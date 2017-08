Kajak-kenu vb: Az égszakadás doppingolta a magyarokat

A csehországi kajak-kenu világbajnokságon a férfi kajak párosok 200 méteres döntőjének győztesei, Balaska Márk és Birkás Balázs már az ég leszakadásakor érezték, hogy megnyerik az aranyérmet. A Farkasdi Ramóna, Medveczky Erika duó tagjai már száz méter után tudták, megvan a győzelem. Helyszíni nyilatkozatok.

Balla Virág és Takács Kincső negyedik helyen ért célba női kenu párosok 500 méteres versenyében. Éremért jöttek, de úgy érzik, ez a pofon a legjobbkor érkezett a jövő szempontjából.

„A dobogóért jöttünk, de ez most így sikerült. Furcsa volt, hogy már az elején elment a kanadai, az orosz és a fehérorosz egység is. Ennek ellenére nem érzem, hogy ne tudnék most örülni ennek a negyedik helynek. Először vettem részt felnőtt világbajnokságon. Számomra nagyon tanulságos volt. Egész idő alatt Kincsőre támaszkodtam. Biztos vagyok benne, hogy a vb tapasztalatait a jövő évre kamatoztatni tudjuk" – értékelt Balla Virág az Origónak.

Úgy tűnik, ha belülről indítunk, az kevésbé nyomja meg a hajót, mint amikor kimondom és harcosabban tudunk indítani – folytatta Devecseriné Takács Kincső. – Ez a pofon még időben jött. Nem fogunk letargikus állapotba kerülni. A téli felkészülésre biztos fel fog minket spanolni – tette hozzá Devecseriné Takács Kincső.

Kopasz Bálint pénteken sérülten vállalta a versenyzést. A hajója leesett a bakról, ő pedig úgy nyúlt utána, hogy zúzódott a jobb kezének hüvelykujja. Ennek ellenére vállalta az indulást a K-1 1000 méter döntőjében, ahol a hetedik helyen ért célba.

A sérülés visszavetette a teljesítményemet, de nem rossz ez az ötödik hely, húsz évesen helyt álltam az egyik legnehezebb mezőnyben – mondta Kopasz Bálint

Balaska Márk és Birkás Balázs a férfi kajak párosok 200 méteres döntőjében fantasztikus rajtcél győzelmet aratott. A futam érdekessége, hogy egy perccel a start előtt leszakadt az ég Racicében.

„Az utóbbi három évben nagyon jól begyakoroltunk mindent. Megcsináltuk, amit elterveztünk, kijött, amiért megdolgoztunk – mondta az örömittas Birkás Balázs. – A futam előtt két perccel leszakadt az ég, és azt éreztem, mintha az összes adrenalint kifújták volna belőlem. Még soha nem nyúltam bele ilyen jól a rajtba. Az elejétől kezdve tudtam kontrollálni minden csapást, és Balázs is végig tudott menni abban a tempóban, amiben kellett – folytatta Balaska Márk, aki egyik legnagyobb példaképével indult egy futamban.

"A német Ronald Rauhe az egyik példaképem. Tipikus sprinter a németek legendája, hanem az egész kajak-kenu sporté is. Fantasztikus volt ellene versenyezni – tette hozzá a zuhogó esővel mit sem törődő Birkás Balázs. – Filmbeillő jelenet volt, amikor leszakadt az ég. Kirázott a hideg – mondta Balaska Márk, akinek a szövetségi kapitány a győzelem után annyit mondott egy ölelés kíséretében: zseniális.

Takács Tamara és Vad Ninetta az ötödik helyet szerezte meg a női kajak párosok 500 méteres döntőjében.

„Most ennyi sikerült, de szerintem elégedettek lehetünk, mert nagyon erős volt a mezőny. Új-Zéland kiemelkedett, de mögötte nagyon sűrű volt az élboly, így egy ideig nem is tudtuk hányadikak lettünk. Mindent kiadtunk magunkból – kezdte Takács Tamara. – Úgy érzem, a győzelmi esélyünk már az elején elment. Hagytuk elmenni az új-zélandiakat. Bíztunk benne, hogy az utolsó kétszáz méteren be tudjuk őket fogni, de nem sikerült. A többiek viszont megleptek, hogy ennyire erősek – folytatta Vad Ninetta. – Nem kell csalódottnak lennünk. Otthon mi voltunk a legjobban minden válogatón. Most ennyit tudtunk. Előre kell néznünk – tette hozzá Takács Tamara.

Farkasdi Ramóna és Medveczky Erika a női kajak párosok 1000 méteres döntőjében aranyérmet nyert.

„Erikával éjjel-nappal együtt vagyunk, mondhatni élettársak vagyunk. Ez volt a sorsunk. Maximálisan bíztam a rutinjában. Én fiatal módjára próbáltam vele lépést tartani. Szerencsére ezt a világbajnokságon tudtuk kamatoztatni – kezdte az első felnőtt vb-aranyérmét nyerő Farkasdi Ramóna.

– Először is Ramónának szeretném megköszönni, aki végigélte velem a egész szerda éjszakámat. A támogatásával lelkileg sokat segített, de nem csak az utóbbi napokban, hanem az egész évben is. Boldog vagyok, amiért ennyi bizalma volt bennem, és örülök, hogy sikerült megcsinálnunk, és hozzásegítettem, hogy felállhasson a dobogó tetejére – folytatta Medveczky Erika, akinek szerdán még gyomorgondjai voltak, így elúszott élete egyik nagy álma: a K-1 500 méter világbajnoki döntője. –

Tudtam, hogy Erika fejben és lélekben is erős tud lenni. Ezt már sokszor megtapasztaltam. A szerda éjszakai incidens után egy egyfolytában konzultáltunk az állapotáról, és végig pozitívak maradtunk – tette hozzá Farkasdi Ramóna.

– Nagyon egymásra találtunk, március közepe óta non stop együtt vagyunk. Sosem volt közöttünk feszültség. Magamon is csodálkozom, mert nem tudom, honnan merítem a lelkierőt. Mindig azt szoktam mondani, hogy egyszerre csak egy tökéletes húzást kell csinálni, a többi meg majd jön utána – mondta Medveczky Erika. – Az ezer méter mindkettőnk szíve csücske, és nagyon benne van a kezünkben. Nagyon éreztem ezt a pályát és az elejétől kezdve hittem magunkban – tette hozzá Farkasdi Ramóna, aki az ifjúsági olimpiai- és világbajnoki cím után a felnőttek között is felért a csúcsra.

A férfi kajak kettesek ötszáz méteres számában az Európa-bajnok Nádas Bence és Tótka Sándor ezüstérmet nyert.

„A spanyol hajót nem volt esélyük befogni. Semmi csalódottság, nagyon örülünk, hogy megcsináltuk a pályát. Kihoztuk magunkból a maximumot. Örülök, hogy a világon a második leggyorsabb páros a miénk - mondta Tótka Sándor

A további program:

szombat

15.25: 200, 500 és 1000 m-es középfutamok

vasárnap:

A döntők 10.00 (férfi K-1 és C-2 200 m, férfi K-1, C-1 és K-4 500 m, férfi C-2, K-4 és C-4 1000 m, női K-1, C-1 és K-2 200 m, női K-4 500 m és női K-1 1000 m)

5000 m-es döntők 14.30