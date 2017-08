Milák Kristóf és Késely Ajna is sporttörténelmet írhat

Magyar idő szerint szerda délután az előfutamokkal megkezdődik az ifjúsági úszó-világbajnokság, amelynek Indianapolis ad otthont. Az Egyesült Államok úszófellegvárában rendezett eseményen a magyarok sporttörténelmi tettre készülnek.

Magyarországot 14 úszó képviseli ezen a korosztályos világbajnokságon. Jelzésértékű, hogy a házigazda amerikaiak 42 versenyzőt indítanak. A kicsiny, de erős magyar csapatban két olyan úszó is lesz, aki a július 30-án befejeződött budapesti felnőtt vb-n is érmes volt. A pillangóúszó Milák Kristóf és a gyorsúszó Németh Nándor ennek a vb-nek is a nagy csillaga lehet. Na meg Késely Ajna, akitől szintén jó eredményeket várhatunk.

Bármennyire is hihetetlen, a magyar úszók ifjúsági világbajnokságokon még nem szereztek aranyérmet. Ebből a szempontból mindenképpen sporttörténelmi tett születhet Indiana államban. A legnagyobb esélyes erre Milák Kristóf, aki ezúttal kedvenc számában, a 200 méteres férfi pillangóúszásban is indul. (Budapesten 100 méteren nyert vb-ezüstérmet a felnőttek között.) Milák tavaly és idén is megnyerte az ifjúsági Európa-bajnokságot. A korosztályos világrekordot is ő tartja - az előjelek tehát több mint kedvezőek a számára. Ne feledjük, hogy az ifi vb mezőnye és az itt indulók tudása nem azonos a felnőtt világbajnokságok mezőnyével - itt és most a jövő nagy reménységei szállnak medencébe.

Közéjük tartozik Késely Ajna is, aki 15 évesen a júniusi ifjúsági Európa-bajnokságon hat aranyérmet nyert. Ebben az évben Ajnának is az ifi vb a fő verseny, annak ellenére, hogy kiválóan szerepelt a budapesti felnőtt vb-n is.

Az ifjúsági úszók világbajnokságát először 2006-ban rendezték meg Rio de Janeiróban, a legutóbbit pedig két éve Szingapúrban. A magyar úszók harmadszor indulnak ezen a versenyen. Eddig Szilágyi Liliána két-, míg Horváth Dávid egy ezüstérmet szerzett a 2013-as dubaji vb-n, míg 2015-ben Szingapúrban Sós Dániel lett második. Nem vitás, hogy Indianapolisban minden magyar arra vágyik, hogy megszülessen a hőn áhított első aranyérem.

A magyar indulók:

Fiúk: Barta Márton (200, 400 m vegyes), Holló Balázs (400 m vegyes), Kalmár Ákos (400, 800, 1500 m gyors), Lakatos Dávid (800, 1500 m gyors), Márton Richárd (200, 400 m gyors), Milák Kristóf (50, 100, 200 m pillangó), Németh Nándor (50, 100, 200 m gyors)

Leányok: Barócsai Petra (100 m pillangó, 400 m gyors), Bonecz Boglárka (200 m pillangó), Gyurinovics Fanni (100 m gyors, 200 m vegyes), Horváth Lili (800 m gyors, 200 m mell, 200, 400 m vegyes), Ilyés Laura Vanda (50, 100, 200 m hát), Juhász Janka (200 m gyors), Késely Ajna (200, 400, 800, 1500 m gyors)