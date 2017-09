Nadal nem engedte pályára Federert

Az amerikai nyílt teniszbajnokság 6. napján Rafa Nadal zárta az Arthur Ashe stadion nappali programját és 19 órakor, az esti műsor első felvonásában kezdett volna Roger Federer. Ehhez képest a svájci mérkőzése két és fél órás csúszással indult. A világelső spanyol előtt két női, maratoni meccs borította fel a menetrendet, de azért Nadal is 3 óra 16 percig küzdött a harmadik győzelméért. A lényeg persze, hogy Federernek és Nadalnak már csak 2-2 akadályon kell túljutni ahhoz, hogy összejöjjön a várva várt párbajuk az elődöntőben. A svájci ezúttal sokkal simábban teljesítette a feladatát, 1 óra 47 perc alatt intézte el Feliciano Lopezt (6:3, 6:3, 7:5).

„Nem számít a világelsőség, az a fontos, hogy boldog és egészséges legyek. Minden nap szeretek versenyezni, a lehető legmagasabb szinten teljesíteni. Ez nem a győzelemről, nem a pénzről szól, csak magadról" - vallja Nadal, aki szombaton megint több arcát megmutatta. A háló másik oldalán az a Leonardo Mayer állt, aki még szettet sem nyert a mallorcai ellen, a három korábbi találkozójukon. A 30 éves argentin szerencsés vesztesként, Milos Raonic helyén került a 128-as táblára, miután a selejtező első kiemeltjeként, a selejtező 3. fordulójában kikapott a német Maximilian Marterertől (6:4, 7:5.) Érdekesség, hogy júliusban szerencsés vesztesként nyerte meg a hamburgi ATP 500-s versenyt. Árulkodó adat az eddigi pályafutásáról, hogy soha nem tudott keménypályán, vagy Grand Slamen győzni top tízes teniszező ellen.

Az első játszma kísértetiesen emlékeztetett Nadalnak a csütörtöki, Daniel Taro elleni szenvedésére. Hiába volt a spanyolnak hat fogadóelőnye, míg a dél-amerikainak egy sem, a döntés a rövidítésre maradt és elbukta. A nyomás a 2. szett közepéig, 3:3-ig tartott, amikor Nadal a 14. fogadóelőnyét, Mayer tenyeres rontásának köszönhetően brékre váltotta.Ami ezután következett csak még megmagyarázhatatlanabbá tette az addig történteket.

A 15-szörös Grand Slam-bajnok dominált, csillogott, varázsolt, ha kellett. Nem Mayer fogyott el, esett vissza. Az argentin gyakorlatilag a maximumot hozta ki magából, az egyetlen nyerőesélyes taktikát szinte tökéletesen alkalmazva: a szokásosnál többet kockáztatva, lerövidíteni a labdameneteket. Amikor azonban Nadal elkezdett szárnyalni, egyre agresszívabban ütni a tenyeressel, arra már nem volt válasza,tizenhat gémből csak hármat tudott hozni. Az első kiemelt, 6:7, 6:3, 6:1, 5:2-nél még botlott egyet, a meccs folyamán először játékot vesztett adogatóként, de ekkor már ez is belefért.

„Nem mondanám, hogy lassan kezdtem. A fogadóelőnyök értékesítése nem ment az elején – kezdte az értékelést Nadal az interjúszobában, majd magyarázta tovább, mi okozta a gondot. – Amikor olyan sok lehetőséget alakítok ki, mint ma, akkor - ha csak egyet is kihasználok azokból -, most valószínűleg egy teljesen más történetről beszélnénk. Aztán, ha kimaradnak a helyzetek és az ellenfeled jó teniszező, akkor a rövidítésben bármi megeshet. Elég egyetlen hiba. Természetesen, ha elveszted az első játszmát, amiben háromszor annyi lehetőséged volt, mint az ellenfelednek, akkor bajban vagy.

"Stresszel, ami történt, de megfelelő mentalitással küzdöttem minden pontért és ez a legfontosabb. Amikor végre sikerült a brék, minden megváltozott. Képes voltam felszabadultabban teniszezni, és elkezdtem jobban támadni a tenyeresemmel. Remélem, hogy az utolsó három szett amolyan fordulópont lehet számomra, mert úgy érzem, sokkal jobban játszottam, mint az első két mérkőzésemen. Szükség van ilyen meccsekre. A tenyeresemen még mindig dolgoznom kell, mert nem elég, hogy az edzésen jól megy" - mondta Rafa Nadal, aki a negyeddöntőbe jutásért Alexandr Dolgopolovval mérkőzik hétfőn.

Az ukrán verte már a mallorcait keménypályán, 2014-ben, Indian Wells-ben (6:3, 3:6, 7:6), de ha úgy játszik, mint Mayer ellen a 2. szett közepétől, akkor nehéz elképzelni, hogy megállítja őt Dolgopolov. A legjobb nyolc között David Goffin és a fiatal orosz, Andrej Rubljov csata győztese jön

Roger Federert sok mindenért lehet csodálni. Az egyik kivételes tulajdonsága, a tökéletes alkalmazkodóképessége. Nem zökkenti ki, ha ötször van esőszünet, ha süt a nap, ha hangos a publikum, ha fúj a szél,vagy ha épp két és fél órával később kezdődik a mérkőzése, mint ahogy eredetileg kiírták.Az is igaz, hogy extra önbizalommal játszik a kortársai ellen, akiket ismer és rendszeresen megver. Szegény Feliciano Lopez eddig 12-szer gratulálhatott a svájcinak. Amikor tíz éve találkoztak a US Openen, akkor a balkezes spanyol behúzta az első játszmát, most még ennyi sem jutott neki..

Bár New Yorkban szombat este újra szakadt az eső, az Arthur Ashe stadionban emiatt nem kellett aggódni, már Nadalék meccsére becsukták a tetőt. Kellemetlenséget csak az okozott, hogy több mint húszezer szurkoló ázott az arénán kívül, legalább két órán át, mire bejutott az esti műsorra. Federer kárpótolta őket:a magabiztos, ellenállhatatlan játékát hozva, zseniális megoldásokkal szórakoztatva a nézőket.A következő fordulóban a német Philipp Kohlschreiberrel találkozik. Elég hasonló a helyzet, mint Lopez ellen: jól ismeri, eddig 11:0 a svájci javára. A negyeddöntőben viszont komoly teszt várhat rá.

Federer és Nadal eddig csak az Arthur Ashe stadionban játszott az idei US Openen, váltakozva nappal és este. A 4. fordulóban azonban Juan Martin del Potro és Dominic Thiem találkozója ígérkezik a rangadónak. Az argentin a 2009-es US Open-bajnok és megérdemelné, hogy a centeren játsszon, mint a fiatal osztrák is. A győztes lesz Federer ellenfele a legjobb nyolc között, ha a svájci megállítja Kohlschreibert.

A nőknél is kialakult a nyolcaddöntő mezőnye. Örülhetnek a hazaiak, mert Serena Williams nélkül is öt amerikai van még versenyben. Kiesett viszont az idei Roland Garros-bajnok. Jelena Osztapenkót a szintén 20 éves, orosz Daria Kazatkina búcsúztatta (6:3, 6:2), igaz a lett torokgyulladással bajlódott és antibiotikumot is szedett, ezért nem volt száz százalékos.