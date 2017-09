Budapestet is meghódította a franciák legendás Teddy mackója

Teddy Rinert Budapesten sem lehetett legyőzni. A franciák legendás cselgáncsozója a magyar fővárosban rendezett dzsúdó-világbajnokságon kilencedik egyéni világbajnoki aranyérmét nyerte meg. Több ő, mint egy sportoló, mert Riner már aktív sportpályafutása alatt legendává emelkedett. Vele kapcsolatban hosszú évek óta az az egyetlen kérdés: lesz-e valaki, aki képes arra, hogy 2010 után nagy világversenyen újra legyőzze őt?

Budapest: Jönnek a fiatalok, de mindig Riner nyer

„Nagyon nehéz nap volt ez a számomra” - nyilatkozta Riner Budapesten azok után, hogy a +100 kilós súlycsoportban megszerezte az aranyérmet.

A 2016-os riói olimpia óta nem versenyeztem, a magyar fővárosban volt az első alkalom, hogy tatamira léptem. Egyre több a fiatal és remek ellenfél ebben a súlycsoportban, nagyon boldog vagyok, hogy nyertem. A 2020-as tokiói olimpiáról kérem, ne kérdezzenek, mert az nagyon messze van, fogalmam sincs, hogy ott leszek-e Japánban. Egyelőre ennek az aranyéremnek örülök.”

Nem véletlenül beszélt így a sportág Teddy mackójának nevezett Riner. A riói olimpián aratott győzelme óta 386 nap telt el. Ez alatt pihent, 2016 decemberében megkapta a francia Becsületrendet, majd eljött Budapestre, ahol gyakorlatilag simán nyerte meg a kilencedik világbajnoki aranyérmét. Nem véletlen, hogy a legfontosabb francia médiumok vezető helyen számoltak be a történelmi győzelemről - ennyiszer senki nem nyert ebben a sportágban világbajnoki címet. A dzsúdóban a +100 kiló az úgynevezett királykategória, úgy tartják, hogy itt a legnehezebb nyerni. De nem Rinernek.

2015-ben, amikor megnyerte nyolcadik világbajnoki címét, hazájában az Év sportolója szavazáson csak harmadik tudott lenni. (Franciaországban az év végén csupán egy kategóriában választják meg az ország legjobb sportolóit, és ezen a voksoláson a férfi és női egyéni sportolók mellett csapatokra is szavazni lehet.)

Hogy kik előzték meg Rinert?

A francia férfi röplabda-válogatott és az úszó Florent Manaudou. Hallatlan, nem? Riner természetesen nem sértődött meg, átvette a harmadik helyezettnek járó díjat, aztán elment felkészülni a riói olimpiára. Amit aztán meg is nyert persze.

De ki is ez az óriás, aki az utóbbi években a cselgáncs ikonjának is tekinthető, akivel ezt a sportágat a világ minden pontján el lehet adni? Az 1989. április 7-én, Guadeloupe szigetén született Teddyt családja mindenáron a kosárlabda vagy a labdarúgás felé szerette volna terelgetni. Riner gyermekkorában e két sportág mellett a teniszt és a tollaslabdát is kipróbálta, de aztán a cselgáncsnál kötött ki. Egyik interjújában így fogalmazott:

... a dzsúdó egyéni sportág, amely rólam szól, csakis rólam...”

Kamikava Dajki tudta legutóbb legyőzni

A statisztikákat kedvelők jól tudják, hogy Teddy Riner immár hét esztendeje veretlen a 100 kilónál nehezebb cselgáncsozók mezőnyében. Legutóbb a 2010-ben Tokióban rendezett világbajnokság nyílt kategóriájú döntőjében kapott ki a japán Kamikava Dajkitól. Riner a japán fővárosban is megnyerte a +100 kg küzdelmeit, akkor ezzel a győzelemmel iratkozott fel a négyszeres aranyérmes japán Naoja Ogava, Sozo Fudzsi, Jaszuhiro Jamasita és a szintén francia David Douillet mellé az örökranglistán. Ha akkor a nyílt kategóriában is diadalmaskodik, ő lehetett volna az első ötszörös világbajnok dzsúdós. A fináléban viszont egy értékelhető akció nélküli találkozón hosszabbítás után, bírói döntéssel alulmaradt a hazai közönség előtt szereplő Kamikava Dajkival szemben. Ezért nem lett akkor ötszörös világbajnok.

E tokiói veresége óta sorozatban 120 győzelmet aratott.

Akik látták azt a 2010-es tokiói meccset, azt mondták, hogy ha azt a vb-t nem Japánban rendezik meg, Kamikavának esélye sem lett volna a győzelemre. Teddy Riner már 18 évesen és 5 hónaposan világbajnok lett. Ezzel ennek a sportágnak ő a legfiatalabb vb-aranyérmese. A történelmi pillanat 2007 szeptemberében, a kairói világbajnokságon esett meg Egyiptomban.

