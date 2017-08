Csodálatos magyar érmek a kajak-kenu vébén

Hat érmet szereztek a magyarok a racicei kajak-kenu világbajnokságon vasárnap délelőtt. Az A-döntők legnagyobb meglepetése Szabó Ágnes és Hagymási Réka világbajnoki címe lett a női kajak kettesek kétszáz méteres számában. Női kajak négyesünk szintén aranyérmet szerzett, ahogy az várható volt tőlük.

A Kammerer Zoltán, Pauman Dániel, Tóth Dávid, Ceiner Benjámin összetételű férfi kajak négyes kezdte meg a délelőtti programot ezer méteren. A hajóban ott ült az a Tóth Dávid, aki tegnap megsérült, elcsúszott a vizes padlón és olyan szerencsétlenül esett, hogy egészen a csontig lehorzsolta a lábát.

Ám ez nem befolyásolta a versenyzését a négyesnek, amely Ausztráliával küzdött hatalmasat az aranyéremért, végül a rivális érkezett be elsőként, de az ezüstérem is nagy teljesítmény volt Kammereréktől.

Az ezüstérmes férfi kajak négyes tagjai elégedettek teljesítményükkel. Az M4 Sportnak Pauman Dániel elmondta, hogy szívünket, mindenünket odatették, így sikerült a csapatnak nagyon értékes érmet szereznie.

"Jó lett volna elkapni az ausztrálokat, örülök, hogy a csapat tagja lehetek" – mondta Ceiner Benjámin.

"Jól vagyok. Úgy látszik, a csapatnak minden nap beüt valami, tegnap én voltam a soros" – árulta el Tóth Dávid.

Kammerer Zoltán elmondta, nem gondolta volna 20 évvel ezelőtt, hogy most itt lesz. Nagyon boldog vagyok, jót harcoltunk az ausztrálokkal, 20 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy most itt leszek."

A Vasbányai Henrik, Varga Dávid, Sarudi Pál és Kiss Tamás a 6-os pályán kezdte meg a férfi kenu négyesek ezer méteres számát, 250 és 500 méter után után az ötödik-hatodik hely környékén mentek, amely előrevetítette, hogy a dobogót nehéz lesz elérni.

Végül kiváló hajrával a vb-negyedikként zárt a magyar négyes. Németország lett a világbajnok.

A friss Európa-bajnok Bodonyi Dóra a világbajnoki címért szállt hajóba a női kajak egyesek között ezer méteren. A magyar kajakos féltávnál a harmadik helyen állt, jócskán lemaradva az élen álló ausztrál Burnett Alyce mögött. Bodonyi 200 méterrel a vége előtt elfáradt, és végül lecsúszott a dobogóról és az ötödik helyen zárt. A világbajnok az ausztrál Burnett Alyce lett.

A románok mellett, a kilences pályán indult a Korisánszky Dávid, Mike Róbert páros a kenu kettesek ezer méteres számában. Féltávnál két hajóhossz az előnye a román hajónak a 8-as pályán, a magyar egység a nyolcadik-kilencedik helyen haladt, végül a kilencedik helyen ért be. A németek lettek a világbajnokok.

Korisánszky Dávid nagyon csalódottan nyilatkozott az M4 Sportnak a kenu kettesek ezer méteres számában szerzett kilencedik hely után.

Olyan egységek vertek meg minket, akikről nem gondoltuk volna, próbáltunk az elején gyorsan menni, de ezek mennek, mint az állat, erre majd ki kell találni valamit. Az Eb-n volt egy negyedik helyünk, most is az éremért jöttünk, nem tudom, Robi most mennyire csalódott bennem."

A női kajak egyesek 200 méteres számában Lucz Dóra jól kapta el a rajtot, de az új-zélandi Lisa Carringtont nem lehetett ma elkapni. A magyar kajakos sokáig a negyedik-ötödik helyen állt, végül a szoros befutó végén a 8. helyen zárt.

Horváth Bence a négyes pályán indult a férfi kajak egyesek 200 méteres döntőjében és középes rajt után hihetetlent ment. A magyar versenyző végül alig lemaradva a brit Liam Heath mögött ezüstérmes lett.

A férfi kajak egyesek kétszáz méteres számában ezüstérmes Horváth Bence alig tudott megszólalni a boldogságtól. Ezt mondta az M4 Sportnak:

"Nagyon jó volt, nem tudok semmit elmondani, nagyon örülök neki, borzasztóan boldog vagyok, tökéletes pálya volt. Az Eb-n közelebb voltam a brithez, de nagyon behaltam a végén, nem szoktam ennyire." Be tudtam bizonyítani azoknak az embereknek, akik nem hittek bennem, hogy itt a helyem."

Devecseriné Takács Kincső a női kenu egyesek 200 méteres számában a hármas pályán indult. A magyar kenus jól kapta el a rajtot és végi jól ment. A végére kicsit elfáradt, de végül sikerült bejönnie a harmadik helyre, így bronzérmet nyert.

Devecseriné Takács Kincső elégedetten mesélt érzéseiről.

"Nem tudtam, hogy megvan-e a dobogó, nagyon megkönnyebbültem, amikor kiderült, hogy harmadik vagyok. Végig az volt a fejemben, hogy a párosomért, Virágért csinálom, végig együtt készültünk, neki is lett volna a helye."

"Kemény a helyzet most a női kenuban, nagyon sokat gyorsult mindenki, meg tudtak újulni olyan egységek is, amik eddig nem voltak az élmezőnyben. Így sok a kihívás."

Az aranyat a kanadai Laurence Vincent-Lapointe kaparintotta meg.

A férfi kenu kettesek kétszáz méteres számában Fekete Ádám és Hajdu Jonatán a hetes pályán versenyzett, méghozzá kiválóan. Az első száz méter nem sikerült annyira jól, viszont a második százon elképesztőt ment a magyar páros és bronzérmes lett. A lengyelek örülhettek az ezüstnek, míg az oroszok az aranynak.

A női kajak kettes kétszáz méteres számában meglett az első vasárnapi magyar aranyérem, ugyanis az Európa-bajnoki hatodik helyezett Hagymási Réka és Szabó Ágnes világbajnok lett!

A Hagymási Réka - Szabó Ágnes kettős tagjai csak a hajóból kiszállva tudta meg biztosra, hogy világbajnokok lettek.

"Az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy megvan az arany. Remélem, ez a fiatalos lendület tovább fog tartani. Nagyon sokat készültünk, életünk pályáját futottuk" - mondta Hagymási Réka az M4 Sportnak.

Szabó Ágnes első szavai az aranyérem megszerzése után: "A stégen tudtuk meg, hogy világbajnokok vagyunk. Keményen készültünk, ez az egy dobásunk volt, mindent beleadtunk, nagyon boldogok vagyunk!"

A délelőtt világbajnoki bronzérmet szerző Fekete Ádám a kilences pályán indult a kenu egyes ötszáz méterén. A magyar versenyző nem indult jól és a végén sem tudott váltani, így egyéniben nem tudott ismételni, a többiektől lemaradva a kilencedik lett.

Martin Fuksa hazai közönség előtt lett világbajnok.

Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina és Vad Ninetta a délelőtt utolsó magyar szereplőiként aranyérmesek lettek! A női kajak négyesek ötszáz méteres távján a magyar hajó rajt-cél győzelmet aratott az ötös pályán.

Délután az ötezer méteres távokon három számban lesz magyar induló: férfi kenu egyesben Varga Dávid, női kajak egyesben Bodonyi Dóra, férfi kajak egyesben pedig Bálint Noé.