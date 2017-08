Nadal szeretné elkerülni Federert

Két magyarral, a visszatérő Marija Sarapovával, a 19. alkalommal induló Venus Williamsszel, a trónkövetelő Alexander Zverevvel, összesen 64 meccsel, magyar idő szerint hétfő délután 5 órakor elkezdődik a szezon hagyományosan utolsó Grand Slam versenye, a US Open. Szombaton, az Arthur Ashe Gyereknapon egy aranyos kisfiú megkérdezte Roger Federert, miért hívják kecskének, de a svájci nem csak erre válaszolt.

Az összdíjazás a tenisz történetében először haladja meg az 50 millió dollárt, de a pénzdíjak emelkedése valószínűleg nem áll meg ezen a szinten. A háttérben hatalmas csata zajlik a játékosok szervezete és a Grand Slam-szervezők között. Elképzelhető, hogy mekkora üzletről beszélünk, ha az összbevételnek még mindig kevesebb, mint 8 százalékát költik a teniszezőkre, akik szeretnék tovább javítani az arányt. A mostani matek szerint (legalább 15-16 százalékot akarnak a játékosok) könnyen kiszámítható, hogy pár éven belül akár 100 ezer dollárt is kaphat, aki az első fordulóban kiesik.

A négy Grand Slam közül a US Openre igaz a leginkább, hogy sokkal több mint egy teniszverseny. Valódi társadalmi esemény New Yorkban, ahol megjelenik az elit: színészek, zenészek, sportolók, politikusok, milliárdos üzletemberek. Vasárnapig, a selejtezők ideje alatt ingyenes volt a belépés, jöttek is több mint 60 ezren, ami persze jó befektetés, mert egyrészt, akiknek ez volt az első élményük a Billie Jean King teniszkomplexumban, előbb-utóbb biztos visszatérnek, már fizetős jeggyel, másrészt a büfékben így is fogyasztottak és valószínűleg az ajándékboltokban is ott hagytak néhány dollárt. Ki van ez találva, de tényleg nagyon jól csinálják, profi minden és működik. Az időjárás egyelőre parádés, nincs az a ragadós, New York-i párás idő, süt a nap és kellemes a hőmérséklet. A világ legnagyobb teniszstadionja, az Arthur Ashe, eső esetén már befedhető, és ilyen lesz a szinte újra épülő Louis Armstrong Aréna is. Az előrejelzés szerint az idén nem lesz nagyon eső, az most Texast sújtja.

Anélkül, hogy elkiabálnánk bármit, kijelenthető, akár mindkét magyar nyerhet hétfőn. Babos Tímea úgy érzi, sokat javult a formája az utóbbi időben és fejben is erősödött. Fucsovics Márton egyértelműen élete legjobbját nyújtja a nyár eleje óta. Ő a 35 éves francia Nicolas Mahut ellen próbálja megszerezni élete első győzelmét egy Grand Slam főtáblán, míg Babos Timea a svájci Viktorija Golubic ellen készül sikerre, hogy aztán megmérkőzhessen Simona Halep és Marija Sarapova rangadójának győztesével. A 30 éves orosz tavaly januárban játszott legutóbb Grand Slam-mérkőzést, jelenleg 147. a világranglistán, de soha nem kapott még ki a US Openen az első fordulóban (10:0) és a román Halepnél is hatból hatszor bizonyult jobbnak. A szombati sajtónapon minden női játékost megkérdeztek, mit szól ahhoz, hogy Sarapova szabadkártyát kapott. A kollégák, a riválisok óvatosabbak voltak, mint tavasszal, nem vették fel a kesztyűt, mintha valamennyien ugyan azt a kommunikációs tanácsot kapták volna, egységesen elhárították az érdemi választ, mondván, ez nem az ő asztaluk. Sőt, Garbine Muguruza szerint a szibériai nagy küzdő, akit látni akarnak a szurkolók és vele több lesz a verseny.

Halep elárulta, hogy ugyan nem volt könnyű, de átprogramozta az agyát, már nem gondol a világelsőségre. Elég volt. Túl sokat járt az agyam ezen és a fontos pillanatokban éreztem a terhét. Ha sikerül, akkor megérdemlem, ha nem akkor sincs semmi. Talán, ha nem gondolok rá, akkor nyugodtabb leszek és összejön - ecsetelte román, aki komoly kihívásnak tekinti a Sarapova elleni párbajt, de úgy érzi sokkal jobb játékos annál, mint amikor sorozatban kikapott tőle.

A hétvége legboldogabb embere az olasz Roberta Vinci volt, akit azzal lepett meg a USTA elnöke, hogy legyártatták neki újra a 2015-ös, második helyezettnek járó serleget (ami egy tál), mert néhány hónapja betörtek Vinci szicíliai otthonába és az összes serlegét is ellopták.

A férfiaknál kicsit átrendezte a táblát Murray szombati visszalépése, de inkább az elgondolkodtató, hogy a skót, miért nem hozta meg a döntését már pénteken, a sorsolás előtt. A trónról egy hete leszorított Murray a következő napokban dönt arról, hogy pályára lép-e még 2017-ben, de határozottan kijelentette, szeretne minél előbb visszatérni, mert hiányzik neki a versenyzés. Azért jött New Yorkba, hogy győzzön, de hiába érezte jól magát az edzéseken, tudja, a sérült csípője nincs olyan állapotban, hogy erre esélye legyen, hiába tett meg mindent a Roland Garros óta a teljes gyógyulásért.

Többen aggódnak Roger Federerért, mert a svájci mégiscsak visszalépett két hete sérülés miatt a Cincinnati ATP 1000-s versenytől. A 19-szeres Grand Slam-bajnok mindenkit megnyugtatott, hogy minden rendben, boldog, mert jól érzi magát. Úgy gondolja, hogy az év elején senki nem prognosztizálta, amit a szezon hozott. Arra lehetett számítani, hogy „Rafa" és ő jó formában tér vissza, de ilyen sikereket senki nem várt tőlük, mint ahogy arra sem gondolt senki, hogy a US Openről hiányzik majd a címvédő és a 2016-os finalista. Valaki mindig kihasználja, ha néhány játékos kiesik a versenyből. De ehhez a megfelelő helyen kell lenned, a megfelelő időben, egészségesen és frissen. Számomra nem meglepő, amit Rafa elért az idén. Úgy vagyok vele, hogy majd ha visszavonul, akkor hiszem el, hogy nem nyer több French Opent. Annyira jó teniszező - mondta Roger Federer, aki szívesen találkozna jövő pénteken, az elődöntőben a spanyollal. A bázeli arról is beszélt, hogy szerinte az idei eredményeit annak is köszönheti, hogy tavaly a felkészülésre sokkal több ideje volt, hat hétig csak teniszezett, máskor erre maximum 2-3 hete van. Ennek tulajdonítja, hogy jobb lett a fonákja. Az interjúszobában egy kisfiú is felolvashatta a kérdését és nem kis derültséget váltott ki, amikor azt tudakolta, miért hívják néhányan kecskének Federert. A legenda kedvesen mosolygott, elmondta, hogy Svájcban gazdag állatvilág van, a kecske is közéjük tartozik, de nem tudja, miért hívja őt néhány szurkoló kecskének. Mindenesetre nem hallgat erre a névre. Majd a gyerek kérésére megígérte, hogy még legalább 8-9 évig teniszezik. Vagy, ha mégsem, akkor visszatér, amennyiben a fiú profi játékos lesz az ATP Touron.