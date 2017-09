Bor Barna elődöntős a cselgáncs-világbajnokságon

A budapesti cselgáncs világbajnokság utolsó egyéni versenynapjához érkeztünk (vasárnap a csapatversenyeket bonyolítják a Papp László Sportarénában). Szombaton a 100 kilogrammos Cirjenics Miklósnak, Ohát Zalánnak, a +100 kilogrammban induló Bor Barnának, valamint a +78-as kategóriában érdekelt Szigetvári Mercédesznek és Kárpáti Emesének szoríthattunk. Szigetvári sajnos nem bírt a kínai világbajnokkal és Cirjenics Miklós is sajnos az első meccsén búcsúzott, három magyar dzsudoka vészelte át az első kört, végül a délutáni programra csak Bor Barna készülhetett, aki a legjobb négy közé küzdötte magát.

A magyarok közül elsőként a 100 kilogrammos kategóriában érdekelt Ohát Zalán lépett tatamira. A mindössze 21 esztendős versenyző eddig legnagyobb sikere egy ötödik hely az U23-as Európa-bajnokságról és a sérült Fogasy Gergő helyére ugrott be. Ellenfele az ausztrál David Russell volt.

Ohát remekül kezdett, folyamatosan támadott, de az ausztrál jól védekezett, ám a szőnyeg elhagyásáért így is megintették. Két és fél perc volt hátra a küzdelemből, amikor Ohát egy remek ledöntéssel a hátára fektette ellenfelét és ipponnal jutott a legjobb 32 versenyző közé.

Ohát következő ellenfele a 20 éves tadzsik Sakarmamad Mirmamadov lesz, aki szintén ipponnal jutott túl első meccsén.

Ohát fantasztikusan kezdte a második meccsét is, folyamatosan támadott, de a tadzsik tudott akciót bemutatni, amiért vazaarit kapott. Később mindkét versenyzőt megintették, de Ohátot semmi nem tudta kizökkenteni, ment tovább és tette a dolgát.

Hátrányban is remekül küzdött, olyannyira, hogy egy dobás után vazaarit kapott, majd azzal a lendülettel le is szorította ellenfelét, aki 20 másodperc elteltével sem tudott szabadulni, Ohát így újabb ipponnal már a nyolcaddöntőben van.

Ellenfele az orosz, 2015-ben vb-ezüstérmes, többszörös Európa-bajnok Kiril Gyenyiszov volt.

Ohát az orosztól sem ijedt meg, ám az orosz kontrája után hamar hátrányba keülrt a fiatal magyar. Később az orosz felborította egy újabb vazaariért, majd le is szorította Ohátot pár másodpercre, de sikerült kimenekülnie.

Féltáv után az orosznak sikerült eldobnia Ohátot, aki a hátán landolt, így végül ippon-vereséggel fejezte be a küzdelmeket.

A folytatásban az a furcsaság állt elő, hogy mindhárom szőnyegen magyar versenyző küzdhetett.Először a +78 kilogrammos kategóriában szólították Szigetvári Mercédeszt. A 19 éves bajai versenyző ifjúsági Európa-bajnoki bronzzal rendelkezik, ellenfele a kínai Ju Szong, a 2015-ös világbajnok volt.

A kínai jelentős testalkati fölényben volt, ennek ellenére remekül helytállt a magyar versenyző, két páros intéssel mentek el a végsőkig a felek, amikor a mérkőzésvezető szabálytalanságot látott Szigetvárinál és harmadik intéssel leléptették.

Szintén a hölgyek +78-as kategóriájában érkezett Kárpáti Emese. A 21 éves versenyző tarsolyában eddig egy ifjúsági Eb-bronz lapul, ellenfele a litván Sandra Jablonskyte junior világbajnoki bronzérmes volt.

A forgatókönyv itt is hasonló volt, egy páros intéssel kezdték a felek, majd a sokkal aktívabb Kárpátival szemben kétszer is intették passzivitásért a litvánt, akit végül leléptettek.

A legjobb 16 között a holland, Bakuban Grand Slam-győztes Tessie Savelkouls volt Kárpáti ellenfele.

Kárpátit hamar intették passzivitásért, majd féltvánál másodszor is figyelmeztették. Alig több, mint egy perc volt hátra a érkőzésből, amikor sajnos harmadszor is lendült a mérkőzésvezető keze, így Kárpátit leléptették, ezzel számára két küzdelem után befejeződött a világbajnokság.

A sormintát a férfi királykategóriában Bor Barna folytatta. A 30 éves, világbajnoki és Európa-bajnoki ezüsttel is rendelkező dzsúdós a Puerto Rico-i Rafael Ferrerrel kezdhetett.

Nem fogják elhinni, de itt is intések döntöttek, a végig támadó Bor ellen háromszor is figyelmeztették a karibit, akinek így a leléptetés lett a sorsa.

Bor Barna ellenfele a nyolc közé jutásért a román Mircea Croitoru volt.

A román ellen remekül kezdett Bor Barna. Egy perc elteltével egy válldobással küldte padlóra ellenfelét, amiért járt a vazaari, majd le is szorította Croitorut húsz másodpercig, így végül ipponnal jutott be a legjobb nyolc közé, így biztosan láthatjuk majd a délutáni programban is.

Bor Barna ellenfele a negyeddöntőben a 2017-es Eb-ezüstérmes grúz Adam Okruashvili volt.

Bor alig egy perc elteltével átforgatta és földre vitte ellenfelét, amiért járt a vazaari, majd nem sokkal később ugyanezt megtette és pár másodpercre le is szorította ellenfelét.

Bornak a végére egy intés is belefért, sőt, újra leszorította ellenfelét, aki lekopogta, azaz feladta a küzdelmet, így Bor ipponnal jutott a legjobb négy közé.

A 100 kilogrammos kategóriában a második körben kezdett Cirjenics Miklós. A 27 éves paksi dzsúdós az aktuális világranglista negyedik helyezettje, megnyerte az idei jekatyerinburgi Grand Slam-versenyt, összesen nyolc világkupa-érme van. Ellenfele a japán színekben versenyző Aaron Wolf volt.

Jól kezdett a magyar versenyző, a mérkőzés felénél vezetett egy vazaarival, de a japán is földre tudta vinni ellenfelét, így hosszabbítás döntött a küzdelemben.

A közönség szurkolása sajnos ezúttal nem volt elég, a japán ippont érően vitte földre Cirjenicset, aki így első meccsén búcsúzott is a további küzdelmektől.

Cikkünk folyamatosan frissül a délelőtti program során.