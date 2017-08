Babos Tímea tesztelte Sarapovát

A szenzáció elmaradt, de Babos Tímea megmutatta, hogy a legjobbak ellen is van esélye. A US Open 3. napján, a 32 közé kerülésért az ötszörös Grand Slam-bajnok Marija Sarapova másfél órán át hiába kereste a megoldást Babos teniszére. A magyar 7:6, 3:2-re vezetett és két fogadóelőnye volt a 4:2-höz. A kimaradt lehetőségek után a 30 éves orosz egyre jobban kezdett játszani és 2 óra 19 perc alatt 6:7, 6:4, 6:1-re győzött. Babos Tímeának maradt a páros és a tudat, hogy, ha így teniszezik, akkor ott a helye, ahol tavaly már járt, a top 30-ban. A férfiaknál kiesett Alexander Zverev és Nick Kyrgios is.

Marija Sarapova a 2. kiemelt Simona Halep legyőzésével érkezett az Athur Ashe stadionba és valószínűleg nem gondolta, hogy nehezebb meccs vár rá, mint hétfőn, a román ellen. Soha nem találkozott ugyan Babossal, de az edzője biztos felkészítette. Igaz, megtette ezt Thomas Drouet is Babossal, és másfél órán át hihetetlen hatékonyan, eredményesen működött a taktika, amit kitalált. Természetesen ehhez az is kellett, hogy a magyar nagyon fegyelmezetten, okosan, minimális hibaszázalékkal teniszezzen.

Egyértelmű volt, hogy Babos Tímea nem ijedt meg a világ legnagyobb teniszstadionjától (tavaly már játszott itt, Simona Halep ellen), és az ellenféltől sem. Álomszerűen kezdett: gyorsan elvette az orosz adogatását és magabiztosan hozta a sajátját. Sarapova az első játszmában végig futott az eredmény után, hiába nyerte vissza háromszor is az elvesztett adogatójátékát (2:0, 4:2 és 5:3 is volt), fordítani nem tudott. A rövidítésben is a magyar vezetett végig, és Sarapova két ki nem kényszerített hibája a szett megnyerését jelentette.



Jellemző, hogy a szibériai testbeszéde a legkisebb jelét sem adta elbizonytalanodásnak, idegességnek, tanácstalanságnak, és a mérkőzést közvetítő ESPN televízió nézőinek több mint a 80 százaléka úgy gondolta az első játszma végén, hogy Sarapova megnyeri a meccset. Nem számított, hogy a 15 hónapos eltiltása után, a tavaszi visszatérése óta ez az első Grand Slame, április óta összesen tíz mérkőzést játszott, hármat elveszített és 2014-ben indult legutóbb a US Openen. Ő Marija Sarapova, aki Serena Williams után a női tenisz legsikeresebb, legnagyobb bajnoka az elmúlt bő tíz évben. Nem csak az aurája, de a versenyzési adottságai is különlegesek, ráadásul óriási teniszező.

Babos Tímea azzal tudta zavarba hozni, meglepni Sarapovát, hogy remekül variálta a játékot, a tenyeres nyeséseivel eredményesen lassította a tempót, váltott ritmust. Nagyszerűen védekezett, és a leglehetetlenebb helyzetből is képes volt visszajönni. Koncentráltan és hittel teniszezett.

A második játszmában Babos még 0:2-ről fordított 3:2-re és kétszer jutott fogadóelőnyhöz a csata leghosszabb játékában.

Az igazi gondot azonban az jelentette, hogy 3:3-nál simán vesztette el az adogatását és attól kezdve ő játszott nyomás alatt, miközben Sarapova egyre jobban teniszezett. A döntő szettben már nem adott esélyt az orosz, 2 óra 19 perc alatt 6:7, 6:4, 6:1-re győzött.

Babos Tímea a vereség ellenére felszabadultan, mosolyogva idézte föl a történteket a csata után. Elmondta, hogy egyáltalán nem izgult, nem volt veszíteni valója és nagyon szeret centerpályán teniszezni. Úgy ment ki, hogy próbálta kizárni a gondolataiból, ki áll a háló másik oldalán, játssza, amit tud, és majd kiderül, mi lesz. Hitt abban, hogy megverheti Sarapovát, de az első játszma megnyerése után nem érezte azt, hogy most aztán tényleg sikerülni fog, tudta, messze még a vége. Beszélt arról is, milyen az orosz ellen teniszezni, miért nagy bajnok. Összességében pozitívnak értékelte, hogy képes volt felvenni Sarapova sebességét és nem ütötte őt le a pályáról. Úgy érzi, Sarapova megnyerte a meccset és nem ő rontotta el. Szomorú, hogy kikapott, de pozitív, hogy a világ egyik legjobb játékosával ilyen meccset tudott játszani.

Az amerikai nyílt teniszbajnokság 3. napján, a keddi esőzés miatt 87 mérkőzés szerepelt a programban. Vegyesen játszottak 1. és 2. fordulós meccseket, de a visszatért nyárnak, napsütésnek köszönhetően estére utolérték magukat a rendezők. A legnagyobb meglepetéssel Alexander Zverev szolgált. A 2017-es szezonban két ATP 1000-s versenyen diadalmaskodó német (Rómában Djokovicot, Montrealban Federert verte a döntőben) hétfőn éjjel 2 óra után végzett és hajnali 6-ig nem került ágyba, de nem feltétlenül ezért kapott ki az egy évvel idősebb Borna Corictól. A horvát legény parádésan teniszezett, körülbelül úgy, mint amikor 2014-ben, 18 évesen legyőzte Rafa Nadalt, Bázelben. A fiatalok rangadóját 3:6, 7:5, 7:6, 7:6-ra nyerte meg Coric, amivel gyakorlatilag 16 játékos előtt nyitotta meg az utat a döntőbe. Az alsó ágon az idei wimbledoni finalista, 2014-es US Open-bajnok Marin Cilic a legnagyobb név, de az 5. kiemelt horvát még az All England Clubban megsérült és elég kiszámíthatatlan, mire képes.

Alexander Zverev mellett Nick Kyrgiosról gondolták sokan, hogy az idei US Open lehet a nagy áttörés a karrierjében. Az ausztrálok gyakran zabolátlan tehetsége, akinek tekintélyt parancsoló a statisztikája a legnagyobbak ellen, kellemetlen vereséget szenvedett honfitársától, a ranglistán 235. John Millmantől (6:3, 1:6, 6:4, 6:1.) Kyrgios azt mondta, hogy a 3. szett elején, egy adogatás után valami történt a karjával és többet nem érezte magát jól. Nem ő fog játszani Roger Federer ellen a 4. fordulóban. A játéknap utolsó meglepetését a 18 éves kanadai Dennis Shapovalov szolgáltatta, aki akkor hallatott magáról először, amikor nemrég a Canadian Openen legyőzte Rafael Nadalt. Most egy újabb komoly skalpot gyűjtött be, ugyanis három szettben (6:4, 6:4, 7:6) legyőzte a 8. helyen kiemelt francia Jo-Wilfried Tsongát.