Venus Williams könnyed győzelemmel ünnepelte unokahúga érkezését

Tovább hígult a mezőny a férfiaknál az alsó ágon: kiesett a wimbledoni döntős Marin Cilic, a hazai reménység John Isner és az Alexander Zverevet kiverő Borna Coric. Igaz, szeptember 1. korábban is gyakran szólt a búcsúról a US Openen. Közben Fabio Fogninit 24 ezer dollárra büntették.

Szeptember 1-je a US Open történetében több legendás teniszezőnek is az utolsó mérkőzését jelentette. Björn Borg 1975-ben ezen a napon győzte le Rod Lavert a legjobb 8 közé kerülésért 6:1, 6:4, 2:6, 6:2-re, ami után az ausztrál többet nem indult New Yorkban. Majd húsz évvel később, 1994. szeptember 1-jén Ivan Lendl 6:4, 7:6, 1:0-ra állt a német Bernd Karbacher ellen, a 2. fordulóban, amikor hátsérülése miatt a mérkőzés feladására kényszerült. Soha többet nem lépett pályára profi meccsen, még abban az évben, december 20-án bejelentette a visszavonulását. Kim Clijsters, 2012-ben játszotta ezen a napon pályafutása utolsó mérkőzését, egy vegyes páros találkozó jelentette a búcsút.

Még három tenisztörténeti esemény erről a napról. Több mint egyéves csatározás után, a 43 éves transzszexuális Renee Richard (1975-ben), elképesztő médiafelhajtás, hisztéria mellett pályára léphetett a nők versenyében, ahol a wimbledoni bajnok Virginia Wade 6:1, 6:4-re verte. Michael Chang 1987-ben ezen a napon lett minden idők legfiatalabb teniszezője a férfiaknál, aki meccset nyert a US Openen: 15 évesen az ausztrál Paul McNamee-nél bizonyult jobbnak (6:3, 6:7, 6:4, 6:4.) Goran Ivanisevic és Daniel Nestor 1993. szeptember 1-jén, a harmadik játszma rövidítésében 20:18-at játszott, ami a mai napig a leghosszabb tie-break. Amúgy a horvát győzött (6:4, 7:6, 7:6), viszont a kanadai, szinte hihetetlen, azóta is aktív, 45 évesen még az idén is indult a párosok versenyében.

Azért, ha már a nevezetes napoknál tartunk, akkor illik megemlíteni, hogy szeptember 2-án ünnepli a 65. születésnapját Jimmy Connors, aki 1991-ben, 39 évesen, ezen a napon játszotta az amerikai nyílt teniszbajnokság történetének egyik legemlékezetesebb drámai csatáját. Aaron Krickstein ellen úgy nyert 4 óra 41 perc alatt 3:6, 7:6, 1:6, 6:3, 7:6-ra, hogy a 15 évvel fiatalabb honfitársa 5:2-re vezetett az ötödik szettben.

Azt követően, hogy Andy Murray a sorsolás másnapján visszalépett, majd Alexander Zverev a 2. fordulóban elvérzett már lehetett sejteni, hogy a tábla alsó ágáról szinte bárki eljuthat a szeptember 10-i döntőbe, és akinek sikerül kihasználni ezt a ritka helyzetet, valószínűleg élete első GS-fináléját játssza majd. Nos, a mezőny még csak a legjobb 16-nál jár, de az már biztos, hogy lesz „újonc"a jövő vasárnapi döntőben. Nem megbántva a következő nyolc teniszezőt, de kicsit olyan, mintha a Real Madrid a 'B' csapatával készülne a BL-döntőre. Diego Schwartzman, Lucas Pouille, Pablo Carreno Busta, Denis Shapovalov, Kevin Anderson, Paolo Lorenzi, Mischa Zverev és Sam Querrey. Egészen elképesztő névsor. Közülük csak Kevin Anderson volt top 10-es (a tízedig helyig jutott a ranglistán a 31 éves dél-afrikai), így aztán komoly bravúr lesz a következő egy hétben, minden másnap eladni velük a műsort. Sam Querrey legalább amerikai, és elődöntős volt Wimbledonban. Denis Shapovalov pedig mindössze 18 éves és a selejtezőből jutott a főtáblára, máris rekordokat dönt a szereplésével. Velük még lehet valamit kezdeni.

A pénteki búcsúzók között megtalálható Marin Cilic és honfitársa Borna Coric. Utóbbi győzte le Alexander Zverevet, hogy két nappal később simán kikapjon a veterán Andersontól (6:4, 6:3, 6:2.) Cilic veresége nem meglepetés, mert a wimbledoni döntő óta először versenyez, sérüléssel bajlódott, ráadásul az argentin Schwartzman az idén már bizonyította, hogy bárkinek kellemetlen ellenfele. Mindennek fényében a szervezők és a szurkolók szoríthatnak azért, hogy Rafa Nadal és Roger Federer valóban eljusson az elődöntőig. Szombaton az első kiemelt spanyol, a főtáblára szerencsés vesztesként került Leonardo Mayer ellen folytatja, a svájci zsenire pedig a balkezes Feliciano Lopez vár, magyar idő szerint vasárnapra virradóra.

Fabio Fognini egyéniben kiesett az első fordulóban, de elég nehezen viselte a honfitársától elszenvedett vereséget. A különböző sportszerűtlen megnyilvánulásaiért (például a női székbírót sértegette), három tételben, összesen 24 ezer dollárra büntette az olaszt a USTA. Kellett már ennél többet is fizetnie a heves vérmérsékletű itáliainak: 2014-ben, Wimbledonban 27 ezer dolláros bírságot kapott.