Hat magyar egység már döntőbe jutott a kajak-kenu vb-n

A csütörtöki nyitónap délelőttjén vízre szállt magyar egységek közül hat egyből bejutott a szombati döntőbe a csehországi Racicében zajló kajak-kenu világbajnokságon, a többi öt hajó a délutáni középfutamban folytathatja szereplését.

Miután reggel Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenus duója futamgyőzelmével és egyenes ági fináléba kerülésével megadta az alaphangot, 500 méteren még további négy magyar egység volt érdekelt az előfutamban.

A kajakos Medveczky Erika - aki otthon, a szétlövésben a friss Európa-bajnok Takács Tamara legyőzésével harcolta ki az indulás jogát K-1 500-on - harmadik lett első pályáján az orosz Jelena Anjusina és a dán Emma Jörgensen mögött, de a győzelem sem ért volna számára finálét, mert a sok nevező miatt ebben a számban nincs egyenes ági továbbjutás.

A Korisánszky Dávid, Mike Róbert kenu kettes első nekifutásra ugyancsak harmadikként ért célba, de nekik ez döntőt jelentett, mert itt az első három továbbjutott a legjobb kilenc közé. Később a két kajakpáros is élt a kínálkozó lehetőséggel: a friss Eb-győztes Nádas Bence és Tótka Sándor, valamint Vad Ninetta és Takács Tamara is nyert, így mindkét egység kihagyhatja a délutáni pályát, mert már finalista.

Ezer méteren egyesben az Eb-bronzérmes kajakos Kopasz Bálint második, míg a kenus Vasbányai Henrik harmadik lett előfutamában, előbbit a fehérorosz Aleh Jurenyija, utóbbit a címvédő, olimpiai és Európa-bajnok német Sebastian Brendel és a fehérorosz Makszim Pjatru előzte meg. Délután mindkettőjükre nagyon nehéz középfutam vár. Ezen a távon a júliusi Eb-n ötszázon negyedik Farkasdi Ramóna, Medveczky kajakos duónak elég lett volna egyetlen vetélytársát megelőznie mindössze négy hajót számláló futamában, de a magyarok nem bíztak semmit a véletlenre, s győzelemmel léptek tovább a döntőbe. A férfiak hasonló számában nem volt lehetőség az egyenes ági továbbjutásra, így az ellenfelek mellett a másodikként célba érkező Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert páros is a középfutamban folytatja.

Két 200 méteres számban is csütörtökön délelőtt bonyolították le az előfutamokat. A K-2-ben friss Európa-bajnok Balaska Márk, Birkás Balázs duó a papírformát igazolva nagy fölénnyel utasította maga mögé riválisait, jutalmul pedig kihagyhatja a középfutamot, s már készülhet a szombat délelőtti fináléra. A futamgyőzelem az olimpikon kenusnak, Hajdu Jonatánnak is döntőt ért volna, ő azonban nem tudott élni a lehetőséggel, negyedik helye után délután is kénytelen vízre szállni.

Folytatás 15.30 órától, öt magyar egységgel.