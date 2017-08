Nagyszerűen úsztak az új magyar világbajnokok

Fél nappal azután, hogy a magyar férfi 4x100 méteres gyorsúszóváltó aranyérmes lett az indianapolisi ifjúsági világbajnokságon, a váltó tagjai újra vízbe szálltak. Örömmel jelenthetjük, hogy Németh Nándor és Márton Richárd a 200 méteres gyorsúszásban finalista, míg Milák Kristóf a 100 pillangón simán jutott be a közédöntőbe. A férfi 200 méteres vegyes úszásban Barta Márton is a döntőbe jutott. Lesz tehát kiért és miért izgulni a magyaroknak az hazai idő szerint éjfélkor kezdődő finálékban és középdöntőkben.

Az indianpolisi ifjúsági úszó-világbajnokságon nem maradt visszhang nélkül a magyarok 4x100 méteres gyorsváltóban nyújtott teljesítménye. Az amerikai kommentátorok és a nemzetközi sajtó is azt emelte ki, hogy Magyarország a korosztályos világbajnokságokon ezt megelőzően még soha nem szerzett aranyérmet. Nem véletlenül nyilatkoztak úgy a váltó tagjai, hogy számukra is óriási siker ez a győzelem. "A legjobb az egészben, hogy csapatként értük el" - tette hozzá Milák Kristóf. Ami nagyon fontos, hogy a váltóval a délelőtti előfutamban úszó Lakatos Dávid is kapott aranyérmet, tehát ő is junior világbajnok.

Nem sokat pihenhetett a 4x100-as férfi gyorsváltóval szerdán aranyérmet szerző Barta Márton, mert az indianapolisi ifjúsági úszó-világbajnokság második napjának reggelén a 200 méteres vegyesúszás előfutamában volt jelenése. Barta az utolsó futamba kapott besorolást, ahol a harmadik helyen végzett. Ideje 2.02.35, ami némileg elmaradt élete legjobbjától, de így is döntős helyezést ért. Barta Márton a hatodik helyen jutott be a 200 vegyes esti döntőjébe.

Magyar szempontból a nap legérdekesebb előfutama a férfi 200 méteres gyorsúszás volt. Előbb Márton Richárd, majd Németh Nándor úszott - szerdán ők is világbajnokok lettek. Nekik az volt a céljuk, hogy ott legyenek a döntőben és ezt teljesítették is. Németh Nándor a harmadik legjobb idővel (1.48.10), Márton Richárd pedig a negyedikkel (1.48.48) finalista.

Hiba lett volna azt várni, hogy a szintén vb-aranyérmes Milák Kristóf élete legjobbját ússza majd a 100 méteres pillangóúszás előfutamában. Az 53.07-es idő pont arra volt jó, hogy Milák túl legyen az előfutamon, hiszen itt még középdöntőt is úsznak a versenyzők. A legjobb 16 közé a harmadik helyen ment be Milák, este tehát folytathatja immáron a döntőbe jutásért.

"A végén kicsit meg kellett nyomni a dolgot, mert a mezőnyben vannak kiváló ellenfelek, láttam, hogy páran ötvenkettővel kezdődő időt úsztak" - értékelte MIlák Kristóf. "Fel vagyok dobódva a vb-aranytól, este folytatjuk."

Szintén ott lesz az esti döntőben Bonecz Boglárka, aki a női 200 méteres pillangóúszásban elért 2.12.11-es idővel a hatodik helyen jutott tovább.A női 100 méteres gyorsúszásban Gyurinovics Fanni a kilencedik előfutamban féltávnál még első helyen fordult, de aztán visszaesett és 56.83-al az ötödik lett. Mivel utána még két előfutamot rendeztek, várható volt, hogy ezzel az idővel nem tud bejutni a középfutamba. Ez így is történt, Gyurinovics a 18. helyen fejezte be a versenyt.

Az ifjúsági világbajnokságokon különleges módszerrel rendezik a 800 és az 1500 méteres távokat. Azért, hogy minden fiatalnak csak egyszer kelljen úsznia, egy úgynevezett lassú és gyors futamot is beiktatnak a programba. Az itt elért időket összevetik és aki a legjobbat úszta, az a világbajnok. A helyi idő szerint délelőtti programban Horváth Lili szállt vízbe a női 800 méteres gyorsúszásban. Az ő eredménye 8.53.92, ezzel a hetedik helyen végzett, de a szám második felére csak magyar idő szerint az éjszaka kerül sor. Ekkor tudjuk meg, hogy Horváth eredménye mire lesz elég.