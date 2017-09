Alakul Nadal és Federer csatája a US Openen

Szenvedett a tenisz két élő legendája, de sokadszorra mutatták meg, hogy kell győzni akkor is, ha nem játszanak jól. A tíz lépésből már négyet megtett Rafa Nadal és Roger Federer, hogy összejöjjön kettejük párbaja az amerikai nyílt teniszbajnokság elődöntőjében.

Csütörtökön a svájci egy újabb ötjátszmás drámát élt túl, az első kiemelt spanyol pedig éjfél utánig küzdött, leginkább saját magával. Rosszabbul járt Grigor Dimitrov és Tomas Berdych, a bolgár és a cseh is kiesett.

Arra gondolva, hogy Roger Federer a második meccsén is ötjátszmás csatában jutott túl, erősen optimistának tűnhet kijelenteni: egyre kevésbé elképzelhető, hogy bárki megakadályozza Rafa Nadal és Roger Federer csúcstalálkozóját a US Open elődöntőjében. Az viszont tény, hogy a spanyol ágáról a 7. kiemelt Grigor Dimitrov búcsúzott váratlanul, csütörtökön, így a negyeddöntőben, a bolgár biztosan nem állítja meg a spanyolt.

Nem egészen két héttel az után, hogy Dimitrov először nyert ATP 1000-s versenyt és többen úgy gondolták, eljött az ő ideje, akár már Flushing Meadows-ban maradandót alkothat, játszmát sem fogott az orosz Andrej Rubljov ellen (7:5, 7:6, 6:3.) A 19 éves moszkvairól egy ideje a jövő sztárjaként beszélnek, de elmondása szerint csak tavaly óta dolgozik, edz igazán profin. Lecserélte a teljes szakmai csapatát és az idén folyamatosan fejlődik. Vannak apró babonái: New Yorkban például minden meccse előtt ugyan abban a japán étteremben vacsorázik. Rubljovot a US Open után minden bizonnyal Budapesten is lehet majd látni, az orosz válogatott tagjaként, a Davis kupában.

Visszatérve Nadal ágához, a legjobb 16 között Tomas Berdych ígérkezett komoly tesztnek, de a 31 éves cseh nem bírt az ukrán Alexandr Dolgopolovval (3:6, 6:1, 7:6, 6:2), így a spanyolnak viszonylag könnyebb lehet az útja a legjobb négyig.

Óvatosan kell azonban bánni a „könnyebb út"használatával, mert ki gondolta volna, hogy a világranglistán 121. Daniel Toro úgy vezet majd Nadal ellen 6:4, 2:1-re, hogy adogathat, és időnként leteniszezi a világelsőt. A spanyol nem játszott jól, de így is neki volt több lehetősége az első játszmában. Valamennyi kimaradt és a New Yorkban született, Spanyolországban élő, 24 éves japán egyre gyakrabban hozta zavarba a ritmustalanul, passzívan játszó mallorcait. Hiába várták sokan, hogy Daniel majd elfárad a számára szokatlan tempótól (ráadásul neki szerdán is meccse volt és ötjátszmás), remekül tartotta magát az alapvonalról, és extra megoldásokra is futotta. A vérszagot azonban rövid ideig lehetett érezni, mert Nadal egyből visszabrékelt a 2. játszmában és idejében tudott javítani a játékán. Bőven elmúlt éjfél, amikor 2 óra 54 perc játék után ünnepelhette a 4:6, 6:3, 6:2, 6:2-es sikerét.

Roger Federerre az ausztrál Nick Kyrgios lehetett volna veszélyes, de ő, a Cincinnatiban mutatott formája helyett, megint a másik énjét hozta, illetve egy hirtelen, meccs közben jött sérülés miatt gyorsan megadta magát honfitársának. Nehéz olyan játékost találni a táblának ebben a negyedében, akiről azt feltételezhetnénk, hogy ő majd elbúcsúztatja a 19-szeres Grand Slam-bajnok svájcit. A legnagyobb ellenfele a háta lehet, bár a 3. fordulóban Feliciano Lopez kifoghat egy olyan napot, amikor elkapja Federert. A folytatásban Juan Martin del Potro jelentheti a legkomolyabb akadályt, kihívást. Az argentin szakította meg a bázeli több mint 5 éven át tartó veretlenségi sorozatát a US Openen, amikor a 2009-es döntőben 3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:2-re legyőzte őt. Persze a dél-amerikai útja nem egyszerű a legjobb nyolcig.

Az esélylatolgatás, a tervezgetés lassan értelmetlen lesz, mert a férfiak, mintha megirigyelték volna a női tenisz kiszámíthatatlanságát. Roger Federer például a 71. Grand Slamét játssza, de korábban nem kezdett még két ötjátszmás párbajjal. Mikhail Juzsnyíjjal 2000-ben mérkőzött először, összesen 16-szor találkoztak, de az orosz soha nem nyert egy játszmánál többet egy mérkőzésen. A US Openen ez a 17. fellépése a svájcinak, de az első 16-on összesen egy szettet vesztett a 2. fordulóban. Nos, mindez semmit nem számított csütörtök délután, az Arthur Ashe stadionban, mert hiába indult parádésan a meccs a bázelinek (5:0), a 35 éves moszkvai úgy teniszezett, ahogy az elmúlt 17 évben egyszer sem tette Federer ellen. A 2. játszmában brékhátrányból (2:4, 3:5) kiharcolta a rövidítést, amihez azért az is kellett, hogy Federer, a szettért szerválva (5:4), négy ki nem kényszerített hibával megajándékozza. Juzsnyíj vérszemet kapott, nagyon megérezte a játékot, a lehetőséget és szinte hibátlan tenisszel folyamatosan nyomás alatt tartotta az elbizonytalanodott Federert. Amikor 1:6-ról 7:6, 6:4-gyel fordított, a bajnok szurkolói nem lehettek nyugodtak a játék képe alapján. Federer azonban, mint már annyiszor, megtalálta a megoldást, nem fokozta a drámát és 6:4, 6:2-vel helyreállította a rendet.