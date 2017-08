A magyar kajakos kapálni küldte az ellenfeleit

A magyar versenyzők hat érmet, két-két aranyat, ezüstöt és bronzot gyűjtöttek a vasárnap délelőtti döntőkben a kajak-kenu világbajnokságon, a csehországi Racicében. Hagymási Réka és Szabó Ágnes alkotta duó csak a stégre érve tudta meg, hogy aranyérmet nyert. Az ezüstérmes Kammerer Zoltán izgalmas filmnek nevezte húszéves pályafutását, míg a szintén második Horváth Bence kapálni küldte ellenfeleit. Helyszíni nyilatkozatok.

A vasárnapi döntőknek a Kammerer Zoltán, Pauman Dániel, Tóth Dávid és Ceiner Benjámin alkotta férfi kajak négyes adta meg az alaphangot, amely ezüstérmet nyert az 1000 méteres távon.

„Fantasztikus eredményt értünk el. Ha most újra kezdhetnénk, akkor sem tudnánk többet tenni – kezdte Kammerer Zoltán, aki húsz évvel ezelőtt aranyérmet nyert négyesben a milánói világbajnokságon.

„Ha évekre lebontom, akkor gyönyörű szép volt. Ha megnézném, mint egy filmet, akkor azt mondanám, hogy rettentően izgalmas, érzelmes, baromi fárasztó és nagyon gyors húsz év volt. Az utóbbi időben húszéves srácok közegében élek, így annyinak is érzem magam, közben mindjárt negyven leszek. Ez kicsit elszomorít, de nagyon jó, hogy még mindig itt lehetek, és érmet szerezhetek. Nincs sérülésem, nem fáj semmim. A legszebb az egészben, hogy még mindig élvezem" – tette hozzá Kammerer Zoltán, aki legközelebb Ceiner Benjáminnal indul párosban az országos bajnokságon.

Ceiner Benjámin első világbajnoki érmét szerezte a felnőtt mezőnyben.

„Ez volt a második felnőtt világbajnokságom. Eddig nem sikerült érmet nyernem, úgyhogy ez jó kezdés volt. Jó lett volna elkapni az ausztrálokat. Nem sokon múlt. Éreztem, hogy jövünk rájuk, de nem tudtuk megelőzni őket. Sajnos jobbnak bizonyultak – kezdte a 25 éves kajakozó. - Lehet, hogy hiányzott húsz-harminc centi, de nem akartam előbb hoppolni a srácokat. Tartottuk magunkat a begyakorolt taktikához, hogy ne előbb indítsunk, nehogy az hiányozzon a végén. Egyelőre keserédes az ezüstérem, mert apróságokon múlt, de két óra múlva már biztosan nagyon fogok örülni neki" – tette hozzá Ceiner Benjámin.

A férfi kenu kettes 1000 méteres döntőjében a Korisánszky Dávid és Mike Róbert alkotta duó a kilencedik helyen ért célba.

„Semmi nem úgy ment, ahogy akartuk. Nehéz most bármit mondani. Vissza kell nézni a futamot – értékelt a csalódott Korisánszky Dávid. – Nem volt olyan eleme a futamnak, amire azt tudnám mondani, hogy jól sikerült. Szombaton a finisünk nagyon jól volt. Most az is elmaradt. Nem tudtunk reagálni, nem volt sebességünk. Most kellett volna a legjobban mennünk, erre ma teljesítettünk a legrosszabbul. Jövő héten, a magyar bajnokságon még odatesszük magunkat, mert csapathajóban is indulunk, utána lesz egy hosszabb pihenő" – tette hozzá Korisánszky, aki elmondta, hogy a napokban nagybácsi lesz, és Kanadában, a testvérénél fogja kipihenni az utóbbi hónapok fáradalmait.

Horváth Bence a négyes pályán indult a férfi kajak egyesek 200 méteres döntőjében és középes rajt után fantasztikusan hajrázott. A magyar versenyző végül a brit Liam Heath mögött ezüstérmes lett.

„Tökéletes verseny volt. Persze jobban örülnék, ha nyertem volna, de a dobogó volt a cél – kezdte Horváth Bence, aki hatalmas ovációt kapott a magyar szurkolóktól.

