Bacskai Balázs: Csak az éhes oroszlán tud vadászni

Szeptember 15-én (pénteken) Várpalotán elkezdődik a 2017-18-as magyar profiboksz idény. Szorítóba lép Bacskai Balázs is, aki profi meccsén remek bunyóval mindjárt magyar bajnoki övet szerzett. Ezúttal egy dél-afrikai bokszolót kellene – boksznyelven szólva – megoldania.

Ha az időjárás bele nem rondít a tervekbe, akkor igazán pompás kulisszák között, a várpalotai Thury-vár több mint 600 éves falai között indítja el a gongszó a hazai profiboksz újabb szezonját. Ellenkező esetben a várpalotai sportcsarnok lesz az esemény helyszíne. A Felix Promotion semmit nem bíz a véletlenre, ott folytatják, ahol június 10-én abbahagyták: a hazai mezőny krémje húz kesztyűt, és lát neki kipihenve, feltöltődve az új feladatoknak. A cirkálósúly hazai legjobbja, a WBO Interkontinentális bajnoka, Szellő Imre és ugyanezen világszervezet nagypehelysúlyú Európa-bajnoka, Kovács Zoltán Caramel mellett Bacskai Balázs is kesztyűt húz.

Bacskainak ez még csak a második profi meccse lesz, a korábbi kiváló amatőr bunyós emlékezetes profi debütálása után joggal nagyok a remények és az elvárások is vele szemben. A volt olimpikon júniusban régi riválisát, Harcsa Norbertet győzte le egy tízmenetes, kimondottan színvonalas meccsen. A presztízs mellett a középsúly magyar bajnoki öve is tét volt, ami végül Benji derekán hagyta el a ringet.

„Nagyon jó érzésekkel gondolok vissza arra meccsre – mondta az Origónak Bacskai. – Jó meccset vívtunk, amihez persze kellett Norbi is, sokan gratuláltak utána, és én is megnyugodtam, hogy túl vagyok a bemutatkozáson. Utána kaptam két hét pihenőt, edzésre sem kellett menni, volt időm feltöltődni."

A nyár ugyanis nem arról szól egy profi bokszoló számára, hogy egyik strandról a másikra megy. Tartani kell a sportformát, hiszen az élet nem áll meg. „Voltunk azért nyaralni a családdal, de az említett kéthetes pihenő után már inkább csak a hétvégékre korlátozódott a közös program. A hétköznapokon egy, sőt nem ritkán két edzés volt a penzum. De ez így normális. Nekem most ez a hivatásom, ebből élek, ezzel kell foglalkoznom.

A hivatáshoz a feltételek is adottak. Benji a Ferencváros népligeti edzőtermében készül Szántó Imre, azaz Öcsi bácsi irányításával, akinek a munkáját két korábbi profi bunyós, Kótai Mihály és Bedák Pál segíti.

Egyetlen nagyobb változás volt a nyáron Bacskai felkészülésében, az viszont nagyon is fontos. A magyar bajnoki övet még középsúlyban megszerző bunyós egy ideig egy súlycsoporttal lentebb, váltósúlyban fog bunyózni.

„Egyáltalán nem bánom ezt a döntést, sőt ez nagyon is hasznos. A menedzserem, Rácz Félix azt szeretné, ha mérkőzésszámban minél hamarabb beérném a korombeli (Bacskai 29 éves – a szerk.) bunyósokat, akiknek már 10-15 meccsük van. Szoknom kell a profi boksz körülményeit, mindent, ami ezzel jár. Ráadásul középsúlyban a címmecshez 72,5 kilót kell hozni, míg a nem címmeccsre ennél is többel, 74-el is lehet mérlegelni. Nekem ez egy kicsit sok, pláne, ha arra gondolunk, hogy a súlycsoport többsége akár 80-82 kilóról fogyaszt le – ez pedig nagyon nagy különbség, mindenki el tudja képzelni, hogy hét-nyolc kiló plusz mennyivel nagyobb erőt jelent a ringben. Jól lakva én is vagyok 74 kiló, de, ahogy Kótai Misi szokta mondani: csak az éhes oroszlán tud vadászni, a jóllakott nem. A nagyváltósúly viszont ideális, a címmeccsekhez előírt 69,8 kg-ot könnyen tudom hozni, a mérlegelés után pedig van még egy nap a meccsig, amikor fel tudom tölteni a tankot."

Bacskai ettől még nem zárja ki, hogy beleerősödik a profi bunyóba, akkor visszatér a középsúlyba, de, mint mondja, ott most a mezőny is jóval erősebb, és nem szívesen találkozna „olyan ragadozókkal", mint a szeptember 16-án címmeccsre készülő Gennagyij Golovkin és Saul Álvarez.

Várpalotán nem is ők állnak majd a szemközti sarokban, hanem egy afrikai bokszoló, Salehe Mkalekwa.

„Nem rossz bunyós, pozitív a mérlege, 10 győzelem mellett 3 veresége van, ha jól tudom, láttunk is róla egy-két videót. Nem tartok attól, hogy ne tudnám megoldani ezt a feladatot. Felkészültünk tisztességgel, rajtam múlik.

A várpalotai helyszínnek biztosan meglesz a maga varázsa, mondta Bacskai. „A nézők számára biztosan különleges lesz. Voltam a tavalyi gálán, nagyon jól néz ki kivilágított várudvar, egészen hangulatos, főleg, hogy a boksz teremsport, így a sportolók és a nézők is a zárt térhez vannak szokva, szóval a helyszín biztosan ad majd nem kevés extrát a gálához."

Azért Benji megjegyezte, ő nem lesz szomorú, ha mégis a városi sportcsarnokban lesz megtartva a gála, mert egy évvel ezelőtt az eleredő eső és a hideg kicsit rányomta a bélyegét az eseményekre.

A gálára a belépőjegyek már elővételben elfogytak, ám az M4 Sport szeptember 15-én, pénteken, 21.45-től élőben sugározza a legjobb magyar profi ökölvívók első őszi fellépését. A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információkért keresse fel a vállalkozás webes felületét, a www.felixpromotion.com oldalt.