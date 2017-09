Berecz Zsombor az összetett 2. helyen a finndingi vb-n

Harmincegy ország 113 versenyzője állt rajthoz a hétfőn induló vitorlás finndingi-világbajnokságon, azaz az Opel Finn Gold Cupon. A helyszín Balatonföldvár, de nem csak a magyar tenger miatt érdekes számunkra ez a verseny, hanem a sok hazai induló szempontjából is. Közülük is kiemelkedik Berecz Zsombor, aki a nyitónap után gyönyörű, kiegyensúlyozott versenyzéssel az összetett második helyén áll.

Igazi vitorlás idő fogadta a versenyzőket és az érdeklődőket Balatonföldváron a Spartacus Vitorlás Egylet telepén. A hivatalos rajtja az első futamnak 11 órára volt meghirdetve. Mint a reggeli eligazításnál kiderül, kettő futamot terveztek a napra. Ez azért fontos, mert a finndingi egy olyan szakág, ahol nem a Balatont kerülik meg, valamint a verseny sem folyamatos. Futamok vannak, hasonló pályákon és az összetett eredmény számít.

Megkezdődik a készülődés, versenyzők és edzők együtt szerelik fel a hajókat. A balatonföldvári létesítmény nem kicsi, de azért a majd' 120 hajó (plusz zsűri, elsősegély, média) képes egy kisebb tumultust okozni. Látszik, hogy ez egy nem akármilyen közösség. Szinte mindenki ismer mindenkit (a legjobbak együtt járják a világot a versenysorozat különböző állomásaira), a különböző nemzetek képviselői egymással beszélgetnek kedélyesen, miközben ügyködnek a vízre szálláson. Berecz Zsombor is készülődik, elmondja, jól érzi magát, tetszik neki az idő, nem izgul, az ráér a rajtnál.

Érkezik egy számunka fontos hír: nem más, mint Fa Nándor, többszörös Föld-kerülő óceáni vitorlázó visz minket hajóján, a Spirit of Hungary-n. Na persze nem az igazin, ez "csak" egy 300 lóerős motorcsónak lesz. Nem sokkal később meg is érkezik lányával, Lilivel, mi pedig beszállunk, és már indulunk is a versenyzők után.

A rajt nagyjából a Tihanyi-félsziget végével és Balatonszárszóval volt egymagasságban. Az összes versenyző felsorakozik egymás mellé, megy a helyezkedés, a szituáció igencsak hasonlít egy nyári péntek délutáni M7-esre. Eldördül a startpisztoly, Berecz Zsombor pedig a tülekedés során elég sok pozíciót veszít. De nem baj, mert visszafújják a rajtot. A kiváló magyar vitorlás ismét elölre próbálja pozicionálni a hajóját és most sikerül is neki. Elengedik a mezőnyt, hogy aztán újra visszarendeljék. Szinte tapintható a feszültség, mindig van néhány kiugró dingis.

Berecz így emlékszik vissza az rajtokra:

Nagyon idegőrlő ez ilyenkor és eléggé el lehet fáradni. Minden rajtból megpróbáljuk a maximumot kihozni, de ezeket gyorsan el kell tudni engedni. Le kell vonni a tanulságokat a következő rajtig abban a tíz percben és úgy nekiállni a következőnek.

Jöhet a harmadik start, ekkor Bereczet már nem lehet látni elöl. Elindulnak harmadjára is. Majd visszahívják őket harmadjára is. Fa Nándor közben megosztja korábbi dingis tapasztalatait, anekdotázik, mi pedig ámulva hallgatjuk történeteit, mint amikor először úgy kerülték meg a Földet, hogy a csillagok állásából tájékozódtak. Közben elrajtolnak negyedszer is, és ez már érvényes. A tervek szerint három kört tettek volna meg a pályán, de az elhúzódó rajtmizéria helyett ebből csak kettő lesz. Bereczet most sem látjuk a startnál, egy ideig nézzük a mezőnyt. Aztán Nándor megszólal: "Most adok egy kis gázt." Felnyerít mind a 300 paripa, mi pedig az életünkért kapaszkodunk. Elviharzunk a dingik mellett, egészen a szakasz végéig, ahol a mezőnynek meg kell kerülnie a kihelyezett bójákat. Aztán jönnek a főszereplők is. Legnagyobb örömünkre azt látjuk, hogy Berecz Zsombor a harmadik helyen veszi be a kanyart. Mint kiderült, bejött a taktikája:

