Hazai közönség előtt nyomhatja le a világot a szkanderes anyuka

Fejben már játssza a meccseket, és még a nagyszabású budapesti világbajnokság előtti utolsó napokban is új technikákat tanul Magyarország szkander világklasszisa, Kőváriné Ivánfi Brigitta. Az éremesélyes sportoló gőzerővel készül a szeptember 5. és 10. között rendezendő vb-re, amely a sportág történetének valaha volt legjelentősebb eseménye lehet.

A MOM Sportban helyet kapó megmérettetésen 60 ország majdnem 1500 versenyzője áll asztalhoz, köztük 70 magyar. A csapat kiemelkedő tagja a versenykerékpárosból lett szkanderbajnok, Kőváriné Ivánfi Brigitta. A májusi Európa-bajnokságon jobb és bal kézzel is aranyat nyert szkanderes úgy érzi, duplán kell bizonyítania Budapesten, hiszen amellett, hogy világbajnokságról van szó, először vesz részt hazai közönség előtt ilyen színvonalú versenyen.

Mindenképpen dobogós helyre várom magam, de az aranyérem is benne van a pakliban. Úgy érzem, az erőnlétem rendben van, az Európa-bajnokságon fejben nagyon ott tudtam lenni, remélem, a vébén is így lesz, és akkor nem lesz gond." A 39 éves szolnoki sportoló szerint mindenki verhető, hiszen a látszattal ellentétben közel sem csak a fizikai erő számít, hanem az is, ki hogyan taktikázik.

„A laikusok azt láthatják, hogy szkanderezni bárki tud, de ez nem így van. A tiszta erőn túl kell hozzá dinamika, gyorsaság és komoly technikai tudás is. Ezeket kell összegyúrni, ami nagyon változatos és összetett edzést igényel. Én éppen ezt szeretem a szkanderben."

A 70 kg-os súlycsoportban induló Brigitta – akit időnként nyolc és fél éves kislánya is elkísér a tréningekre – kizárólag férfiakkal edz. Emellett súlyokat magára aggatva néha „92 kilós nőt" csinál magából.