Az új Floydot keresi a jövőben Mayweather

A hétvégén 50. győzelmét is behúzta a korábban nagypehelysúlytól nagyváltósúlyig minden súlycsoportot végigverő Floyd Mayweather, aki két év kihagyás után, 40 esztendősen bokszolt a UFC-ből érkező Conor McGregor ellen. Innentől kezdve pedig már azon fog fáradozni, hogy megtalálja az új Floyd Mayweathert.

A két ökölvívó meccse inkább egy jó marketing termék, mintsem egy értékes sportesemény volt, de kétségtelenül beillett korunk valóságshow-kkal, tehetségkutatókkal, stb. tarkított világába, ahol megfelelő felhajtással és médiamunkával bármit el lehet adni a közönségnek.

Vélhetően a hazai, nem szakmai sajtó sem foglalkozott még ennyit egyetlen - amúgy sokkal értékesebb - ökölvívó meccsel sem, és ez a jelenség valószínűleg más országokban is lejátszódott. Remélhetőleg azonban a nagy felhajtásnak köszönhetően talán szerzett magának néhány új rajongót is a sportág és talán a jelenkor fiatal nagyságainak is kijut majd egyszer akkora figyelem, mint a most már tényleg visszavonult Floyd Mayweathernek.

Egyébként az amerikai bunyós maga is azon fáradozik, hogy megtalálja a saját utódját és elmondása szerint örömmel fogja belevetni magát az edzői munkába.

A fiatal tehetségeket akarom segíteni."”

„Az apám is edző, mindent õ tanított meg nekem erről a sportágról - idézi a profiboksz.hu Floyd Mayweather szavait. - Még mindig mindenre emlékszem, az első pillanattól, mikor elkezdte átadni nekem a tudását. Az edzők meg tudják mutatni a tanítványoknak, hogyan lehetnek jobb bokszolók, igazi sztárok és sikeresek, nemcsak a szorítóban, de a magánéletben is.” Remélem, hogy képes leszek majd megtalálni az új Floyd Mayweathert.”