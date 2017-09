Berecz Zsombor: Többet nem hibázhatok, de pont ezt szeretem

Berecz Zsombor a 12. és a 37. helyen zárt az Opel Finn Gold Cup második napján megrendezett két futamon. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen még mindig az összetett lista 7. helyén áll, ráadásul a szabályok szerint a versenyzők legrosszabb eredményét nem veszik figyelembe a végelszámolásnál. Beszámoló a történtekről külső szemmel és a magyar versenyző gondolataival.

Az első naphoz hasonló reggel várta a vitorlázókat Balatonföldváron a Spartacus Vitorlás Egylet telepén. Kellemes napsütés, a versenyzők számára ideális szélerősség, jó hangulat. A közös reggeli és eligazítás után a vitorlázók ismét felszerelték hajóikat, majd irány a magyar tenger. A rajthely szinte ugyanott volt, ahol hétfőn, viszont a pályán változtattak, aminek nagy szerepe volt később a verseny alakulásában.

Értem és fotós kollégámért, Bálintért ismét megérkezett Fa Nándor. Most azonban velünk tartott egy másik vitorlás legenda, Fináczy György is, sokszoros magyar bajnok és kétszeres olimpikon a finndingi hajóosztályban. Az ő tiszteletére versenyez Berecz Zsombor 40-es számmal. Nehéz ennél illusztrisabb és szakavatottabb társaságot elképzelni, ezt igazolja az is, hogy a környező hajókból, vitorlásokból előre köszönnek nekik.

Fináczy-ról érdemes azt is tudni, hogy az 1970-es Európa-bajnokságon megmentette egy társa, a spanyol Gerardo Seeliger életét, amikor annak hajója felborult, ő pedig eszméletlen állapotban volt a vízben. Fináczy látta a hánykolódó, gazdátlan dingit, odaúszott, majd a saját hajójába húzta Seeligert, miután rátalált. Negyvenhét esztendő telt el azóta, a spanyol pedig jelenleg a 101. helyen áll a balatonföldvári világbajnokságon.

Mire kiértünk a mezőny után, a hajók már sorakoztak a rajtvonalnál. Természetesen felsejlett bennünk a tegnapi hercehurca a startnál, ezúttal viszont szerencsénk volt, elsőre sikerült mindenkinek eljönnie szabályosan. Berecz Zsombor a tömeg közepéből indult és eleinte jól is tartotta magát. A pálya iránya eltért a hétfőitől, ma ugyanis egy kicsit hosszabb pályát alakítottak ki a szervezők, ami párhuzamos volt a Balaton északi és déli partjával. Ezáltal a versenyzők ki tudták használni szinte teljes széltében a tavat, a két legszélső vitorlás között kilóméterek voltak.

Az első cirkáló (szembeszeles) szakaszon Berecz Zsombor nem nagyon találta a jó szélirányt:

Nem igazán értem fel, 25-26. hely környékén fordultam, utána viszont nagyon jó hátszelem volt, leértem hetediknek. Aztán odafelé próbáltam azt az oldalt választani, ami előzőleg jó volt, de sajnos nem jött be, visszaestem tizenhatodiknak, végül az utolsó hátszeles részen feljöttem még pár helyet és 12.-nek értem be.

Többeken is kifogott ez az etap, az összetett 3. helyén álló lengyel Piotr Kula például 14. helyen ért be, de a tegnapi második szakaszon harmadikként végző észt Karpak is csak 30. lett. Akit viszont nem lehetett megállítani, az az előző napon egy győzelmet és egy 58. helyet begyűjtő brit Ed Wright volt, aki ezt a futamot is megnyerte, második a holland Nicholas Heiner lett, harmadik pedig a görög Joannisz Mitakisz.

A második verseny előtt ismét volt egy kis közjáték, késleltetni kellett a rajtot. Ez meg is viselte a versenyzőket, akik ismét kissé szertelenek voltak a startnál, ezért vissza kellett őket rendelni elsőre. Másodjára már kevésbé voltak toleránsok a zsűritagok, szigorított rajtot rendeltek el, aminek több vitorlázó is megitta a levét. Köztük az összetett éllovas horvát Nenad Bugarin is, akit hetedmagával együtt kizártak a futamból, így ő is visszaesett a 29. helyre.

Harmadjára már tisztára sikerült a rajt, Berecz Zsombor viszont sajnos eltaktikázta magát. Saját elgondolása szerint vitorlázott, azonban ez nem jött be, így az első bójánál a 40-50. hely környékén fordult. A hátszél ismét vele volt (saját elmondása szerint is a legjobb hátszelesek közé tartozik), feljött néhány pozíciót, majd a cirkálószakaszon kockáztatott, de nem jött be és ismét az 50. hely tájékán kezdhette meg az utolsó egyenest. Szerencsére a hátszél ugyanúgy megmaradt és ezt ki is tudta használni, végül a 37. helyre kormányozta be a hajóját.

Túlságosan szerettem volna behozni az elveszített helyeket, de ez hiba volt. Mentem egy elég rossz futamot, ami azt jelenti, hogy többet nem hibázhatok, de én a verseny ezen részeit szeretem. Mostantól várom a többi futamot.

Berecz Zsombor ezzel arra utalt, hogy az ötödik futamtól kezdve a versenyzők a legrosszabb futameredményüket eldobhatják és az nem számít bele az összesítésbe. Remélhetőleg ez a 37. hely lesz az, ami kiesik. Maga a verseny egyébként olyannyira hektikus, hogy a 113 indulóból egyetlen olyan vitorlázó sincsen, aki az eddigi négy futamon mindig a legjobb tízben végzett.

A kedd délutáni etapot egyébként a svéd Max Salminen nyerte nagy fölénnyel, megelőzve a francia Jonathan Lobert-t és az argentin Facundo Olezzát. Az összetettben az Európa-bajnok Lobert vezet 27 hibaponttal, megelőzve a 31 pontos Salminent és 37-tel álló Olezzát. Berecz Zsombor a 7. helyről várhatja a holnapi napot, 58 hibaponttal. A szerdai nap végére várható teljesen felfordul majd az állás, köszönhetően a már fent említett szabálynak. Jóslatokba nem érdemes belemenni, hiszen a Balaton ereje bármit felülírhat.