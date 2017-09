Rafa Nadal bombaformában várja a döntőt

Rafa Nadal szett-hátrányból lőtte le a pályáról Juan Martin del Potrot, a US Open elődöntőjének 2. felvonásában, de nem lesz spanyol házi finálé vasárnap, mert Pablo Carreno Busta nem bírt Kevin Andersonnal. A világelső Nadal a 23. GS-döntőjében a 3. US Open bajnoki címét nyerheti, ami a 16. Grand Slam trófeája lehet

Ritkán fordul elő a US Openen, hogy a férfiaknál két olyan teniszező játssza az egyik elődöntőt, mint az idén. Nem is annyira a ranglistáról van szó, mert egy Grand Slam-bajnok, korábbi top tízes játékos is hátrébb csúszhat, attól még senki nem fog meglepődni, ha eljut a döntő kapujába. Kevin Anderson és Pablo Carreno Busta volt az idei US Open 12. napjának két kakukktojása. Mindketten először jutottak elődöntőbe egy Grand Slamen.

A 31 éves dél-afrikai eddigi pályafutása alatt egyszer jutott el a negyeddöntőig GS-en (34-szer indult), két éve, pont az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Akkor Stan Wawrinka állította meg, de előtte ő búcsúztatta Andy Murray-t. Két hónappal korábban, Wimbledonban 7:6, 7:6-ra vezetett Novak Djokovic ellen, de végül elvesztette az ötödik szettet 7:5-re. Az idén csípősérülés miatt kihagyta az Australian Opent, júniusban a lábával, augusztusban a könyökével bajlódott. A nyári keménypályás sorozaton kétszer kikapott Alexander Zverevtől, egyszer Olekszandr Dolgopolovtól. Úgy érkezett New Yorkba, hogy az idei 38 meccséből csak 17-et nyert meg, de kihasználva Djokovic, Murray, Nisikori, Raonic visszalépését és Alexander Zverev korai búcsúját, élt a lehetőséggel és bejutott a legjobb négy közé az alsó ágon.

Kicsit hasonló a helyzete a 26 éves, 12. kiemelt Pablo Carreno Bustának, aki játszmavesztés nélkül, de viszonylag könnyű ellenfeleken túljutva érkezett az elődöntőbe. A tapasztalat és a múlt inkább a dél-afrikai mellett szólt. Augusztus elején, Montrealban találkoztak legutóbb és ott Anderson győzött (6:3, 7:6). Akik szeretik a jó teniszt és nem csak a sztárok bűvöletében élnek, azoknak nem kellett csalódniuk. A két gladiátor látványos csatát produkált és a sokszor kicsit egysíkú, mondhatni unalmas teniszt játszó Anderson látványos megoldásokat produkált, a szokásos bomba szervái, hatalmas tenyeresei mellett. Nem okozott neki gondot a labdabiztosabb spanyollal belemenni hosszabb pontokba. Minimálisat hibázva, de mégis agresszívan teniszezve győzött 4:6, 7:5, 6:3, 6:4-re, 2 óra 55 perc alatt. Az sem zökkentette ki, hogy a mérkőzésért szerválva az első labdamenet 38 ütésből állt és a spanyol nyerte. A diadal után úgy mászott fel a pályáról a páholyába, ahogy a torna megnyerése után szokás, ami nem meglepő, mert már a döntőbe jutással élete eddigi legnagyobb sikerét érte el.

Ahhoz képest, hogy szerda délután még mindenki Rafa Nadal és Roger Federer első New York-i összecsapásáról álmodott, egész jól vette az Arthur Ashe stadion publikuma, hogy a svájci legenda helyett Juan Martin del Potro sétált ki az arénába este fél nyolc után néhány perccel. Tiger Woods beült Nadal páholyába, de ott volt a lelátón - sok más híresség mellett - a világ leggazdagabb embere, Bill Gates és a színészóriás Robert Redford. Az 1350 dolláros jegyekért az elmúlt napokban 3-4000-t is fizettek a neten.

