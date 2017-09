Gádorfalvi Áron: Lassan matuzsálemnek számítok a szörfözők között

Balatonfüreden rendezik 2017. szeptember 4. és 9. között a szörf Raceboard Európa-bajnokságot. A szervezők 23 ország 120 versenyzőjét várják a Balaton partjára. A magyar szörfsport közelmúltját, jelenét és talán még a jövőjét is a hatszoros olimpikon, Gádorfalvi Áron jelenti, akitől érmet vár a szakvezetés, annak ellenére, hogy a Tokiót is megcélzó sportember szokásos, olimpiát követő pihenőjén van túl és 17 éve nem versenyzett ebben a kategóriában. Az Eb apropóján kérdeztük a Rióban 25. helyezést elérő magyar szörföst.

Adódik a kérdés: hogy lesz valakiből szörfös Magyarországon?

A családi hagyományokat vittem tovább, amikor szörfözni kezdtem. Édesapám is szörfözik, olyannyira, hogy ő is indul majd a saját kategóriájában a balatonfüredi Európa-bajnokságon. A nővérem is szörfözik, így elég evidens volt, hogy én is kipróbálom. Amekkora kuriózum volt ez régen, ma már annyira nem különleges.

Meglátásom szerint a vitorlázás és a szörfözés is a csúcsponton van, ami a hazai népszerűségét illeti. Ha csak a Balatonra gondolunk, nagyon sokan űzik ezeket a sportokat, sorra épülnek a kikötők. Igaz, egyelőre még a vitorlázás az, ami viszi a prímet, de reméljük, azért ragad a népszerűségből a szörfre is. A vitorlázóknál a legfiatalabb korosztályokban már 130 fős mezőnyökkel indulnak a versenyek, ami azért elég komolynak mondható szám.

A szörfözést már biztosan nagyon sokan kipróbálták a Balatonon, de mi kell ahhoz és hogy jut eszébe egyáltalán valakinek, hogy ebben a számban versenyezni is kellene?

Erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez beállítottság kérdése. Én versenyezni akartam és megtaláltam az ehhez szükséges feltételeket. A szörföt általában hobbisportágként könyvelik el, de természetesen itt is megvan a versenyosztály és a profi vonulat. Itthon is egyre több egyesület foglalkozik már versenyeztetéssel és utánpótlásneveléssel.

A mai világban természetesnek tűnik, hogy minden sportágnak megvan az egymással vetélkedő, versenyző része, amely nem mindig pozitív. Amikor ön kezdte, ez nem feltétlenül volt így?

Amikor én kezdtem szörfözni semmilyen feltétel nem volt adott. Engem édesapám tanítgatott az alapokra, de ez mindenkivel így volt akkoriban, a családok tanítgatták a gyerekeiket. Körtvélyessy Miklóssal vívtunk anno nagy csatákat, ő ugyanígy kezdte. Nagyjából húsz éve most már, hogy különvált a magyar vitorlás és a szörfszövetség, így több szörfös szakosztály eltűnt, amely korábban megfért a vitorlázók mellett. Az a hagyományosan vett klubélet akkor kicsit megtört, a családok és a sportolók maguk próbálták menedzselni a sportág hazai történéseit. Az igazán komoly fejlődés szerintem akkor indult meg, amikor megalakítottuk a Magyar Szörf Akadémiát. Itt kezdődött el az első minőségi utánpótlásnevelés, itt találtuk meg azokat a gyerekeket, akik a mai napig a versenyzők többségét adják. Mára szerencsére egyre több egyesület működik, én is különváltam és a Wind Sport Clubban képezzük a gyerekeket.

Ezek szerint mára a saját maga által kinevelt utánpótlás jelenti a legnagyobb kihívást?

Ez pontosan így van. Már az előző olimpiai ciklusban is próbáltak megszorongatni a tanítványok és ez várhatóan így lesz a Tokió felé vezető úton is.

Lesz hetedik olimpia is?

Én nagyon szeretném, meglátjuk, milyen lehetőségek lesznek.

Utassy Lóránd szövetségi kapitány elvárásai A magyar válogatottból a felnőtt kategóriában Gádorfalvi Árontól és Cholnoky Sárától várunk érmes eredményt. Mindkét versenyző ott volt a riói olimpián is. Sánta Bence és Varga Gábor is jó formában vannak, tőlük top 10-es eredményt várok, míg az ifjúsági kategóriában Geiger Richárd, Szlávi Roland és Morvai Bálint okozhat meglepetést. Ők ugyan nem ebben az osztályban versenyeznek, de több edzőtáborban is bizonyították, hogy képesek jól teljesíteni, így mindenképp tőlük is top 5-ös eredményt várok. Erős magyar csapattal vágunk neki az Eb-nek, reméljük, jó szél lesz a héten és sikeresen zárjuk a versenyt.

