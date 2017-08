Egy századdal, világcsúccsal aranyérmes a magyar 4x200-as gyorsváltó

Döbbenetes teljesítménnyel, 7.10.95 százados junior világrekorddal, mindössze egyetlen századmásodperc előnnyel nyerte meg a magyar férfi 4x200-as gyorsúszóváltó a világbajnoki címet Indianapolisban a junior úszó-világbajnokságon. Az amerikai csapatot saját pályáján legyőzni elképesztő teljesítmény. Késely Ajna a női 400 méteres gyorsúszásban szintén világbajnok lett.

Ez egyszerűen felejthetetlen verseny volt. A magyar válogatott a Márton Richárd, Milák Kristóf, Holló Balázs, Németh Nándor összeállításban ugrott medencébe. A verseny toronymagas favoritja még akkor is a hazai pályán úszó amerikai váltó volt, ha a csodagyerek, Michael Andrew ezúttal nem úszott ebben a váltóban.

Érdemes végigtekinteni, hányadik helyen fordult a magyar csapat a váltásoknál. Márton Richárd és Milák Kristóf egyaránt a negyedik helyen tartotta az együttest. Már ők is nagyot úsztak, de Holló Balázs valami eszméletlent ment, felhozva ezzel a második helyre a válogatottat. Az utolsónak vízbe ugró Németh Nándorra várt a feladat, hogy valahogy megnyerje ezt a versenyt Magyarországnak. Németh szinte önkívületben úszott, végül ha egyetlen századmásodperccel is, de ő ütött be elsőnek. Földöntúli boldogság, világcsúccsal világbajnok a magyar férfi 4x200-as váltó.

Ekkor már túl voltunk a női 400 méteres gyorsúszáson, ahol Késely Ajna gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. A rajt előtt látszott, hogy Ajna rendkívül elszánt, mindenképpen szeretett volna visszavágni az argentin Pignatiellónak, aki a 800 gyorson legyőzte őt. Nos, sem az argentin úszónak, sem a döntő másik hat résztvevőjének esélye sem volt arra, hogy Késely Ajnát megelőzze; a magyar lány 4.06.72-vel, több mint egy másodperces előnnyel nyert.

"Világbajnok vagy!" - kiáltotta neki edzője, Güttler Károly. Az 1988-as szöuli olimpia ezüstérmes mellúszója az Origónak azt mondta, mindenképpen szerettek volna visszavágni a dél-amerikai úszónak, aki a "semmiből" került elő 1500-on.

Ajna olyan versenyző, aki végig azonos tempóban tud úszni, ezt a mostani 400-as versenyen tökéletesen bebizonyította" - mondta Güttler Károly. Ezek után a Magyar Úszószövetség sajtósával, Molnár Anettel közösen kérdeztük az új világbajnokot.

A férfi 50 méteres pillangóúszásban a háromszoros junior világbajnok Milák Kristóf 23.85-ös idővel a negyedik helyen kvalifikálta magát a vasárnapi döntőbe.

A gyorsváltó sikerét megelőzően Németh Nándornak volt még egy jelenése: a férfi 50 méteres gyorsúszásban 22.66-os idővel a hetedik helyen végzett.

A nap további magyar indulóinak ez nem sikerült. Ilyés Laura 29.80-as idővel a 21. helyen végzett a női 50 méteres hátúszásban. Női 200 vegyesen Horváth Lili a 27. (2.20.67), Gyurinovics Fanni a 30. (2.21.85) helyen zárt.

Szinte hihetetlen ránézni a junior világbajnökság éremtáblázatára, amelyen Magyarország 4 arany, 4 ezüst és 1 bronzéremmel az Egyesült Államok mögött a második helyen áll. És ezzel még nincs vége, a világbajnokságból hátra van még két nap. Mást ne mondjunk, a zárónapon ott lesz még a férfi 200 méteres pillangóúszás - Milák Kristóf fő száma.