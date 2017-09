US Open: Venus Williamsnek félig tele a pohár

Biztos lesz amerikai játékos a US Open női döntőjében. Venus Williams ugyanis megállította Petra Kvitovát, míg az első negyeddöntőben, a szintén amerikai Sloane Stephens győzött a lett Anasztaszija Szevasztova ellen. A férfiaknál csak azért nem fulladt unalomba a két negyeddöntő, mert a másodikban hazai teniszező is játszott. Még szokni kell a gondolatot, de tény: Pablo Carréno Busta, vagy Kevin Anderson döntőt játszik az amerikai nyílt teniszbajnokságon, vasárnap. Babos Tímeának nem sikerült a négy közé kerülés a vegyes párosban, de szerdán a női párosban meg összejöhet a bravúr.

Venus Williams teljesítménye legalább akkora csoda, mint Roger Federeré. A nyáron a 37. születésnapját ünnepelte a hétszeres Grand Slam-bajnok, de a tenisze egyre jobb, a szíve egyre nagyobb és talán motiváltabb, mint bármikor az elmúlt húsz évben (nem mintha valaha is lett volna gondja a motivációval.) Kedd este az Arthur Ashe stadionban pályafutása 39. Grand Slam-negyeddöntőjét játszotta. A háló másik oldalán Petra Kvitova állt, és a cseh ötből négy alkalommal megoldhatatlan feladatot jelentett az amerikainak. Hasonló stílusban teniszeznek, hatalmas szerva, bomba tenyeres, agresszív támadójáték. Legutóbb 2014-ben, Wimbledonban találkoztak GS-en és Kvitova 7:6-ra nyerve a 3. szettet jutott a 16 közé.

A legjobb nyolc között ők képviselték a Grand Slam-bajnokokat (a 128-as táblán, a rajtnál még nyolcan voltak.) Kvitova szenzációsan játszott két nappal korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Garbine Muguruza ellen. Most is ő kezdett jobban és elhúzott 3:1-re. Venus Williams azonban sorozatban öt gémet nyert és 6:3-ra hozta a szettet. Két nehéztüzér lőtte a másik térfelét. A játék intenzitása, sebessége, pontossága lenyűgöző volt. Venus Williams az egyik alkalommal – miközben az alapvonalon rohant jobbról balra és vissza – elhagyta a hatalmas, arany karika fülbevalóját. Kvitova pedig úgy döntött nincs szüksége fejpántra és egy mozdulattal lekapta.

Koncentráltan, elszántan harcoltak mindketten. A forgatókönyv csak annyiban módosult a második játszmában, hogy a korai brékhátrányból (0:3) ezúttal nem tudott visszajönni az amerikai. Hiába jutott összesen ötször fogadóelőnyhöz Williams, egyet sem sikerült pontra váltania. Jöhetett a szokásos döntő felvonás (soha nem intézték el két játszmában a meccset), sőt, a rövidítés sem maradt el, de ne szaladjunk ennyire előre. Megint Kvitova jutott vezetéshez (3:1), de 3:3-nál már együtt voltak. Nem csökkent a tempó, nem esett a színvonal és a publikum egyre inkább izgalomba jött. Az biztos, hogy az Arthur Ashe a világ leghangosabb, legzajosabb teniszarénája, főleg, ha becsukják a tetejét. A második szett elején ez meg is történt, mert elkezdett szemerkélni az eső.

A tie-breakben váratlanul állva hagyta Venus Williams a cseh bajnokot (6:1), így még az is belefért, hogy az első meccslabdájánál kettőshibát adogasson.

„Egyértelműen különleges meccs volt, sokat jelentett nekem és azt hiszem, neki is – kezdte az értékelést Venus Williams a 6:3, 3:6, 7:6-os sikere után. – A második adogatásait nem fogadtam elég hatékonyan, de ritkán játszom balkezes ellen, a sebesség és a labda pörgése is más volt. A rövidítésben okosan és agresszívan akartam teniszezni. Azt nem lehet úgy megnyerni, hogy csak reménykedsz, tenni kell a győzelemért." Örülök, hogy ezúttal talán én voltam a szerencsésebb. Nem igazán szeretem az ilyen legjobb mérkőzés minősítéseket. Nem az számít, hogy jól, vagy rosszul játszol. Az a fontos, hogy kitaláld, mivel tudsz győzni."

