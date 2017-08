Kolumbiai siker a Calar Altón, Froome növelte előnyét a Vueltán

Miguel Ángel López nyerte a Vuelta a Espana spanyol országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát szerdán, összetettben Chris Froome növelte előnyét.

A 187,5 kilométeres etapon a Lorcából induló versenyzőkre hegyi hajrá várt a Calar Altón található csillagvizsgálóig. A táv nagy részét rossz időben, esőben tették meg, ráadásul a szakasz végi emelkedők is rostálták a mezőnyt.

Az utolsó kilométereken kilencfős élboly alakult ki, benne a Tour de France-győztes brit Chris Froome-mal, a kolumbiai Lópezzel, illetve a 2010-es Vuelta bajnokával, Vincenzo Nibalival. Nibali támadását előbb López, majd Froome is át tudta venni, a kolumbiai ráadásul tovább is ment, és magabiztos előnnyel nyerte a szakaszt, míg Froome a jóváírásért sprintben megelőzte az olasz kerekest.

Az eddig összetettben második Esteban Chaves 2:05, míg a harmadik Nicolas Roche 4:17 perccel maradt le López mögött, így már csak Nibali van két percen belül Froome-hoz képest.

Eredmények:

11. szakasz, Lorca-Calar Alto, 187,5 km:

1. Miguel Ángel López (kolumbiai, Asztana) 5:05:09 óra

2. Chris Froome (brit, Sky) 14 másodperc hátrány

3. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) azonos idővel

Az összetett élcsoportja:

1. Froome 45:18:01 óra

2. Nibali 1:19 perc hátrány

3. Esteban Chaves (kolumbiai, Orica-Scott) 2:33 p h.

Csütörtökön a Motril és Antequera közötti 160,1 kilométer vár a mezőnyre, amely a szeptember 10-i madridi befutóig összesen 3324,1 kilométert tesz meg.