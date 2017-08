Hanga Ádám: A cél még mindig ott van, hogy eljussak az NBA-be

Hanga Ádám immáron hivatalosan is az FC Barcelona kosárlabdázója. A magyar válogatott bedobója sajtótájékoztatón beszélt az elmúlt időszak nehézségeiről, a Barcelonáról, a válogatott esélyeiről az Európa-bajnokságon és az NBA-ről, az esemény végén pedig az Origónak is nyilatkozott külön.

Az eseményen természetesen az elmúlt két hónap eseményei voltak középpontban. Lóránt András, Hanga Ádám menedzsere elmondta, hogy a tavalyi szezon vége felé leültek a Baskonia vezetőségével, akik elmondták, szeretnék, ha Hanga maradna náluk hosszú távon. Ádám viszont nem kívánt elhamarkodott döntést hozni, ráadásul a fantasztikus szezonja okán arra volt kíváncsi, vajon eljött-e az ideje az NBA-ben. Amikor kiderült, hogy még nem, onnantól szinte egész Európából kaptak ajánlatokat, ő viszont szeretett volna Spanyolországban maradni, mert elmondása szerint fekszik neki a bajnokság. Végül a Barcelona ajánlatát fogadták el, amelyet a Baskonia tarthatott, és így is tett. A két klub július 9. óta egymással harcolt, az eseményekre pedig sem Hangának, sem Lórántnak nem volt ráhatása.

Végül a felek egyezségre jutottak, Ádám tegnap átesett a kötelező orvosi vizsgálatokon is. Ez azt jelenti, hogy holnap csatlakozik a magyar válogatotthoz, hogy részt vegyen a nemzeti csapat utolsó felkészülési tornáján. Az előző szezon óta nem végzett edzést csapattal, egyedül készült, és bár bevallása nincs topformában, minden igyekezetével azon lesz, hogy elérje ezt a szeptember 1-jén rajtoló kontinensviadalra. A spanyolok elleni mérkőzés külön pikantériával bír számára, hiszen a hispánok szövetségi kapitánya az a Sergio Scariolo, aki az ő edzője is volt és nem igazán jöttek ki jól egymással. Fűti is emiatt a bizonyítási vágy, de

az a legfontosabb számára, hogy a válogatott továbbjusson a csoportból, ő ezért tesz majd meg mindent.

A Barcelonával a spanyol döntő és az Euroliga Final4 a cél. Váltani szeretett volna mindenképp és Sito Alonso személye, aki szintén a Baskoniát hagyta el a Barcelona kedvéért, meggyőző érv volt. De természetesen az is motiválja, hogy egy világmárkához kerül, sportszakmailag egyértelműen előrelépés a csapatváltás.

Járt a szezon után a San Antonio Spursnél (ennél a csapatnál van az NBA-játékjoga), úgy gondolta, jól sikerült az a hét, a csapat is elégedett volt vele, viszont az NBA-szabadügynökpiac alakulása után tudta, hogy nem fog összejönni, főleg üzleti okok miatt. Célként még mindig ott van az NBA, a szerződésébe is belekerült egy olyan záradék, hogy tengerentúli megkeresés esetén kivásárolható.

Ezt követően Hanga az Origo kérdéseire válaszolt.

Haladjunk időrendben és kezdjük ott, hogy a San Antonio Spurs leigazolja Rudy Gay-t. Ez volt az a pont, amikor úgy érezték, hogy ezzel ideiglenesen bezárult egy kapu?

Szerintem igen. Utána én is megértettem és ezért nem tudok haragudni, mert ez üzlet. Amikor ott van a Spursnek, hogy nyolc millióért, diszkont áron kap egy szupersztárt (Rudy Gay ezzel az NBA 131. legjobban kereső játékosa, miközben az aktív játékosok közül a 20. legjobb pontszerző - a szerk.), vagy Hanga Ádámot kapja a Baskoniából, akkor meg kell hozni egy racionális döntést és ők meghozták. Nekem inkább a kommunikáció fájt, szerettem volna, ha ezt jobban megoldják felém. Azóta sokmindenkivel beszélgettem és rájöttem, hogy az NBA így működik. Ez üzlet, amibe én nem láttam bele, én kosárlabdázó vagyok, de ezek mind olyan tapasztalatok, amik engem építenek emberként és játékosként is.

Felmerült ezután Önben, hogy beszéljenek a Spursszel a játékjogának elcseréléséről?

Ez volt az első kérdésem az ügynökeim felé, de nincs semmilyen eszköz ahhoz, hogy én, vagy ők rájuk erőltessük a cserét. Annyit mondhatnék hirtelen felindulásból, hogy soha nem akarok a Spurs játékosa lenni, de ez nem is igaz, sőt, az is lehet, hogy akkor meg pont ezért sem cserélnek el. A San Antonio pont az a csapat, amelynek rengeteg tehetséges játékosa kosarazik Európában, de nagyon sok nem megy ki, mert egyelőre nem tudják hova tenni őket.

Térjünk is vissza Európába. Július elején elfogadta a Barcelona ajánlatát, amit végül a Baskonia tartott. Mennyire lepte meg ez Önöket?

Engem nem lepett meg, a Barcelonát inkább. A Baskonia ekkor már nem akart engem, ők csak a kivásárlási összeg miatt csinálták ezt. Mondhatnám, hogy ez nem fair, de ez megint az üzleti része a játéknak, amibe már jobban belelátok. Ők üzletemberek és őket igazolja a tény, hogy kaptak is valamekkora kivásárlási összeget. Ezért tartott ez ilyen sokáig, a Baskonia már igazolt a posztomra játékost, tehát helyem sem lett volna. A katalánok folyamatosan próbálta lefelé vinni az árat, míg a baszkok felfelé, de szerencsére sikerült megegyezniük és az a legfontosabb, hogy végre vége.

A legutóbbi szezon során lett egy csapattársa, bizonyos Pablo Prigioni. Ő 35 évesen került át az NBA-be. Beszélgettek erről?

Természetesen. Most ő lett a Baskonia edzője és nyáron is találkoztam vele San Antonioban, amikor ott volt segédedzőként. Ráadásul, amikor tavaly egy csapatban játszottunk, akkor szobatársak is voltunk, szóval sokat kérdezgettem. Ő egy később érő típus, akinek jött egy lehetőség és megragadta. Nem biztos, hogy én 35 évesen fogok kikerülni, de a cél még mindig ott van, hogy egyszer kijussak az NBA-be. Viszont most is kiváló helyen vagyok Barcelonában, nem is lehetnék jobb helyen.

Hogy hangzik egy Navarro (vagy Heurtel), Koponen, Claver, Tomic, Hanga kezdőötös a Barcelonában?

Nagyon nem rosszul. De azt már elmondtam korábban is, hogy a nevekből nem mindig lesz eredmény. A legfontosabb, hogy legyen egy jó csapatkohézió és akkor tudunk eredményesek lenni. Ettől még juthatunk elődöntőbe, vagy döntőbe, de ahhoz, hogy bajnokságot, vagy Final4-t nyerjünk, mindenkinek fel kell áldoznia az egyéni érdekeit és a csapatot kell felülre helyezni. Ezek nélkül nem lehet sikereket elérni.