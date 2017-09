Nyugalom, Nadal nem hagyja magára Federert!

Nem volt szerencséje a fiatal Andrej Rubljovnak: a US Open 10. napján a világelső Rafa Nadal teniszleckét adott az orosznak, a fedett Arthur Ashe stadionban. A 6:1, 6:2, 6:2-es győzelemmel a spanyol a legjobb négy közé került, ahol Roger Federerrel, vagy Juan Martin del Potroval találkozik pénteken.

Andrej Rubljov – aki persze csak névrokona a 14-15. századi orosz ikonfestőnek – júliusban, Umagban 6:3, 7:5-re kapott ki Balázs Attilától a selejtezőben a főtáblára jutásért. Szűk két hónappal később a 19 éves moszkvai az elődöntőbe jutásért léphetett pályára az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A történethez az is hozzátartozik, hogy Umagban, szerencsés vesztesként indult az elitben és meg is nyerte az ATP 250-s versenyt.

Az umagi győzelemért, az ott megnyert öt mérkőzésért 85 945 euró járt. New Yorkban már a negyeddöntő 470 000 dollárt ér, és az elődöntő 920 000 dollárt. A horvátországi siker után elmaradt a jó folytatás, Hamburgban Kohlschreibertől, Cincinnatiban, a selejtezőben Gulbistól kapott ki simán, és Winston-Salemben is csak egy meccset nyert. Ehhez képest a US Openen legyőzte Grigor Dimitrovot a 2. fordulóban és a David Goffin sem tudta megállítani.

Telik az idő

Andrej Rubljov az esélytelen nyugalmával léphetett pályára, neki nem volt veszíteni valója. Nadal azt mondta, szeretne 19 éves lenni, nem szeret öregedni, mert fiatal akar maradni, csak még nem fejtette meg, hogy tudná megállítani az órát.

Már nyolc évesen sem örült, amikor jött a 9. születésnapja, mert arra gondolt, hogy egy évvel idősebb lett. Tehát bizonyos értelemben cserélne Rubljovval, irigyli őt, mert sok év van előtte a touron, bőven élvezheti még a teniszt.

2014-ben már edzettek együtt:

Nos, az orosznak biztos lesznek nagy sikerei, nem érdemtelenül emlegetik a jövő bajnokai között, de nem valószínű, hogy nagyon élvezte azt az 1 óra 35 percet, amit Nadallal töltött a centeren. Voltak ugyan villanásai, megmutatta, mivel lepte meg Dimitrovot, vagy épp Goffint, de a spanyol segített neki rávilágítani, miben kell még fejlődni és mit jelent, hol tart ma a profi tenisz csúcsa.

A fizikálisan is más súlycsoportba tartozó Rubljov (Piros Zsomborra emlékeztet az alkata) elsősorban a tenyeresével tud irányítani, gyorsítani, rombolni, de a hálónál még sebezhető és a 2. adogatásán is bőven lehet dolgozni.

Majd jövőre

Rafa Nadal nagyon gyorsan egyértelművé tette, hogy ezt a meccset csak ő nyerheti. Egyetlen, apró megingása volt az első szettben, 2:0-nál, de Rubljov csak pár percig örülhetett a visszanyert adogatójátéknak.

Ügyes, de Nadal azért még ügyesebb:

A második játszma elején mindent megpróbált Rubljov, de nem tudta tartósan kizökkenteni, zavarba hozni a mallorcait, aki meggyőző játékkal hangolt a péntekre.

Andrej Rubljov a jövő héten, Budapesten játszik, készülhet tehát Fucsovics Márton és Balázs Attila ellen. A tét a világcsoportba jutás a Davis kupában. Az oroszok nagyon erős csapattal érkeznek, de salakon bármi megtörténhet.