Bronz Pekingben, arany Londoban és Rióban

A 2008-as pekingi olimpiára már úgy érkezett, hogy 19 évesen akár meg is nyerheti a kategória olimpiai bajnokságát. Akkor még nem sikerült neki, mert a negyeddöntőben az üzbég Abdullo Tangriev legyőzte a franciák óriását. Ez a ma már hihetetlen tett sem volt azonban elég Tangrievnek ahhoz, hogy olimpiai bajnok legyen, be kellett érnie az ezüstéremmel.

Rinernek meg a bronzzal.

Az olimpiai bajnok a nevető harmadik, japán Isii Szatosi lett, aki az előcsatározások során megúszta a Rinerrel való találkozást.

2012-ben Londonban már nem volt kérdés, hogy kinek a nyakába akasztják az aranyérmet. Riner gyakorlatilag átsétált a mezőnyön, miként tette azt Rióban is. Bár ami a 2016-os olimpia döntőjében történt az máig nehezen feledhető. Riner úgy gyűjtötte be második olimpiai bajnoki címét, hogy a fináléban egyetlen értékelhető akciót sem mutatott be a japán Haraszava Hiszajosi ellen. A japán dzsúdóst kétszer, míg Rinert egyszer intették meg – a francia hegyomlásnak ennyi is elég volt a végső győzelemhez. A brazil közönség egy része fütyült és tüntetett – vélhetően ők akciókkal teli küzdelmet szerettek volna látni, vagy a japánnak szurkoltak. A másik tábor Riner második olimpiai győzelmének pillanatában hatalmas ünneplésbe kezdett. Teddy mackó ujját a szájára tette, és csendre intette a háborgókat.

Akik látták a döntőt, azt is érezhették, hogy Rinernek nem volt kedve szétszaggatni az istrángot. Mivel még mindig csak 28 éves múlt, a következő két olimpián kacagva nyerhet, és akár négyszeres olimpiai bajnok lehet. Helyzetét csak kicsit nehezíti, hogy a következő ötkarikás játékoknak a sportág őshazája, Japán ad otthont.

Filmet forgattak az életéről

2016 májusában a cannes-i filmfesztiválon mutatták be a francia rendező, Yann L'Hénoret másfél órás dokumentumfilmjét. A Teddy Riner árnyékában című alkotás nagy sikert aratott a fesztiválon. A rendező három éven át kísérte a sportág ikonját, bepillantást nyújtva Riner életébe. Ez azért is különleges dolog, mert Riner amúgy különös kapcsolatot ápol a sajtóval.

A riói olimpián is több alkalommal egyszerűen átugrotta a cselgáncsterem vegyes zónájában kialakított interjúsarok fémrácsait, faképnél hagyva a rá váró újságírókat. 2011-ben egyik rádiós kollégám ott lehetett a párizsi világbajnokságon. Szóltam neki, hogy próbálkozzon meg egy Riner-interjúval. Annyit üzent vissza, hogy erre esély sincs. Pedig ez a kolléga – Virányi Zsolt – pályafutása során már Sir Alex Fergusont is rá tudta beszélni egy több mint 10 perces interjúra. Rinerrel azonban ő sem bírt el.Ferguson–Riner 1-0.

A filmre visszatérve, abban megszólalt Riner két legközelebbi barátja, a belga származású francia kosárlabdázó, Tony Parker és Omar Sy színész. Utóbbit a magyar közönség az idehaza is átütő sikert arató Életrevalók című filmből ismerheti. Rinert nagyon hosszan kellett arról győzködni, hogy engedélyezze a film forgatását. A Szörnyeteg odahaza olyan fickó, akit kenyérre lehet kenni – legalábbis ezt állítják azon kevesek, akik az évek során közel tudtak kerülni hozzá.

Bor Barna is hatalmasat küzdött ellene

Olykor az is előfordult, hogy Riner és Bor Barna találkozott egymással a tatamin. Ilyen volt a 2015-os marokkói vk-verseny, amelynek fináléjában került egymással szembe a magyar és a francia. Tessék megnézni a videót, Bor mennyire csodálatosan küzdött.

Riner csak a mérkőzés vége előtt nem sokkal tudta eldobni a magyart, így nyert a francia óriás. Itt mindjárt felvetődik a kérdés, hogy a következő években ki fogja tudni legyőzni a legendát? Egyáltalán lesz-e olyan dzsúdós, akinek sikerül ez, vagy Riner úgy vonul vissza, hogy 2010-ben volt az utolsó veresége?

Ez az a kérdés, amelyre Budapesten sem kaptuk meg a választ.