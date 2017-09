Berecz Zsombor: Jó úton haladunk az olimpia felé

Berecz Zsombor második lett a balatonföldvári finndingi világbajnokság vasárnapi éremfutamában. Ez a helyezés pedig azt jelenti, hogy összesítésben az ötödik helyen végzett, ami a magyar vitorlázó legjobb egyéni eredménye. A világbajnoki címet a végig kiegyensúlyozottan versenyző svéd Max Salminen szerezte meg. Helyszíni beszámoló, valamint interjú a magyar versenyzővel és az újdonsült világbajnokkal.

Gyönyörű idő várta az Opel Finn Gold Cup versenyzői a vb zárónapján. Sőt, talán túl szép is, hiszen szélről nem nagyon lehetett beszélni reggel, inkább csak szellőről. Amikor megérkeztünk a Spartacus Vitorlás Egylet telepére, az első magyar szó, amit meghallottunk, az a „halasztás" volt, de ezen nem is lepődtünk meg. Szerencsére 9 óra körül érkezett egy kis légmozgás, ezért Fluck Bence versenyigazgató úgy döntött, megpróbálják korán elindítani az éremfutamot. Ezen már csak az összetett verseny első tíz helyezettje vehetett részt, köztük Berecz Zsombor, aki az 5. helyen állt a versenyben és minden esélye megvolt az éremre. Ebben a futamban a hibapontok duplán számítanak, azaz az első helyezett kettőt kap, a második négyet, a harmadik hatot és így tovább. Berecz lemaradása Salminennel szemben 17 egység volt, a dobogóhoz képest pedig 10. Ennek megfelelően a célja az volt, hogy megnyerje a futamot.

Ma mindenképpen nyerni akartam. Nem nagyon néztem a pontokat mögöttem, csak előre figyeltem. Ha rosszul sikerül a futam, akár 8. is lehettem volna, de ez nem érdekelt. Arra mentem rá, hogy ezt a futamot megnyerjem, mert csak akkor lett volna esélyem a dobogóra.

- fogalmazott Berecz Zsombor már a parton. A pálya az eddigiekhez képest jóval rövidebb volt, ráadásul a keleti szél miatt ezúttal keleti irányba is indították el a versenyzőket, nagyjából a Tihanyi-félsziget magasságában. A rajt a felsorakozó 10 hajóval sokkal simábban ment, mint a korábbiakban, elsőre el tudtak jönni a dingik.

A holland Nicholas Heiner (aki Berecz előtt egy ponttal állt az összetettben) kockáztatott és másik irányba indult az első cirkáló (szembeszeles) szakaszon, mint a többiek. Ez a döntése utólag kitűnőnek bizonyult, mivel az első bóját az első helyen vette be. Berecz Zsombor így látta ezt:

Heiner nagyot kockáztatott, hogy arra az oldalra ment, én egy lyukas garast nem adtam volna azért, hogy onnan visszaér ilyen elöl. Szerintem 100-ból 99-szer nem ért volna vissza, ez a szakasz volt a példa arra, hogy igenis megtörténhet. A másodikon cirkáló szakaszon már a másik oldal fizetett, de ez a szépsége a vitorlázásnak.

A magyar vitárlázó ekkor az ötödik helyen állt, de legnagyobb riválisai, az éllovas Salminen, valamint az összetett 2-3. helyén álló Wright és Lobert mind mögötte hajóztak. A hátszeles egyenes ismét jól sikerült számára, egy helyet előre tudott lépni és negyedikként fordult rá az újabb cirkálóra. Látszott, hogy jó a sebessége, jó döntéseket is hozott, így az utolsó kanyart harmadikként vette, már csak Heiner és a görög Mitakisz előzte meg.

Berecz a hátszeles szakaszon óriásit hajrázott és a végén centiméterekkel megelőzte a görög vetélytársát, másodikként ért be Heiner mögött. Nagyon úgy nézett ki, hogy akár meg is lehet a dobogó, hiszen Wright és Lobert a 8-9. pozícióban vitorláztak az utolsó fordulóig. Azonban a hátszél nekik is jól jött ki, megelőzték Salminent is. A befutó annyira szoros volt, hogy perceket kellett várni a hivatalos eredményre. A svéd edző elsőre azt hitte, hogy Salminen elveszítette a vébét, ütötte-vágta a motorcsónakját. A nézők (akiket egy hatalmas nézőhajó vitt ki a vízre), valamint a körülöttünk lévő civil vitorlások legénysége mind lélegzetüket visszafojtva várták az verdiktet. Végül megjött a sorrend: Lobert az 5., Wright a 6.

