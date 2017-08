Súlycsoportokat és lebonyolítást is módosítottak birkózásban

A Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) vezetősége - néhány napos huzavona után - a párizsi világbajnokság helyszínén határozott a jövőre életbe lépő változásokról, köztük az új súlycsoportokról, melyekben a legnagyobb különbség a mostaniakhoz képest az, hogy minden fogásnemben nyolcról tízre emelkedik a kategóriák száma.

A legkomolyabb változtatások éppen a legerősebb magyar fogásnemet, a kötöttfogást érintették, ugyanis az eddigi nyolc kategóriából (59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 kg) csak a nehézsúly (130 kg) nem változik. A hat olimpiai programban szereplő súlycsoport a 60, a 67, a 77, a 87, a 97 és a 130 kiló lesz, míg ezekhez jön az 55, a 63, a 72 és a 82 kilogramm.A legkevésbé a szabadfogást "rázza majd meg" a módosítás, ugyanis az eddigi nyolc súlycsoport, az 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 és 125 kilogramm megmarad, s ezekhez jön még a 79 és a 92 kilogramm. Az olimpia műsorán továbbra is az 57, a 65, a 74, a 86, a 97 és 125 kiló marad.

A nőknél is szinte minden súlycsoportot módosítottak, de csak minimálisan, az elmúlt években megszokott 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69 és 75 kiló helyett mostantól 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 és 76 kilogrammban rendeznek majd a versenyeket. Az ötkarikás játékokon az 50, 53, 57, 62, 68 és a 76 kilogramm versenyei szerepelnek majd.

A kategóriákon túl komoly változást jelent, hogy január elsejétől kétnaposak lesznek az egyes súlycsoportok küzdelmei, reggeli súlyméréssel. Az UWW az átállást könnyítendő egy évre annyi engedményt tett, hogy a második napon két kiló súlyengedményt ad, 2019 január elsejétől viszont ez megszűnik.Az olimpiai kvalifikáció az eddigieknél is nehezebbé vált, ugyanis minden kategóriában 16 hely van csak, így a világbajnokság első hat-hat helyezettje mellett a kontinentális selejtezőkről két-két (8-8) birkózó, míg az egyetlen világselejtezőről szintén két-két sportoló szerezhet kvótát.

A szövetség vezetősége szintén határozott azokról a jövő évi világversenyekről, amelyek házigazdáit eddig nem jelentették be. A budapesti világbajnokság már tavaly biztossá vált, viszont most dőlt el, hogy a 2018-as Európa-bajnokság az oroszországi Kaszpijszkban lesz.Az UWW vezető testülete eredetileg már múlt szombaton határozott volna minden fontos kérdésben, ám a tagok sem akkor, sem másnap nem tudtak megegyezni egymással, ezért halasztották el a mostani hét második felére a döntést.