„Volt esélyem, de kicsit meghaltam a végére. Max-pálya volt, itt az nyer, aki később fárad el. Az angol később fáradt el, én hamarabb, a többiek meg elmentek kapálni. Mi ketten nagyon kilógtunk. Hihetetlenül boldog vagyok" – mondta az ezüstérmes Horváth Bence, majd hozzátette, hogy hazafelé biztosan megáll, és megiszik pár pohárral a sikerre. Majd jön a megérdemelt pihenő, amelyet a párjával fog eltölteni, némi horgászással kiegészítve.

A női kenu egyes 200 méteres döntőjében Devecseriné Tamás Kincső szoros versenyben nyert bronzérmet az olimpiai számban.

„Nagyon fontos volt nekem ez a döntő, mert szombaton, a negyedik helyen végeztünk – ami értékes – nyerni jöttünk ide. Végig az volt a fejemben, hogy ezt a párosunkért, Balla Virágért és magamért csinálom. Végig együtt edzettünk, egy-egy válogatót nyertünk. Virág lemondott a szétlövésről a javamra, így most kettőnkért is csináltam ez. Neki is ugyanannyira helye lett volna itt, mint nekem. Ez a harmadik hely, a közös munkánk gyümölcse volt – mondta Devecseriné Tamás Kincső, aki szerint új kihívások jönnek a kenu-sportban.

„Sokat fejlődtünk az utóbbi időben, és más egységek is meg tudtak újulni. Ez új kihívást jelent mindenkinek. Az olimpiáig még sok minden megtörténhet – tette hozzá a friss bronzérmes, aki a folytatást is Ball Virág társaként képzeli el.

A férfi kenu kettesek 200 méteres döntőjében Fekete Ádám és Hajdu Jonatán a hetes pályán versenyzett. Az első száz méter nem sikerült annyira jól, viszont a második százon elképesztőt ment a magyar páros és bronzérmes lett.

„A rajtot leszámítva nem sikerült jól az első száz méter, de a folytatásban rá tudtunk tenni egy lapáttal. Nagyon megleptük magunkat, hiszen egy friss párosról van szó."

"Ebben a kétszázas mezőnyben a legalacsonyabb ember is három fejjel magasabb, mint mi. Nagy szó, hogy ezzel a hagyományos kenutechnikával ott tudunk lenni az élmezőnyben – mondta sietve Fekete Ádám, aki nem sokkal később az 500 méteres egyesek döntőjében is részt vett, de látszódott rajta a fáradtság. Végül a kilencedik helyen ért célba.

A női kajak kettes 200 méteres számában az első vasárnapi magyar aranyérmet Hagymási Réka és Szabó Ágnes duója nyerte.

Tudtuk, hogy az első kettőben végeztünk, de a végeredménnyel csak akkor lettünk tisztában, amikor kijöttünk a stégre. Semmit nem érzékeltem a versenyből, nem tudom mikor nyertük meg, de szerintem a hajránk nagyon jól sikerült. Rengeteget készültünk az Európa-bajnokságra. Remélem, ez a fiatalos lendült visz majd minket tovább" – mondta a 24 éves Hagymási Réka.

Éreztük, hogy jól sikerült a rajt, mindent beleadtunk. Az előfutam után reménykedtünk a jó eredményben. Most minden összejött. A rajt és az utazó is nagyon jól sikerült. Sajnos csak a stégen tudtuk meg, hogy nyertünk, de így is nagyon jó volt. A második helynek is örültünk volna, de győzni azért más" – tette hozzá Szabó Ágnes, az aranyérmes páros 22 éves tagja.

A női kajak négyes 500 méteres döntőjében a Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina és Vad Ninetta alkotta magyar hajó rajt-cél győzelmet aratott.

„Fantasztikus ez az egész. Nagyon köszönöm a lányoknak, különösen Krisztának, mert amikor csak négyen voltunk a hajóban, akkor fejben nagyon helyrerántott minket. És persze az edzőinknek. Mindenki kellett ehhez a sikerhez. Nincsenek szavak arra, hogy mennyire örülök most – kezdte Medveczky Erika, aki szombaton Farkasdi Ramónával aranyérmet nyert a női kajak párosok 1000 méteres versenyében. – Próbáltam előrehasalni, mert hátradőltem a sebességtől. Nagyon tolták alám a hajót a lányok. Az előfutamok alatt a rajtnál nagyon gyorsak volt az új-zélandiak, de most már az elejétől fogva előttük voltunk. Reméltem, hogy a végén tudunk is hajrázni egy nagyot. Hatalmas csapatmunka volt. Kriszta sokat adott nekünk – folytatta Takács Tamara.