Mekkora befektetés kell ehhez, ami a munka részét illet?

Körülbelül egy évre van szükségem ahhoz, hogy csúcsformába tudjam hozni magam. 2018 nyarán lesz az első kvalifikációs világbajnokság, arra fel fogok tudni készülni, ha megvan az anyagi háttér. Szeptemberben jön az Eb, utána megyek Tokióba, ahol az olimpia helyszínén lesz a világbajnokság, októberben pedig kezdődik a fizikai felkészülés.

Egy év alatt fel lehet készülni és megpróbálom megszerezni a kvótát nyáron. Azt azonban tudni kell, hogy mindig az első kvótaszerző verseny a legnehezebb, itt az első tizennégy versenyző kap kvótát. Ezen kívül még lesz minimum két lehetőség.

Ha már említette a feltételeket, a külföldi sporttársai minden bizonnyal komolyabb háttérrel rendelkeznek. Ennyit számítana a tehetség ebben a sportágban?

Én magamról nem szeretek ilyeneket mondani, de nagyon fontos a tehetség, hiszen azért én kevesebb lehetőséggel, kevesebb edzéssel jutottam el oda, ahová a nemzetközi mezőny többi tagja. Azt tudni kell, hogy én annak idején nagyon fanatikusan edzettem. Kimentem a vízre és este jöttem csak vissza. Ma már biztosan nem így csinálnám és a gyerekeket sem erre nevelem, de nekem nem volt edzőm és komoly edzéseim. Inkább mindig vizen voltam. Nyilván nem volt akkora hatásfoka az edzésmunkáimnak, folyamatosan magamat képeztem a vizen és a szárazföldön is. Ezért is mentem el később a TF-re, hogy tudjak tovább fejlődni, ami az edzésmódszereket illeti.

Számít az bármit, hogy nincs tengerünk?

Nem hiszem, hogy ez a legfontosabb. Vannak tengeri versenyek is, de általában ezek is el vannak zárva az igazán nagy hullámoktól. Hollandiában is van egy komoly verseny minden évben, de azt is gát mögött rendezik, szinte a víz is édes már.

Vannak persze helyek, ahol nagyok a hullámok, de ezzel számolni kell. A tenger hiánya inkább a tömegsportban lehet probléma, hiszen nehezebb egy kisebb tó mellé lerángatni szörfözni az embereket, mint a tengerpartra. Az élsportban ez már nem számít, hiszen a versenyek miatt amúgy is folyamatosan utazni kell, itt már a pénz dominál, az fontosabb mint a tenger.

Egy magyar szörfös hogy tud kijönni anyagilag? Meg lehet élni a szörfözésből?

Ez a nehezebb része a dolognak, ugyanis ha én egy évig csak a sportra koncentrálok, akkor is meg kell élnem valamiből, ezért is foglalkozom mindenfélével. Pontosabban a szörffel. Egész nyáron táboroztatunk, gyerekeket edzünk és versenyeztetünk. Ha abbahagyom a sportot, majd meglátjuk, lesz-e a szövetségben vagy máshol egy fix helyem.

Ha már pedzegette a visszavonulását, meddig lehet ezt csinálni?

Nagyon sokáig. Nem akarom a magyar mezőnyt kritizálni, de ha nem fog javulni, akkor jó pár olimpia is bennem lehet. Nekem a nemzetközi szinttel lehet majd problémám, nem is feltétlenül azzal, hogy a magyarok között a legjobb legyek. Rió után levitték a résztvevők számát 32-ről 28-ra. Rióban ugye 25. lettem, így kezd közel lenni az a bizonyos határ, de bízom benne, hogy sikerül újra elérnem. Egy sportoló nagyon nem szereti, amikor kezdi érezni, hogy már nem tud hozni egy bizonyos szintet, általában akkor szokták abbahagyni. Kedvtelésből biztos fogok még versenyezni. Most azt érzem, lehet ez lesz az utolsó olimpia, de majd meglátjuk.

A nemzetközi mezőnyben mennyire számít egyébként matuzsálemnek?

Most már kezdek. Volt egy portugál srác, akinek a riói volt a hetedik olimpiája. Ő akkor 42 éves volt. Én Tokióban már 43 leszek, szóval ez már a felső határ.

Mennyire motiválja, hogy ön lehet a legtöbbszörös magyar olimpikon?

Mohamed Aida szintén hatodik alakommal volt olimpián Rióban, ugyanazokon a játékokon vett részt, mint én és még mindig aktív.

Rajtunk kívül Gerevich Aladár volt még hat olimpián. Így is rekordtartó vagyok, de jobb lenne egyedül az élen lenni, így természetesen motivál a dolog.

