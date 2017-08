Világelsőként, de vereséggel megy New Yorkba Nadal

Nem ünnepelheti tornagyőzelemmel Rafa Nadal, hogy pályafutása során negyedszer is felülhet a férfiteniszezők trónjára. A 31 éves mallorcai, a 2014-es wimbledoni vereségét követően másodszor kapott ki Nick Kyrgiostól. A Cincinnati ATP1000-s negyeddöntőjében az ausztrál 6:2, 7:5-re verte az első kiemelt spanyolt, akinek így több ideje marad regenerálódni, készülni az augusztus 28-án kezdődő US Openre.

Vannak, akik nehezen értik, hogy lehet augusztus 21-től újra világelső Rafa Nadal. A magyarázat roppant egyszerű: a hagyományos ranglista mindig azt mutatja, ki szerepelt az elmúlt 52 hétben a legeredményesebben az ATP Touron. Ráadásul a szezon utolsó harmadára (vagy akár negyedére) fordulva a spanyol az úgynevezett Race-t is vezeti, ami a január 1. után gyűjtött pontok alapján rangsorol. Nadal ugyan a Roland Garroson elért tenisztörténeti diadala óta szombatra virradóra játszott először negyeddöntőt és azt is elvesztette, de hiába szerénykedik egy 6:3-as győzelem-vereség statisztikával a nyáron, a szezon első öt hónapjában 49 meccséből 43-at megnyert, ami elégnek bizonyult a koronázáshoz. Igaz, ehhez kellett a riválisok gyengélkedése, sérülése. Az is tény, hogy a korábbi években pont a mallorcai bajlódott a leggyakrabban sérülésekkel, neki kellett a legtöbbet kihagynia egészségügyi okok miatt, ami akkor Djokovicot, Murrayt, Federert, vagy épp Wawrinkát segítette. Természetesen az ideális az lenne, ha a Big4 tagjai és az őket üldözők egyszerre lennének száz százalékos állapotban. Erre azonban minimális az esély, ahogy mondani szokták, az idő nem ennek a verziónak dolgozik.

Valamennyien elmúltak 30 évesek, és miközben kezdtük elfogadni, hogy ők még túl a harmincon is képesek dominálni, uralkodni, lassan ki kell józanodni és megbarátkozni a gondolattal, bármekkora bajnok a svájci, a spanyol, a szerb és a skót, egyre nehezebb lesz tartaniuk a szintet és mindenki addig örüljön, amíg láthatjuk őket Grand Slam-döntőket játszani. Néhány elképesztő adat: 2005 óta ők négyen az ATP1000-s versenyek 85 százalékát nyerték (113-ból 96-ot), de még brutálisabb, hogy az elmúlt hat évben 92 százalékos az együttes mutatójuk (59-ből 54). Most azonban ott tartunk, hogy a 2012-es, párizsi 1000-s verseny óta először a Big4 egyetlen tagja sincs ott egy ATP1000-s elődöntőjében, mert Cincinnatiban John Isner Grigor Dimitrovval, míg Nick Kyrgios David Ferrerrel mérkőzik a fináléért (azért két harmincon felüli még mindig ott van a legjobb négy között és Ferrer feltámadása is megérne egy fejezetet).

Novak Djokovic és Stan Wawrinka már befejezte 2017-re (Nisikori Kei is), Roger Federer, Andy Murray és Milos Raonic nem indult el Cincinnatiban, de ők még készülnek a US Openre. Ha lenne saját korházuk a férfiteniszezőknek, kitehetnék a megtelt táblát. Az elgondolkodtató, mondhatni szomorú tények mellett azért vannak figyelemreméltó, biztató jelenségek. Azt ugyan eddig is tudtuk, hogy a 22 éves Nick Kyrgios gyakorlatilag bárkit képes legyőzni, kiváltképp, ha nagy stadionban, teltház előtt teniszezik, de alakulóban egy csapat (az ausztrál a legidősebb tagja), amelyik megvalósíthatja a generációváltást. Azt egyelőre nehéz elképzelni, hogy Alexander Zverev, vagy bárki a kortársai közül megközelítse Roger Federer, Rafa Nadal, akár Novak Djokovic eredményeit, de ők már nem csak kopogtatnak az ajtón, nem érik be egy-egy serleggel, egyre inkább érzik a lehetőséget, ha úgy tetszik a vérszagot.

No, de mi is történt szombatra virradóra Cincinnatiban? Rafa Nadal és Nick Kyrgios egyaránt a második meccsére készült pénteken, mert a csütörtöki esőnek ők lettek az áldozatai. Az ausztrál előbb befejezte a 3. fordulós találkozóját (Ivo Karlovicot verte), mint a spanyol, aki viszont 18 perccel kevesebb időt töltött a pályán honfitársa, Albert Ramos-Vinolas ellen. Valószínűleg ez számított kevésbé, meghatározóbb lehetett, hogy a 22 éves szervezet, minden megszokott csoda ellenére, gyorsabban, könnyebben regenerálódik, mint a 31 éves. Persze Nadal lesz az utolsó, aki egy vereség után ilyen magyarázattal, kifogással áll elő. Most sem tette, bár azt előre jelezte, nem tudja, hogy fog játszani, milyen teniszre lesz képes. A válaszra nem kellett sokat várni: katasztrofálisan indult számára a meccs. Rutintenyereseket rontott sorozatban, egyből elveszítve az adogatójátékát. Az első 19 labdamenetből mindössze három lett az övé és a duplabrékhátrányból nem volt visszaút. A folytatás sem alakult jobban, 6:2, 5:4-nél az ausztrál a meccsért szerválhatott.