Az első két rajtnál biztos voltam benne, hogy a bal oldal fog jönni az elején, aztán ahogy mentek el a rajtok, úgy realizálódott bennem, hogy talán nem is biztosan lesz ott jó nekem. Így inkább nem foglalkoztam a pálya azon részével és a másik oldalról rajtoltam, ami utólag kifizetődő volt.

Az első négy hajó elszakad a mezőnytől, Berecz pedig nagy csatában van a dobogós helyekért. A második bóját (ami a teljes kört jelenti) a második helyen veszi be, mindössze a brit Ed Wright előzi meg. Mögötte egy horvát, egy észt, egy francia és egy norvég vitorlázó tűnik fel, akik nagy tempóban közelítenek felé. A harmadik kanyart harmadikként abszolválja. A célegyenesben Wright előnye már behozhatatlannak tűnik, Berecz a francia Jonathan Lobert-rel vív harcot a második helyért, miközben hátulról a horvát Nenad Bugarin támadja. A célig azonban már nem történik változás, így ez az első négy sorrendje.

Pár perc pihenő, és már jöhet is a következő futam. Ezúttal eljönnek elsőre a rajttól, Berecz Zsombor is jó helyen van. Az első egyenes vége előtt megpróbál egy jobbos irányt, elsőként a mezőnyből, hiszen ez már az első etapon is bejött neki. Sokan követik is - és mindannyian pórul is járnak, sajnos Berecz is:

Egyszerűen indult a futam, de az első cirkáló szakasz utolsó negyedében megnehezítettem a saját helyzetemet. Ott a vége felé jobbra tendáltam, de balról jött az utolsó pillanatban a szél, ami egy jó 30 helyet hátradobott.

Valahol a 30-40. hely környékén fordul és nem is igazán tud javítani a pozícióján. Elöl közben a már említett Bugarin vezet, őt követi az észt Karpass és az argentin Olezza. Az utolsó egyenesig marad ez a helyzet, ott azonban Karpass-nak elfogy a lendülete, amelyet csak óriási erőfeszítések és észt káromkodások közepette tud visszaszerezni. De addigra az argentin már elsuhan mellette. Kicsit hátrébb pillantunk a sorban és meglátjuk a 40-es számú vitorlát. Ez Bereczé, aki óriásit hajrázva, a harmincvalahányadik helyről egészen a hatodikig tör előre és ott is fejezi be a versenyt. Ami azt jelenti, hogy összetettben a második helyen áll, összesen 9 ponttal. A számítás úgy történik, hogy összeadják a futamok helyezéseit, amikért hibapontot kapnak, a legkevebesebb pont a legjobb. Akik szombaton az első tízben állnak, ők kerülnek be a vasárnapi éremfutamba. És hogy mennyire volt hektikus a második futam: az elsőt megnyerő Wright csupán az 58. helyen ér célba.

A 31 éves magyar vitorlás így értékelte a napját:

Abszolút elégedett vagyok a 3. és 6. helyezésemmel, a cél az volt, hogy két top10-es helyet teljesítsek ma, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok mindkét futammal. A holnapi naptól hasonlóan jó futamokat várok.

Kedden tehát reggel 10-től folytatódik az Opel Finn Gold Cup, ha jó a széljárás, akár három futammal, valamint a jelenleg második helyen álló Berecz Zsomborral.