Ez pedig azt jelentette, hogy Salminen megőrizte minimális előnyét, 47 hibaponttal végzett, mögötte Lobert lett a második 48-cal, a bronzérmet pedig az 50 pontos Heiner szerezte meg. Wright lett a 4., szintén 50 ponttal, ő az éremfutam eredménye miatt maradt le a dobogóról. Berecz Zsombor 53 pontot gyűjtött, ami azt jelenti, hogy világbajnoki 5.! Így értékelte az egész világbajnokságot:

Éremért jöttem, tudtam, hogy képes vagyok rá, de sajnos a hajrá későn jött a selejtezőknél. Így is ez az eddigi legjobb világbajnoki eredményem, úgyhogy jó úton haladunk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat a jövőben.

Az első nap nagyon rendben volt, de a következő két napon visszaütött az, hogy a biztonságra mentem. Ezután határoztam el, hogy taktikát változtatok és kockáztatok annak érdekében, hogy elérjem azt az eredményt, amit megálmodtam. Ez akkor sikerült is, a következő futamot majdnem meg is nyertem. Kis szerencsétlenség, hogy nem rendeztek több selejtezőt, még hármat lehetett volna, de ez a mi Balatonunk, örüljünk annak, hogy fújt a szél és jó kondíciók között tudtunk menni hét futamot. Voltak gyengébb napjaim, a többieknek nem, a jobbik győzött ezen a versenyen. A következő időszakban pihenek és edzőpartnereket fogok keresni. A téli tréningekre, valamint a következő három évre és az olimpiára szeretnék összehozni egy olyan csapatot körém, akikkel még eredményesebbek tudunk lenni."

Bizony, a finndingi olimpiai hajóosztály, Berecz Zsombor célja pedig Tokióban is az érem lehet 2020-ban.

A svéd világbajnok, Max Salminen is nyilatkozott az Origónak:

Nyert már olimpiát, igaz, egy másik hajóosztályban, a finndingiben ez az a legjobb eredménye. Milyen érzés kimondani azt, hogy világbajnok?

Fantasztikus. Felkerül a nevem egy olyan trófeára, ahol már megannyi legendáé megtalálható és ez óriási elismerés.

Hogyan készült fel erre a világbajnokságra?

Megpróbáltam részt venni a lehető legtöbb enyhe szeles versenyen, hogy itt minél jobban tudjak alkalmazkodni a körülményekhez. Ez főleg az utolsó napokban fizetődött ki, mivel gyönyörű időnk volt, szóval örülök, hogy bejöttek a számításaink. Egyébként egy héttel a verseny előtt már itt voltunk, hogy felmérjük a terepet.

Az éremfutamot az összetett verseny éléről várhatta. Készült külön stratégiával erre az egy futamra?

Arra fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag bárki nyerhet. Zsombor, vagy a holland, francia és angol srác is jó eséllyel indult, de én csak próbáltam csak arra figyelni, hogy jól menjek, és ne a többiekre koncentráljak. Aztán ez máshogy alakult, mivel ők nagyon jól rajtoltak, én pedig igyekeztem mögöttük maradni minél szorosabban. Tudtam, ha jól megyek, akkor nem jelenthetnek veszélyt az összetettben.

Nyolcadikként végzett az éremfutamon és elsőre nem volt egyértelmű, hogy vajon megnyerte-e az aranyat, az edzője például azt hitte, hogy elbukta. Volt Önben egy kis ijedtség, amikor beérkezett?

A futam előtt matekoztunk, hogy milyen forgatókönyvek valósulhatnak meg. Az utolsó hátszeles szakaszon aztán kicsit tényleg megijedtem és nem voltam benne biztos, hogy elég lesz-e a pozícióm, de szerencsére pont úgy alakult minden, ahogy számoltuk és sikerült első helyen végezni összetettben.