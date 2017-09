Elmarad Nadal és Federer csúcsmeccse

Hiába várta mindenki, hogy a US Openen is összejöjjön végre Rafa Nadal és Roger Federer csúcstalálkozója, a svájci nem bírt Juan Martin del Potróval a negyeddöntőben. Az argentin 7:5, 3:6, 7:6, 6:4-es győzelme nem csak azt jelenti, hogy ő lesz Nadal ellenfele pénteken a döntőbe jutásért, az is biztossá vált, a spanyol marad a világranglista élén. A nők versenye amerikai házibajnoksággá alakult.

Képzeljük el, hogy az 50 000 000 dolláros játék tíz akadályából kilencet már teljesítettek a gladiátorok. Ahogy az lenni szokott az utolsó próbatétel azonban minden korábbinál nehezebbnek ígérkezik. Nagyjából ez volt a helyzet szerda este Flushing Meadows-ban. Amióta augusztus 25-én elkészült az idei US Open sorsolása mindenki arra készült, arról beszélt, hogy milyen lesz az első Nadal-Federer párbaj New Yorkban.Az egyetlen Grand Slam helyszín, ahol a két legenda soha nem találkozott.

Nadal már célba ért, teljesítette a maga öt feladatát, és azt mondta, neki mindegy, ki áll majd a háló másik oldalán pénteken, úgysem tudja befolyásolni. Federernek azt a del Potrót kellett megállítania, akinél 16-szor bizonyult jobbnak a 21 meccsükből, legutóbb áprilisban, Miamiban (6:3, 6:4).Persze azt is tudta mindenki, hogy az argentin játéka bárki ellen elég a sikerhez.Az sem volt véletlen, hogy 2009-ben pont ő szakította meg a svájci győzelmi sorozatát a US Openen, és verte óriási mérkőzésen, a döntőben (3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:2.), igaz, azóta négyszer operálták a csuklóját és sokat ki is kellett hagynia. Del Potro két napja majdnem feladta a meccsét Dominic Thiem ellen, mert lázasan, betegen csak kóválygott a pályán. A betegségből, a hírek szerint felépült, de kérdéses volt a fizikuma. Gyorsan kiderült, hogy azzal sincs gond, meggyőzően mozgott.

Az első két játszma dramaturgiája elég egyszerűre sikerült, különösebb dráma nélkül jutottak el 7:5, 3:6-ig, egy-egy apró brék rendre elégnek bizonyult a szett megnyeréséhez. Nem kockáztattak sokat, kevés hosszú labdamenet alakult ki. Az viszont érdekes volt, hogy Federer fonákja rendre versenyképesnek bizonyult Del Potro brutális tenyeresével, és a svájci remekül tartotta távol attól a pozíciótól az argentint, amiből kegyetlenül tudja ütni, bombázni a tenyerest.

Aztán a forgatókönyvírók (Roger Federer és Juan Martin del Potro) gondoltak azokra is, akik drámáért jöttek. A harmadik szettben az argentin gyorsan 3:0-s vezetéshez jutott, mert a svájci kettőshibát szervált fogadóelőnynél.A nyomás fokozódott Federeren, de egy pontot érő tenyeressel megakadályozta, hogy dupla brékhátrányba kerüljön,0:4 helyett megkezdte a felzárkózást és megmaradt az esélye a fordításra. Del Potro vissza is adta az ajándékot, megmutatta, hogy ő is tud kettőshibát adogatni 30:40-nél. Így aztán 4:4-nél újra együtt voltak és a rövidítésre maradt a döntés. Hiába kezdte Del Potro jobban a tie-breaket (2:0), 6:4-nél már Federer jutott két játszmalabdához.

Az elsőnél ő szerválhatott és jó adogatást is ütött, de Del Potro telibe találta az alapvonalat, pont a svájci lábánál. Legközelebb 7:6-nál volt lehetősége adogatóként befejezni a szettet Federernek, de ezúttal fonákkal hibázott a hálónál.A 19-szeres Grand Slam-bajnoknak négy játszmalabda sem volt elég, míg Del Potro az elsőt megcsinálta.Federer szerva-röptét próbált játszani, de az argentin adogatás-fogadása után messzire pattant a labda az ütőjéről. Túlzás lenne azt állítani, hogy itt dőlt el a csata, ezt Federer is cáfolta. A negyedik szettben azonban újra ő került hátrányba (2:4), és az egyre jobban adogató Del Potro már nem adott esélyt neki az egyenlítésre, 2 óra 51 perc alatt 7:5, 3:6, 7:6, 6:4-re nyert.

Juan Martin del Potro 2009-ben nem csak Federert győzte le, az elődöntőben Nadalt lőtte le a pályáról (6:2, 6:2, 6:2.) Mondjuk, az egy másik Nadal volt. Pénteken minden kiderül.

„Nehéz megmagyarázni mi történt, én is próbálom megérteni. Nem tudom, van ilyen. Nem gondolom, hogy rosszul játszottam – kezdte az értékelést Federer, aki a pályáról szinte egyenesen az interjúszobába jött. – Mindig előjött valami jóval, amikor szüksége volt rá. Ő volt ezúttal a jobb, különösen a fontos pontoknál. Úgy érzem, nem volt ott a helyem a negyeddöntőben és neki több esélye lesz legyőzni Rafat, mint nekem lett volna. Ahogy most teniszezem az nem elég a US Open megnyeréséhez. Jobb is, hogy kiestem és valaki másnak lett esélye, hogy jobban teljesítsen, mint én.

Ez egy olyan meccs volt, amikor az ember tudja, hogy, ha beleszalad valaki jóba, akkor ő lesz a vesztes. Nem voltam negatív, de éreztem, hogy nem vagyok biztonságban. Túlságosan függtem az ellenfelemtől, nem szeretem ezt az érzést. És ez most végig kisért, az elmúlt tíz napban. Ennél azért én sokkal jobban is tudok teniszezni. Wimbledonban, az Australian Openen nem éreztem ezt. Fejben, fizikálisan és játékilag sem voltam rendben. Próbálkoztam az utolsó pillanatig. A pályáról lejövet, arra gondoltam, legalább végre pihenhetek. Mert fáradt vagyok. Szeretnék minél gyorsabban regenerálódni és edzésbe állni, mert a szezonból még több verseny hátra van. Persze, most borzalmas arra gondolni, hogy jön a csomagolás, az utazás haza. A teniszező életének ez a része bosszantó, de gyorsan túl fogom tenni magam ezen" - magyarázta Federer, aki legközelebb Prágában, a Laver kupán szerepel, aztán Sanghaj, Bázel, Párizs, London a menetrend.