Érdekesen alakult az első 50 perc. Nadal nem játszott rosszul, de egy jó első adogatását szerencsésen ütötte vissza az argentin, a labda elérhetetlenül csorgott le a hálóról. Gyakorlatilag ez döntött a szett sorsáról, de mindenki tudta, ez csak a kezdet. Igaz, ami a folytatásban történt, arra senki nem számított.

Juan Martin del Potro az első játszma megnyerése után úgy teniszezett, mintha az összes töltényét előtte volna, kiürült tárral és egy fakarddal próbálta megállítani a legmodernebb fegyverarzenállal támadó ellenfelet.

Az argentin alapból úgy mozog a pályán két labdamenet között, mint akinek minden lépés fáj, és kétszer is meggondolja, megtegye-e a következőt. Aztán elindul a játék és fut, megnyúlik. Természetesen a riválisok ismerik már Del Potrot, tudják, hogy a legutolsó pontig komolyan kell venni, mert amúgy életveszélyes lesz egy pillanat alatt. Rafa Nadal nem is követte el ezt a hibát. A 6:4-re elvesztett szett után taktikát váltott, ontotta a pontot érő ütéseket, nem engedte levegőhöz jutni Del Potrot. Sorozatban kilenc gémet nyerve (6:0, 3:0) állva hagyta az argentint és a 3. játszma csak azért lett 6:3, mert előbb 3:0, 40:15-nél, majd 5:2, 40:15-nél kicsit könnyelműsködött, ami egyébként egyáltalán nem jellemző rá. A kimaradt négy fogadóelőny nem eredményezett különösebb változást a játékban. Nadal kezében annyira szabadon szaladt az ütő, olyan felszabadultan, önbizalommal teniszezett, hogy Del Potronak semmi esélyt nem hagyott. Jellemző a fölényére, hogy az első játszma elvesztése után egyetlen fogadóelőnyhöz sem jutott az argentin és a negyedik szettben, adogatóként, mindössze két pontot adott riválisának. Látványosan nagy volt a különbség, Nadalnak 45 pontot érő ütése volt, Del Potronak 23.

Nem történt semmi különös az első szett után, csak Rafa még jobban kezdett teniszezni. Nagyon okosan játszott, végig ő dominált – kezdte az értékelést Juan Martin del Potro. – Mindkét oldalról nagyon gyorsan ütött. A régi fonákom nélkül nincs igazi esélyem ellene. Szerencsés voltam az első brékkel, mert már akkor sem én irányítottam a meccset. Csak idő kérdése volt, mikor esik vissza a játékom. Megérdemelte a győzelmet. Dühös vagyok, hogy kikaptam, kimaradt egy lehetőségem a kedvenc versenyemen, de 1-2 nap múlva azért, ha lenyugszom, tudom majd pozitívan értékelni az elmúlt két hetet"- mondta Juan Martin del Potro a 4:6, 6:0, 6:3, 6:2-s vereséget követően.

„Felébredtem reggel és azt mondtam magamnak, ma jól kell játszanom, a megfelelő energiával és még jobb játékkal, mint eddig – mondta az interjúszobában Rafa Nadal. – Tudtam, hogy ez az a meccs, ahol az eddigi legjobb teljesítményt kell kihozni magamból, mert az ellenfelem nagy önbizalommal lép majd pályára. Persze máskor is gondoltam már így, de nem sikerült megvalósítani. Nagyon örülök, hogy most sikerült. Az első játszma után változtattam a taktikán. Addig túlságosan kiszámíthatóan teniszeztem, csak a fonákját támadtam, amivel megkönnyítettem a dolgát, alig kellet mozognia. Elkezdtem többet ütni a tenyeresére és úgy már a fonákot sem várhatta állva. Az adogatás is nagyon jól ment, ami szintén nagyon fontos" - mondta a mallorcai, aki az idei harmadik Grand Slam-döntőjére készülhet.

Rafa Nadal ugyan eddig mindig legyőzte Kevin Andersont a négy korábbi mérkőzésükön, játszmát is csak egyet vesztett, és minden az ő sikere mellett szól, de az mindenképp figyelmeztető, hogy a dél-afrikait az idei US Openen az első hat meccsén csak ötször brékelték 109 adogatójátékból.