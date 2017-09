Rafael Nadal parádés tenisszel negyeddöntős a US Openen

A negyedik akadályt is sikerrel vette Rafael Nadal az amerikai nyílt teniszbajnokságon és már csak egy győzelemre van attól, hogy eljusson az elődöntőbe, ahol Roger Federerrel találkozhat. A US Open 8. napján az első kiemelt spanyol az eddigi legmeggyőzőbb teljesítményével, 1 óra 41 perc alatt, 6:2, 6:4, 6:1-re verte Alexandr Dolgopolovot. A női világranglista vezető Karolina Pliskova Nadalék előtt kivégezte az amerikai Jennifer Bradyt, 47 perc alatt (6:1, 6:0), így cseh is negyeddöntős.