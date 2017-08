Kajak-kenu vb: csillogó érmekben bízva szállnak vízre a magyarok

Idén a csehországi Racicében rendezik a kajak-kenu világbajnokságot. A sikeres Eb-szereplést követően Hüttner Csaba szövetségi kapitány bízik benne, hogy a mieink legalább tíz éremmel térnek haza a vb-ről.

A 34 fős magyar csapat összetétele igencsak vegyes, többen életük első felnőtt vb-jén vesznek majd részt, míg a 39 éves korelnök, a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán már pályafutása 12. világbajnokságán száll vízre, hiszen kereken húsz éve debütált.

A júliusi, plovdivi Európa-bajnokságon kimagaslóan teljesített az együttes, tíz arany-, valamint három- három ezüst- és bronzérmet gyűjtött, de Hüttner Csaba szerint vb az más kávéház.

Az Európa-bajnokság alapján azt gondolom, hogy a két női szakág lesz a legsikeresebb, de a férfi kajak szakágban is születhetnek meglepő, jó eredmények. És nagyon bízom benne, hogy férfi kenusainknak is sikerül az éremszerzés. Az Eb-n tizenhat érmet nyertünk, egy világbajnokság egészen más, több ellenfél van, jóval felkészültebb csapatok érkeznek Racicébe. Így a tíz éremmel én is elégedett lennék" – mondta a szövetségi kapitány.

A szakember azt mondta, az Eb és a világbajnokság közötti öt hét jól és eredményesen telt el, mindenki tettre kész, a versenyzők és az edzők is alig várják már a rajtot. Terhet nem akar rakni a sportolókra, szeretné, ha mindenki ki tudná hozni magából a maximumot, s ha ez sikerül, egy harmadik vagy hatodik helynek is örülni fognak.

„Megfiatalított csapattal szerepelünk és az elvárásom az, hogy mindenki hozza ki magából a maximumot. Ennek a válogatottnak érnie kell, fel kell nőnie a tokiói olimpiáig, ahol több visszatérő rutinos versenyzővel kiegészülve állhatunk majd rajthoz. De ez nem azt jelenti, hogy nem várhatunk sikereket, a maximum fényes érmeket eredményezhet" – tette hozzá Hüttner Csaba, a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya.

A legtöbb számban Medveczky Erika indul majd a magyarok közül, a 29 éves versenyző K-1 és K-4 500 méteren, valamint K-2 1000 méteren áll rajthoz.

„Jól sikerült a felkészülés, és remekül érzem magam. Edzésen tízből kilencszer olyan időt tudok menni, amit szeretnék, begyakoroltuk a pályát és bízom benne, hogy fejben is elég erős leszek ahhoz, hogy meg tudjam csinálni. Az ezer párost is Farkasdi Ramónával és természetesen a négyest is" – mondta Medveczky Erika, aki szerint mindenki jobb formában érkezik majd a világbajnokságra. A fehéroroszok biztosan változtatnak, a németek is erősödnek, de a legnagyobb ellenfél Új-Zéland lesz.

Lucz Dóra a plovdivi Európa-bajnokságon a női négyes vezérevezőseként, majd olimpiai távon, K-1 200 méteren is győzött. Racicében is megvan az esélye az éremszerzésre, de tisztában van vele, hogy kőkemény a mezőny.

„Ott lesznek az új-zélandiak, kanadaiak, ausztrálok. Biztosan nehezebb dolgom lesz. Próbálok nem foglalkozni az elvárásokkal. A szűk környezetem nem rak rám terhet. Az edzőmmel is mindig azt beszéljük, hogy azt kell kiadnom magamból, ami bennem van – mondta az Origónak Lucz Dóra, akinek a legnagyobb ellenfele a kétszeres olimpiai bajnok, az új-zélandi Lisa Carrington lehet.

„Személyesen még nem ismerem, de valamit tudhat, mert nagyon gyors. Óriási dolog lenne, ha előtte tudnék végezni. Nyilván az a cél, hogy előbb vagy utóbb ez megtörténjen. Eddig mindig a saját korosztályomban versenyeztem, most kezdek felzárkózni a felnőttek közé. Az edzőmmel lépcsőzetesen építkezünk, ami nagyon jó. Fizikailag és technikailag is kell még fejlődnöm, de úgy érzem, jó úton járok" – folytatta az Újpesti Torna Egylet kajakosa, aki számszerű helyezést nem fogalmazott meg, amikor céljairól kérdeztük.

Lucz Dórának nemcsak a szépsége, de a kajakozása is lefegyverző A női kajaksport egyik legnagyobb tehetsége Lucz Dóra. Az UTE sportolója 2016-ban megszorongatta a háromszoros olimpiai bajnok Douchev-Janics Natasát, és majdnem kijutott Rióba, az olimpiára. 2017 tavaszán a szegedi Világkupán olimpiai számban diadalmaskodott, míg júliusban a plovdivi Európa-bajnokságon a női négyes tagjaként, és egyéniben is a dobogó legfelső fokára állhatott.

„A rajttól kezdve az utolsó húzásig mindent optimálisan akarok összerakni. A végén meg majd kiderül, hogy ez mire volt elég. Konkrét helyezést nem mondanék, mert ez lesz az első felnőtt-világbajnokságom, és más országokban is vannak feljövő tehetségek" – tette hozzá Lucz Dóra, aki K-1-ben indul a csütörtökön startoló világbajnokságon.

Európa-bajnokságot korábban már rendeztek Racicében, világbajnokságnak azonban most először ad otthont a Prágától 60 kilométerre északra fekvő település.