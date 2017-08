A rajt előtt eldőlt, nem lesz álomdöntő a US Openen

Az már a pénteki sorsolásnál kiderült, hogy nem álomdöntővel zárul az idei amerikai nyílt teniszbajnokság. Alapvetően öt ponton és a szerencsén múlt, hogy a világelső Rafa Nadal és Roger Federer egy ágra került, így, ha mindketten eljutnak az elődöntőig, akkor ott lehet a párbajuk. Fucsovics Márton a francia Nicolas Mahut ellen mutatkozik be.

A legfontosabb kérdések

A szezon hagyományosan utolsó Grand Slamének három fontos kérdése van a hétfői rajt előtt a férfiaknál.

Nyer-e újabb GS-serleget, az idén a harmadikat, összesen a húszadikat Roger Federer? Összejön-e a tenisz történetében először Rafa Nadal és Roger Federer csúcstalálkozója a US Openen? Folytatódik-e a látványos generációváltás, tehát tud-e győzni az Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios hármasból az egyik szeptember 10-én?

Ráadásnak beszúrhatunk még egy magyar vonatkozásút is. Nyer-e Fucsovics Márton GS-főtáblán mérkőzést? Legutóbb az edzőjének, Sávolt Attilának sikerült, de annak már több mint 14 éve (2003-ban a Roland Garroson történt.) Apró érdekesség, hogy az a Mikhail Juzsnyíj, akinél akkor Sávolt jobbnak bizonyult a 64 között (3:6, 6:4, 5:7, 6:2, 6:4), még mindig teniszezik, pénteken pont Fucsovicsot váltotta az edzőpályán.

Nadal és Federer először

Mielőtt megnéznénk a táblát részletesebben, röviden arról, miért nem játszhat Nadal és Federer döntőt a US Openen. A másik három Grand Slamen többször is találkoztak a fináléban, de New Yorkban soha, még korábbi fordulóban sem kerültek össze. Amikor Roger Federer dominált, Rafa Nadal még nem tudott a salakhoz hasonló eredményességgel teniszezni keménypályán. Félreértések elkerülése végett, nem volt rossz, csak sebezhetőbb, mint salakon. Aztán, mire javult annyit az adogatása és a játéka, hogy meghatározó tényező lett Flushing Meadows-ban, odaért Novak Djokovic és Andy Murray is, így már csökkent az esély, hogy összekerüljön a svájcival. Az idén nyáron azonban úgy tűnt, a US Open rajtjára ők ketten állnak majd a ranglista első és második helyén, tehát jó esély van rá, hogy a döntőben megmérkőzzenek. Ha Roger Federer nem lép vissza a Cincinnatitól, akkor szinte biztosan ez történt volna, így azonban Andy Murray-nek maradt öt pont előnye a svájcival szemben. Ettől kezdve már csak a szerencsén múlt, hogy Federert a mallorcaihoz, vagy a skóthoz sorsolják. Az eredmény ismert.

Két apró megjegyzés: talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy egy rugalmasabb kiemelési rendszer milyen pozitívumokkal járna. Ha összejön Nadal és Federer csatája a legjobb négy között, akkor sokan elcserélnék a döntőre szóló jegyüket arra a napra.

A felső ág

Ha csak arra gondolunk, hogy itt van Rafa Nadal és Roger Federer, akkor nagyon nincs mit magyarázni tovább. A spanyolt érték kellemetlen meglepetések a Roland Garros óta, de Cincinnatiban, az újabb veresége után nagyon fogadkozott, hogy a US Openen megmutatja. Nem lesz könnyű, mert a 4. fordulóban jöhet Tomas Berdych, vagy Fabio Fognini, majd a negyeddöntőben Grigor Dimitrov (tele önbizalommal az első ATP1000-s sikere után.) Roger Federernek az első komolyabb kihívást a 4. forduló jelentheti, kiváltképp, ha Nick Kyrgios áll majd a háló másik oldalán, de Sam Querrey sem könnyű kaland. Ráadásul kérdés, hogy a svájci sérülése milyen állapotban van, illetve mennyire bírja majd a terhelést. A negyeddöntő akár könnyebb is lehet, ha csak nem jut el addig Juan Martin del Potro és menetközben nem nyeri vissza tavaly őszi formáját.

Az alsó ág

Itt azért nem annyira sűrű a mezőny, viszont több a nyitott kérdés. Manapság az teszi kiszámíthatatlanná a teniszt a férfiaknál, hogy nem lehet tudni, ki milyen egészségi állapotban van. Andy Murray például úgy érkezett New Yorkba, hogy bizonytalan volt, egyáltalán elindul-e. Az ilyen helyzetek olykor elsülhetnek jól is, de a skótról egyelőre tényleg semmit nem tudni. Szombaton annyi azért eldőlt, hogy Fucsovics Márton a francia Nicolas Mahut ellen kezd, de az senkit ne tévesszen meg, hogy a 35 éves francia a selejtezőből érkezett. Ez a 14. US Openje és állt a 37. helyen is a világranglistán. Murray-nek amúgy lesz ideje játékba lendülni, bár a fiatal ausztrál Thanasi Kokkinakis már a 3. fordulóban tesztelheti és onnan egyre nehezebb akadályok jönnek. Az igazi meglepetés az lenne, ha az elődöntő egyik szereplője nem Alexander Zverev lenne. A másikra van jelölt bőven. Az is érdekes, hogy kire milyen hatással lesz a nyitottabb mezőny, mert Novak Djokovic és a címvédő Stan Wawrinka hiánya azért jónéhány top 20-s játékosnak óriási lehetőség.