Egy olimpián mennyire néznek más szemmel a szörfösökre? Ha nem is extrémsport a szörf, talán inkább abba a kategóriába tartozik a hagyományos olimpiai sportágakhoz képest.

Ezt inkább tőlük kellene megkérdezni. Mindenképpen a lazább figurák közé tartozunk. Engem már sokan ismernek, sokszor vagyunk külön, de nincs ezzel probléma.

Kruchina Károly, a Magyar Szörf Szövetség alelnöke Nem olimpiai évben vagyunk és az Európa-bajnokság is nyílt, így igen nívós mezőny érkezik Balatonfüredre. Az Európaiak ott vannak a világ élvonalában, különösen a lengyelek, izraeliek, franciák, spanyolok jók. A Balatonon húsz éve nem volt világverseny, ezért már itt volt az ideje, hogy újra megmutathassuk a Balaton kiváló adottságait, a reményeink szerint kiváló magyar rendezést. A mérce mindenesetre magasan van, figyelembe véve az idei hazai világversenyeket. Anno a Budapest 2024 kifejezett kérése volt, hogy a NOB limai döntése előtt minél több vb-t Eb-t rendezzünk itthon, mutassuk meg, hogy jó házigazdák vagyunk. A Balatonon egyébként két rendezvény is lesz párhuzamosan, hiszen Balatonföldváron Finn dingi világbajnokság lesz. A Magyar Vitorlás Szövetség egyébként a szervezésben partner szervezetünk, kiváló kapcsolatot ápolunk egymással. A sportértékén felül szeretnénk megmutatni, hogy a Balaton kiváló adottságokkal rendelkezik a szörfsport számára. Ezzel a szörfturizmus is komoly lökést kaphat, amivel a Balaton egész térsége hosszú távon is jól járhat. Az előrejelzések szerint jó szelünk lesz, tökéletes körülmények között tudjuk megrendezni a futamokat a jövő héten. Mind a szervezők, mind Balatonfüred városa készen áll a verseny megrendezésére.

Aki még nem látott volna ilyet, hogy kell elképzelni egy szörfversenyt pontosan?

Nagyjából öt-hat napig tart egy verseny, napi két-három futammal. A célba érkezést követően annyi pontot kap egy versenyző, ahányadik helyen beér. Ezeket a pontokat adják össze a verseny végén és értelemszerűen az nyer, akinek a legkevesebb pontja van. Általában a legrosszabb egy-vagy két eredményt nem veszik figyelembe, de ez már versenyfüggő. Két bója között kell rajtolni és megadott bójákat adott sorrendben és irányban megkerülve kell befutni a célba.

Akkor ez tulajdonképpen olyan mint egy vitorlásverseny?

Teljesen, hiszen ez egy vitorlásosztály. Sok országban egy égisz alatt versenyeznek a szörfösök és a vitorlások.

A szeptemberi, balatonfüredi Európa-bajnokság milyen verseny egészen pontosan?

Ez az úgynevezett raceboard osztály, sok hajóosztály van, a raceboardba belefér az olimpiai hajóosztály is, de ez egy szélesebb kategória. A hajóoosztálynak méretei vannak megadva, de több márkával, típussal is lehet indulni. Az olimpiai kategória az úgynevezett onedesigne osztály, ami azt jelenti, hogy mindenki ugyanolyan hajóval és vitorlával kell, hogy induljon. Természetesen én is másmilyen hajóval megyek majd. Itt lehet gyorsabb hajókat választani, lehet két vitorlát is nevezni, olimpiára csak egyet.

Mit vár az Európa-bajnokságtól és mit várnak öntől a szervezők?

Igen, ez az, ami ritkán jelenti ugyanazt. A szakvezetés győzelmet várna tőlem, de én örülnék a dobogónak is. Voltam már ilyen versenyeken, raceboardban legutóbb 2000-ben világbajnoki második voltam, 1997-ben harmadik.

Rég volt, de talán még most is fog menni. Rég versenyeztem ebben a hajóosztályban, de bízom abban, hogy ott leszek az élmezőnyben.

Azon gondolkodott, hogy mivel lehetne kicsit fogyaszthatóbbá tenni ezt a versenyt, ami a tévés közvetítéseket illet?

Ezt nem feltétlenül nekem kell kitalálnom, de sok ötletem lenne. Amikor már minden telefonban kamera van, és gps a hajókban, akkor ezt itt is ki lehetne használni kicsit jobban. Lehetnének kamerák a bójákon, vannak drónok, a technika már adott, de nem biztos, hogy van, aki ki is fizetné ezt. A másik gond, hogy az időjárás is tényező. Hiába van fix sáv a tévében, ha nincs szél, akkor halasztják a versenyt, ami szintén nem egy optimális dolog.