viswanathan Anand remekelt az 5. Sinquefield Cup viadalon, Szergej Karjakin és Jan Nepomnjacsij mellett szabadkártyával Michael Adams játszik. A klasszikus gondolkodási idejű londoni tornának 300 ezer dollár a díjalapja, a győztes 75 ezret nyer. Az összetett pontverseny győztese 100 ezer, a második 50 ezer dollár plusz jutalomban is részesül.