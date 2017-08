Hosszú Katinka tovább faragna világcsúcsaiból

Nem érmekben, időkben gondolkodik Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó, ha további pályafutására tekint előre.

A molcsapat.hu-nak adott terjedelmes interjújában a 28 éves klasszis felidézte a júliusi vizes világbajnokságot, melyen két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet nyert. Ahogyan már korábban elmondta, a hazai vb szinte nagyobb értékű volt számára, mint az olimpia, s megismételte, hogy a Duna Aréna fantasztikus, telt házas közönsége előtt vízbe ugrani nagyszerű élményt nyújtott.

Megjegyezte, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetséggel, a FINA-val szemben indított "háborújában" - amelyet a rövidpályás világkupát érintő szabályváltoztatásokat követően robbantott ki - jelenleg "tűzszünet van".

Azokkal az úszókkal, akik ebben a kérdésben mögém álltak, a verseny előtt amúgy is abban maradtunk, hogy a világbajnokság, illetve a világkupák zárása után térünk csak vissza ezekre a vitás kérdésekre - idézte a honlap Hosszút. - "Annyit látni lehet, hogy a FINA nem nagyon akar velünk szóba állni. Majd meglátjuk, hogy mi lesz akkor, ha mi, úszók jobban kiállunk a saját érdekeink mellett."

A hétszeres világbajnok beszélt a Magyar Úszó Szövetség körül kialakult helyzetről is, s ahogy ő fogalmazott, "nem az új elnök mellett állt ki januárban, hanem az előző ellen".