Királynő kerestetik

A nőknél is izgalmas a helyzet, és nem csak azért, mert a világelsőség a tét. Serena Williams könnyen lehet, hogy a US Open alatt szüli meg első gyermekét, de a távollétében legalább hatan pályáznak eséllyel a trónra. Simona Halep az idén eddig háromszor játszott úgy mérkőzést, hogy ha győz, akkor ő a világelső. Ezt a terhet eddig nem tudta elviselni, mindig kikapott. Most hasonló lesz a helyzete, de a sorsolása nem könnyű. A román valószínűleg nem örült annak, hogy Marija Sarapova szabadkártyát kapott a főtáblára, viszont nem emelték ki. Így bárki megkaphatta az oroszt már az első fordulóban. A megtiszteltetés Halepnek jutott, de ennek a meccsnek nem a világelsőség lesz a tétje, így akár meg is állíthatja a szőke szibériait, hogy aztán belefusson Babos Tímeába.A többiek? A friss wimbledoni bajnok Garbine Muguruza nevezhető talán a legnagyobb esélyesnek. Egyrészt ő már tudja, mi kell ahhoz, hogy valaki Grand Slamet nyerjen, másrészt a formája és az önbizalma is megvan az újabb sikerhez. A sorsolása sem rossz, Petra Kvitova és Venus Williams nehezítheti meg az útját az elődöntőig az alsó ágon, de jelenleg egyikük sincs azon a szinten, hogy megállítsák a spanyolt. A tavalyi döntős, jelenleg ranglista-vezető Karolina Pliskova újra eljuthat a fináléig, ha nem nyomja őt az esélyesség és a megvédendő pontok terhe. Érdemes lesz még az ukrán Jelina Szvitolinára is figyelni, mert egyre veszélyesebb.

Nem csak tenisz

A US Open több mint egy sportesemény. Természetesen igaz ez a másik három Grand Slamre, a teniszversenyeket emberemlékezet óta társadalmi eseményként is jegyzik. New Yorkban azonban a folyamatos innováció, a tudatos építkezés eredményeként még látványosabb a komplex szórakoztatás. Minden fejlesztés, kísérlet, újítás arról szól, hogy lehet a szurkolókat még jobban kiszolgálni a helyszínen és a televízió előtt. Gyakorlatilag két év alatt megoldották a világ legnagyobb teniszstadionjának a befedését és már épül az új Louis Armstrong-kompexum, szintén mozgatható tetővel. A játékosokra is gondolnak. A transzporthoz saját applikációt készítettek és 25 százalékkal növelték az autók számát. Megemelték száz dollárra a teniszezők napi étkezési keretét és az étteremben a választék lenyűgöző, jobb, mint egy olimpiai faluban. Bővítették és tovább gépesítették az erősítőtermet. Növelték a pénzdíjat, aminek a teljes összege már meghaladja az 50 000 000 dollárt, ami természetesen új rekord. Öt éve ígérték meg a játékosoknak, hogy elérik ezt a szintet és teljesítették. Az egyéni győztesek 3 700 000 dolláros csekket kapnak a serleg mellé, de az első forduló vesztesei is kerek ötvenezerrel vigasztalódhatnak. A kísérlet-kategóriába tartozik, hogy a selejtezőben szabad volt az edzőnek tanácsot adni mérkőzés közben és az eredményjelzőn mindig visszaszámolt egy óra a labdamenet végétől, a következő adogatásig, egyértelműen mutatva, hogy betartotta-e a teniszező a 25 másodperces szabályt. A törekvés, a cél világos, de a mai szabályok között talán ez a legellentmondásosabb. Teljesen igazuk van azoknak a játékosoknak, akik azzal érvelnek, hogy nem lehet egyformán kezelni egy 20-25 ütésből álló labdamenetet egy ásszal elért ponttal. A szurkoló persze élvezi, hogy figyelheti a visszaszámláló órát és még jobban izgulhat a kedvencéért, vagy épp annak riválisáért.



Az amerikai nyílt teniszbajnokság egyik legnagyobb attrakciója a gasztronómiai kínálat. A világszínvonalú tenisz mellett celeb-séfek (itt ennek más, pozitív jelentése van) gondoskodnak arról, hogy a New Yorkiak szívesen egyenek valamelyik elegáns étteremben, vagy akár a büféknél. Nem olcsó mulatság a US Openen jól lakni, de aki fogyaszt, abban biztos lehet, hogy jót eszik. A 700 000 vendégre 40 tonna marhahús, 4 tonna homár, 7,5 tonna rák, 225 000 hamburger és hot dog, 38 tonna szárnyas, 16 tonna paradicsom és 66 000 banán vár. Lesz miből válogatni...

A rákból is van visszaút