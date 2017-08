Isten hozott az óriások közt!

Véget ért a rövid nyári szünet a UFC-ben, szombaton Rotterdamban folytatódnak az első számú MMA-szervezet gálái, méghozzá egy hazai kedvenc, Stefan Struve főszereplésével.

Csaknem egy hónapos UFC-szomjúságot igyekszik eloltani a hétvégi rotterdami gála, ám európai eseményekhez mérten is visszafogottabb lesz a felhozatal.

A UFC többször bizonyította az idei évben is, hogy az európai piacra nem akarnak hatalmas sztárokat „elpazarolni". Az időeltolódás miatt a számukra fontos amerikai időzónában az európai gálák nem főműsoridőben mennek, ezért igyekeznek tessék-lássék módon feltölteni ezeket az eseményeket, főként kevésbé ismert európai tehetségek, valamint a súlycsoportok második feléből kiemelt harcosok beemelésével.

A rotterdami gála főkártyáján találunk nagy rajongóknak is kevésbé ismert neveket, ám jó hír, hogy sokszor pont azok a bunyók hozzák a legnagyobb izgalmakat, amelyek a nagyközönségnek első blikkre semmit sem mondanak.

Lássuk a négymérkőzéses főkártyát!

Leon Edwardsnak tavaly májusban már szerencsét hozott Rotterdam, az angol-jamaikai fiú azóta pedig 3 győzelmet aratott. A legmelósabb sikere az elképesztően kemény Albert Tumenov ellen jött, akit Edwards győzelmekor még rangsoroltak váltósúlyban.

Az amerikai Bryan Barbarena főként azzal vált híressé, hogy két elképesztő tehetségnek kikiáltott versenyzőnek is győzelemmel törte le az önbizalmát, mikor gyors egymásutánban megverte Sage Northcuttot és Warlley Alvest. Legutóbb áprilisban láthattuk, akkor mindössze másfél perc elég volt neki egy hihetetlen K. O.-hoz.

Tipp: Edwards, pontozással

A 40 éves Marion Reneau karrierje legnagyobb győzelmére készült a volt pehelysúlyú bajnok Germaine de Randamie ellen. A holland azonban pár hete sérülés miatt kiesett, ám a csalódott Reneau egy beugró ellen is vállalta a mérkőzést. Agresszív, folyamatosan nyomást keltő stílusával korábban Bethe Correiának is meggyűlt a baja, akit kis híján saját közönsége előtt, Brazilíában ütött ki, ám a pontozók végül döntetlenre adták a küzdelmet.

A brazil Talita de Oliveira kapva kapott az alkalmon, és edzőtábor nélkül is elfogadta a mérkőzést, hogy debütálhasson a UFC-ben. Az 5-1-gyel álló hölgy feltehetően elég nagy fába vágja a fejszéjét, mert a korkülönbségen túl semmi nem szól a győzelme mellett.

Tipp: Reneau, feladásra kényszerítéssel

Több mint másfél évnyi kihagyás után tér vissza az oktogonba az afgán Szijar Bahadurzada. A 33 éves versenyző karrierje korábbi szakaszában még bajnoki övről is álmodozott, miután más szervezeteknél nagy sikereket könyvelhetett el, ám a vereségek és a sérülések miatt inkább számít egy fiatal versenyző felhozó riválisának, mint az elit tagjának.

Az ausztrál Rob Wilkinson hibátlan (11-0) mérleggel érkezik a UFC-be, ám életében először harcol váltósúlyban, hiszen eddig eggyel feljebb, középsúlyban ért el sikereket. A 25 éves fiúnak hatalmas jövőt jósolnak, könnyen lehet, hogy Robert Whittaker után egy újabb bomba tehetség érkezik a szigetországból. Az első UFC-s fellépése mindenesetre nem lesz sétagalopp.

Tipp: Wilkinson, kiütéssel

A főmérkőzést nehézsúlyban vívják, ahol a hazai Stefan Struve bevonulása alatt szinte biztosan felrobban a Rotterdam Arena. A holland fiú nemcsak a teljes UFC mezőny legmagasabb versenyzője (213 cm), hanem az utolsó ember, aki a UFC-ben legyőzte a bajnok Stipe Miocicot. Nem kérdés, hogy pár győzelem megszerzésével szeretne egy újabb mérkőzésre bejelentkezni a jelenlegi övbirtokos ellen.

Alekszandr Volkov egykori Bellator-bajnokként került a UFC látóterébe. Az orosz versenyző első két UFC-mérkőzését sikerrel vette (más kérdés, hogy Timothy Johnson ellen egyszerűen rejtély, a három menetből melyik kettőt nyerte meg). Ő maga is 201 centiméter, úgyhogy a mérkőzést a leghátsó sorból is mindenki láthatja.

Tipp: Struve, kiütéssel

A Sport2 szombaton 22:45-től közvetíti a rotterdami UFC-gálát.