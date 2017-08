Világelsők tündöklése és bukása a US Openen

A külső pályákon már koradélután befejeződött a tenisz a US Open 2. napján, miután a viagasztalanul permetező eső miatt viszonylag gyorsan törölték a meccseket. Így minden tekintet az Arthur Ashe Stadionra szegeződhetett, ahol előbb a női egyes címvédője, Angelique Kerber újabb pofont kapott, a szerb Dusan Lajovic ijeszetett rá a gyengén kezdő Rafa Nadalra.

Az első szettben nem sok hiányozott hozzá, hogy Lajovics állva hagyja, de a spanyol végül megúszta a drámát, és a második, valamint a harmadik szettben már brillírozott. Végül 7:6, 6:2, 6:2-re győzött.

A bemelegítésnél még egyenlőek voltak az esélyek:

Az ESPN televíziónak dolgozó Pam Shriver megkérdezte Tony Nadalt, minek örül a legjobban az első játszma után Rafa játékát nézve. A szezon után egy időre visszavonuló edző-nagybácsi mosolyogva annyit mondott, annak, hogy megnyerte a szettet. Ő is látta, hogy a világelső rosszul teniszezett, amit azért nem ért, mert edzésen nagyon jól üti a labdát tanítványa. De látszott az arcán, hogy könnyebb folytatásra számít, és így is lett. Két sokkal simább játszma következett. Egyrészt Nadal nyugodtabban, pontosabban teniszezett, míg Lajovic nem tudta tartani azt a szintet, amit az első szettben produkált.

Később viszont már nem annyira:

Nadal szerencsés, hogy ő lejátszotta a meccsét kedden, mert a többieknek, az eső miatt két egymást követő napon pályára kell majd lépniük.

Hol lehet a hiba?

Nem volt példa a tenisz történetében arra, hogy egy játékos az egyik szezonban nyer két Grand Slamet, egy harmadikon döntős, természetesen a világranglista élén zárja az idényt, majd a következő évben egy lesz a sok közül, képtelen komoly mérkőzésen győzni. Amikor Angelique Kerber tavaly januárban, gyakorlatilag minden előzmény nélkül veretlen maradt az Australian Openen, a döntőben Serena Williamst verve (6:4, 3:6, 6:4), talán a német sem gondolta, hogy elképesztő sorozat indult el és meg sem áll a csúcsig.

Döntő Wimbledonban és a második Grand Slam-serleg a US Openen. Úgy sikerült Kerbernek letaszítania a trónról Serena Williamst, hogy nehezen lehetett megmagyarázni, miért pont neki sikerült.

Nem az újgeneráció óriási tehetségeként robbant be és a játékában sem lehetett olyan fegyvert találni, amivel ne rendelkeztek volna többen is a mezőnyben. Nem véletlenül hallani annyiszor, hogy a tenisz mentális sport, és az önbizalom a siker egyik legfontosabb tényezője. Kerbert az a melbourne-i diadal korábban elképzelhetetlen pályára állította.

Rossz a vége, rossz az eleje

Az új szezon azonban mindig új kihívásokat jelent, és nem csak a sok megvédendő pont terhével kell megküzdeni, de az sem könnyű, hogy mindenki a világelső skalpjára vadászik. Ráadásul nem arról volt szó, hogy a női teniszben feltűnt egy új, Serena Williams, vagy akár Marija Sarapova. Kerber sebezhetősége már a szezonzáró WTA-világbajnokságon megmutatkozott. A csoportmérkőzésen még legyőzte Dominika Cibulkovát, de a döntőben, két nappal később, viszonylag simán kikapott a szlováktól (6:3, 6:4.)

Vereséggel zárta tehát 2016-ot, és az idén úgy érkezett címvédőként a US Openre, hogy 42 mérkőzéséből 17-et elvesztett, egyetlen döntőt játszott és top 20-as játékos ellen nem tudott nyerni.

Ettől persze még nem okozhatott volna gondot neki a 19 éves Oszaka Naomi. A ranglistán 45. japán nagyon simán, 6:3, 6:1-re verte. Jöhetett az, amiben a németnek egyre nagyobb a tapasztalata: magyarázattal szolgálni az újabb vereségre.

Az egész meccs benne van az utolsó labdamenetben:

„Nem az én napom volt, nagyon nem. Sokat edzettem az elmúlt hetekben, hónapokban, és az utóbbi időben a tréningen már nagyon jól megy a játék, de a mérkőzés mindig más – kezdte az értékelést Kerber, de ilyen könnyen nem úszta meg, igaz, senki nem akarta bántani. – Az utolsó pontig bíztam abban, hogy megfordíthatom, mert sokszor sikerült már. Az biztos, hogy az idén nem játszom olyan jól, mint tavaly. Sokkal kevesebb mérkőzésem volt, ami nem jó, mert nincs miből önbizalmat meríteni. Tudom, hogy milyen jó teniszre vagyok képes, és milyen jól megy edzésen. Ma egyszerűen nem találtam a ritmust, de előfordul, hogy semmi nem működik úgy, ahogy szeretnéd. Ugyanaz a játékos és ember vagyok, aki egy éve voltam, csak tavaly az elejétől jól ment, az idén szenvedek. De tudom, hogy erős vagyok, és még erősebben fogok magamra találni, visszatérni.

Nem fogom így feladni. Próbálom minél gyorsabban elfelejteni az ilyen meccseket és előre nézni. Wimbledon után úgy éreztem, jó úton járok, de sajnos egyszer nem voltam száz százalékos egészségileg. Mindig volt valami apróság, ami megakadályozta, hogy a maximumot nyújtsam, most éppen a könyökömmel bajlódom. Feljutni a csúcsra egészen más helyzet, mint ott maradni. Éveken át küzdesz a célod eléréséért, hogy a legjobb legyél, de amikor odaérsz, nem tudod, mire számíts. Meg kell szoknod egy teljesen új helyzetet, egészen másképp kell megszervezned a napjaidat. Szóval nehezebb a csúcson maradni, mint felérni oda"- vallotta be Angelique Kerber, aki a US Open után az első tízből is kiesik.

Ami pedig a további program számunkra legfontosabb részét illeti: Babos Tímea, szerdán a 3. meccset játssza majd Marija Sarapova ellen az Arthur Ashe Stadionban.