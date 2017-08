Karakas Hedvig a kihagyás után is éremre vágyik a cselgáncs vébén

Két műtét és hosszabb kihagyás után áll tatamira augusztus 30-án Karakas Hedvig cselgáncsozó, a Team Scitec sportolója, a Budapesten hétfőtől zajló judo világbajnokságon. A kétszeres olimpikon, világbajnoki bronzérmes judós a világverseny előtti utolsó napokban már csak rápihen a megmérettetésre, amelyen tiszta szívvel áll küzd majd.

Hogyan zajlott a vb-felkészülése?

Augusztusban Tatán, előtte tavasszal Törökországban volt edzőtáborunk, illetve nyáron egy hónapot töltöttem Japánban, ami rengeteget hozzátett a felkészülésem minőségéhez. Az utóbbi két hónapban itthon is rendszeresen járok egy japán fizikoterapeutához, akivel minden nap gyógytornázunk. A térd-, majd a bokaműtét után volt egy időszak, amikor úgy éreztem, hogy nem megy elég jó ütemben a felépülésem, aztán a nyár meghozta a lendületet, úgyhogy bizakodóak vagyunk az edzőmmel, mert az utolsó időszakban nagyon jól ment a munka.

Hogyan zajlanak a verseny előtti utolsó napok?

A verseny előtti utolsó napokban már csak pihenni kell, az apró dolgokra koncentrálni, még egyszer átvenni, elemezni, hogy melyik ellenfélnél mire kell majd figyelni. Pár nappal ezelőtt volt még egy úgynevezett határterhelés, azóta már egyre könnyebb edzések vannak, illetve a legvégén már csak a súlyomra kell figyelnem. Továbbra is az 57 kilogrammos súlycsoportban indulok, az alapsúlyom viszont 61-62 kilogramm, ebből kell lefaragni négy-öt kilogrammot a versenynapra.

Mennyire megterhelő ez a szervezetének?

Az utolsó napokban megpróbálok tényleg sokat pihenni, volt már olyan világbajnokság, ami azért nem sikerült jól, mert előtte az edzőtáborban túlhajtottam magam és a versenyre elfáradtam. Tehát tényleg nagyon fontos rápihenni a versenyre.

Milyen eredménnyel lenne elégedett?

Természetesen nagyon szeretnék érmet, vágyom a sikerre, de ekkora kihagyás után igazából már azzal is elégedett vagyok, hogy sikerült a műtött lábamat olyan állapotba hozni, hogy el tudok indulni a VB-n és tiszta szívvel állok fel a szőnyegre, azzal a tudattal, hogy a felkészülés alatt megtettem mindent, amit lehetséges. A műtét és az utána lévő küzdelem viszont óriási motivációt adott és még nagyobb erőbedobással megyek minden nap edzeni, hogy a műtött lábam újra száz százalékos legyen.

Sportági nagykövete volt a nemrégiben Győrben zajló nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak. Milyen élményekkel gazdagodott?

Nagyon megtisztelő volt nagykövetnek lenni és a sportágamat képviselni. Az ifjúsági olimpia igazi mérföldkő a fiatal versenyzők számára, itt tapasztalhatják meg legelőször „élesben" a nagy álom, a későbbi felnőtt olimpia hangulatát. 2005-ben Lignanóban versenyzőként én is részt vettem az EYOF-on, emlékszem, ekkor határoztam el, hogy egyszer olimpiai bajnok szeretnék lenni. Nagyon jó lehetőség, hogy idén világbajnokságot és ifjúsági olimpiát is rendezhetünk itthon, a hazai közönség olyan plusz erőket hozhat ki egy-egy versenyzőből, amiről nem is gondolná, hogy képes.

Forrás: Scitec Nutrition