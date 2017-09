Petra Kvitova 2016 decemberében a saját otthonában lett rablótámadás és késes támadás áldozata. A cseh teniszcsillag, az idei Roland Garrosra tért vissza, a jelenleg is zajló US Openen már kiharcolta a negyeddöntős szereplést. A spanyol AS most közzétett egy képet arról, hogyan néz ki most a 27 éves teniszező műtött bal keze, amelyikkel az ütőt tartja.