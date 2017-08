Németh Nándor ifi vb-ezüstérmes 200 férfi gyorson

Az indianapolisi ifjúsági úszó Európa-bajnokság második versenynapján a férfi 200 méteres gyorsúszásban Németh Nándor hiába úszott a fennálló junior világcsúcsnál jobb időt, ez sem volt elég az aranyéremhez, mert az orosz Ivan Girev még nála is jobb volt. Szomorúságra semmi ok, az ezüstérem is nagyszerű eredmény.