Újabb hat magyar hajó a döntőben a kajak-kenu vébén

A péntek délelőtti előfutamok után újabb hat magyar egység készülhet a hétvégi döntőkre a csehországi Racicében zajló kajak-kenu világbajnokságon. Délután két, szombaton pedig további öt magyar hajóért lehet majd szorítani a középfutamban.

Az egy kilométeres távon a K-1-ben érdekelt Bodonyi Dórának és a Korisánszky Dávid, Mike Róbert kettősnek is volt lehetősége bejutni a döntőbe, de ezzel csak előbbi versenyző tudott élni, igaz, neki elég volt az első három között zárnia, míg a kenupárosnak győznie kellett volna az egyenes ági továbbjutáshoz. Az egy hónapja, Plovdivban ebben a számban Európa-bajnok Bodonyi második helyével bekerült a fináléba, míg az oroszok mögött ugyancsak másodikként célba érkező Korisánszkyék szombaton délután a középfutamban folytatják szereplésüket.

Kétszáz méteren az egyformán friss Eb-ezüstérmes kenus Devecseriné Takács Kincső és kajakos Horváth Bence is magabiztos győzelemmel tette le a névjegyét, de a mezőny nagysága miatt ez csak bemelegítésnek volt jó, mivel ezekben a számokban nem lehetett megspórolni a középfutamot.

Hozzájuk hasonlóan az Európa-bajnok kajakos Lucz Dóra is szombaton délután harcolhatja ki a legjobb kilenc közé kerülést,ő előfutamában második lett a címvédő és olimpiai bajnok új-zélandi Lisa Carrington mögött, de itt sem lehetett egyből bekerülni a fináléba.A sprinterek páros számaiban viszont igen, és a Hagymási Réka, Szabó Ágnes kajakos, valamint a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenus duó ki is használta ezt: előbbi egység nyert, míg utóbbi egy harmadik hellyel kvalifikálta magát a döntőbe.

A négy 500 méteres szám közül az egyesekben a kenus Fekete Ádám és az Eb-bronzérmes kajakos Kopasz Bálint volt érdekelt.Az UTE 23 éves sportolója, Fekete remekül helytállt, harmadik lett a csehek kedvence,a címvédő Martin Fuksa és az üzbég Vagyim Menkov mögött, de ezzel együtt délután, a középfutamban is vízre kell szállnia. A 20 éves algyői Kopasz Bálintra is vár még egy pálya pénteken, ő egy győzelemmel nyitott ezen a távon, de a sok nevező miatt ez is kevés volt ahhoz, hogy kihagyhassa a második fordulót, amelyben mindenkinek versenyeznie kell.

Az olimpiai kajaknégyesekben Magyarország friss Európa-bajnokként érkezett Racicébe, a Nádas Bence, Tótka Sándor, Molnár Péter, Mozgi Milán férfi és a Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta női kvartett is nyert júliusban, Plovdivban, azzal a különbséggel, hogy utóbbi hajóban akkor a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur helyett Lucz Dóra ült.A férfiak most egy második hellyel mutatkoztak be, és szombaton délután vár még rájuk egy középfutam,míg a nők - a csütörtökön még gyengélkedő, de már nagyjából felgyógyult Medveczykvel és a vezérevezős pozícióban Takáccsal - győztek első pályájukon, és ezzel már finalisták.

Döntős a férfi 1000 méteres kenunégyes is - Vasbányai Henrik, Kiss Tamás, Sarudi Pál és Varga Dávid -, miután ebben a számban éppen kilenc hajó nevezett.

A pénteki versenynap délutáni programjában mindössze két magyar, Fekete és Kopasz lesz érdekelt.

A további program:

később:

500 és 1000 m-es középfutamok 16.30

szombat:

A döntők 10.30 (férfi K-2 és C-1 200 m, férfi C-2 és K-2 500 m, férfi K-1, C-1 és K-2 1000 m, női K-1, K-2 és C-2 500 m, női K-2 1000 m)

200, 500 és 1000 m-es középfutamok 15.25

vasárnap:

A döntők 10.00 (férfi K-1 és C-2 200 m, férfi K-1, C-1 és K-4 500 m, férfi C-2, K-4 és C-4 1000 m, női K-1, C-1 és K-2 200 m, női K-4 500 m és női K-1 1000 m)

5000 m-es döntők 14.30