"Nem lehet úgy Grand Slamet nyerni, hogy azon jár az agyad a pályán, hogy mindig a legjobbadat akarod nyújtani"- magyarázta az amerikai, aki arról is beszélt, hogy az elmúlt hat évben el kellett fogadnia, vannak korlátai. 2011-ben diagnosztizálták nála a Sjögrens szindrómát, ami átalakította az életét.

„Sportolóként mindig úgy éreztem, nincsenek korlátaim. Időbe telt, amíg néhányat elfogadtam, ami nem jelenti azt, hogy azóta úgy tekintenék a pohárra, mintha félig üres lenne." Most is félig tele látom és mindig a legjobbat, a legtöbbet akarom kihozni magamból"- mondta Venus Williams, akinek a csütörtöki lesz az idei harmadik Grand Slam-elődöntője, legutóbb 2002-ben ért el ilyen eredményt, játszott ennyire kiegyensúlyozottan, sikeresen a Grand Slameken. A legjobb négy között honfitársa, Sloane Stephens vár rá.

A junioroknál 2010-ben Babos Tímea vele nyert US Opent a lány párosok versenyében, de a Roland Garroson és Wimbledonban is együtt értek a csúcsra. Stephens 2013-ban a 11. helyen állt a WTA-ranglistán és azzal is büszkélkedhet, hogy nyert már mindkét Williams ellen Grand Slam-meccsen. Sérülések miatt a szezon első felét, sőt gyakorlatilag 11 hónapot kihagyva a 957. helyre esett vissza az idén július 31-én. A következő három hétben előbb Torontóban, majd Cincinnatiban jutott elődöntőbe, amivel 874 helyet javított a pozícióján. Soha, senki nem ugrott ekkorát előre a ranglistán ilyen rövid idő alatt.

„Amikor nem tudtam járni és azt csinálni, amit szerettem volna, akkor jöttem rá, hogy mennyire szerencsés vagyok." Abból élhetek, amit szeretek. Imádok teniszezni" - emlékezett a nehezebb időkre Sloane Stephens. A US Open első negyeddöntőjében úgy győzte le a két napja Sarapovát búcsúztató Anasztaszija Szevasztovát 6:3, 3:6, 7:6-ra, hogy a döntő játszmában a lett 3:1-re vezetett és a 4:1-hez is volt fogadóelőnye.

„Tudtam, ha nem engedem el, akkor lesz lehetőségem kiegyenlíteni és fordítani. De nem nagyon gondolkodtam, csak küzdöttem minden pontért" - magyarázta az amerikai, hogy sikerült hátrányból diadalmaskodnia. Venus Williamsről, mint a vezetőjükről beszélt, akire mindenki felnéz. Természetesen a tisztelet nem fogja akadályozni abban, hogy csütörtökön ne tegyen meg mindent a sikerért.

Nem kellett volna sok Babos Tímeának, hogy a brazil Bruno Soares oldalán bejusson az elődöntőbe. A vegyespárosban 1:1-es játszmaállásnál szuper rövidítés dönt. Az amerikai Coco Vandeweghe és a román Horia Tecau ugyan az első szett elvesztése (4:6) után a másodikat simán nyerte (6:1), de Baboséknak kétszer volt mini-brék előnyük. Végül 7:8-as állásnál Soares adogathatott kettőt, de rögtön az első pont elment, így az ellenfél jutott két meccslabdához és a másodiknál Tecau pontot érő adogatást bombázott. Babos Tímea szerdán a női párosban lép pályára az elődöntőért.

A férfiaknál Pablo Carreno Busta simán elintézte az argentin Diego Schwartzmant (6:4, 6:4, 6:2), majd a keddi program zárásaként, éjjel kettő előtt kilenc perccel ünnepelhette élete első Grand Slam-elődöntőjét a 31 éves Kevin Anderson. A dél-afrikai teniszező 3 óra 27 perces csatában állította meg az utolsó, még versenyben lévő amerikait: 7:6, 6:7, 6:3, 7:6-ra verte Sam Querrey-t.