A lehetetlen küldetés: 45 nap alatt a 956. helyről a csúcsra érni

A US Open történetének egyik legsimább, legfelejthetőbb női egyes döntőjét játszották szombat délután az Arthur Ashe stadionban. Az amerikai siker garantált volt, de a jegyükért több ezer dollárt fizető szurkolóknak lehetett némi hiányérzetük: Sloane Stephens, 61 perc alatt 6:3, 6:0-ra verte legjobb barátnőjét, a gyenge napot kifogó Madison Keyst. Az új bajnok, a serleg mellé 3,7 millió dolláros csekket kapott. Sloane Stephens másfél hónappal ezelőtt még 956. helyen állt a világranglistán.

A női teniszt évek óta egy névvel és egy szóval lehetett a legjobban jellemezni: Serena Williams és kiszámíthatatlanság. Február óta új helyzet alakult ki, miután kiderült, hogy a 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams terhes. A kiszámíthatatlanság megmaradt, de amíg a Roland Garros előtt nem volt túlzás azt állítani, hogy a ranglista első nyolcvan helyezettjéből bárki nyerhet Párizsban, addig a nyáron mintha elkezdett volna tisztulni a kép, szűkülni az esélyesek halmaza.

Garbine Muguruza például a wimbledoni diadala után Cincinnatiban is veretlen maradt és még 5-6 játékos egyre megbízhatóbban, kiegyensúlyozottabban teljesített. Ehhez képest, a 2017-es amerikai nyílt teniszbajnokságot a ranglistán 83. Sloane Stephens nyerte, aki másfél hónapja még a 957. helyen állt. Győzött már a US Openen a ranglistán nem is jegyzett teniszező, de őt Kim Clijsters-nek hívták (2009-ben.) Ez azért most megint azt erősíti, hogy a női teniszben bármi megtörténhet és annak az ellenkezője is.

U.S.A.! U.S.A.!

Arra természetesen lehetett számítani, hogy a 23 amerikai mellett több honfitársa is képes komoly eredményre, ráadásul a hazai pálya rájuk ösztönzőleg hat, de talán a két érintett sem fogadott volna a saját US Open döntőbe jutására. Megvan a szépsége és a veszélye is annak, amikor újoncok játszanak Grand Slam-döntőt. Szinte megjósolhatatlan, kire milyen hatással lesz élete addigi legfontosabb, legnagyobb meccse. Idegesen, görcsölve teniszezik, vagy képes megmutatni, miért került a fináléba.

Színamerikai elődöntő:

Nehezíti a helyzetet, hogy jó meccshez ketten kellenek. Ha csak az egyik játszik döntőhöz illő színvonalon, akkor az történik, mint szombaton, az Arthur Ashe stadionban. Így aztán a mérkőzésről felesleges hosszabban értekezni. 2:2-ig alig történt említésre érdemes dolog. Az első játszmában egyetlen egyszer volt egyenlő állás, gémen belül. Stephens az 5. és a 9. játékban brékelt és a 2. szett nemhogy fordulattal nem szolgált, de még egyoldalúbb lett. Mindent elárul a pályán történtekről, hogy Keys harminc ki nem kényszerített hibát ütött, Stephens összesen hatot. Ami még akkor is óriási különbség, ha Keys sokkal támadóbb, kockázatosabb teniszt játszik. Valamennyi izgalommal a két utolsó gém szolgált, de 3:6, 0:4-ről csak akkor lett volna esélye Keysnek, ha barátnője megremeg és, mint Jana Novotna fénykorában, önmagát fojtja meg.

Itt a vége:

Tekintettel arra, hogy ennek semmi jelét nem adta, a befejezés sem okozott gondot neki. Ő ott folytatta, ahol csütörtökön, Venus Williams ellen befejezte, Szinte érinthetetlen, pazar játék. Madison Keys azonban meg sem közelítette azt a teniszt, amivel Coco Vandeweghet verte az elődöntőben.

Így utólag egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon sok, nagyságrendekkel izgalmasabb, látványosabb, színvonalasabb mérkőzést láttunk az elmúlt 13 napban a US Openen, mint a döntő.

Girl power

A nők idei US Open-döntőjét végül az tette igazán különlegessé, hogy két nagyon jó barátnő játszotta. A meccslabda után, a hálónál összeölelkeztek, Sloane Stephens hosszan és láthatóan őszinte együttérzéssel vigasztalta Madison Keyst.

Az eredményhirdetésre várva Sloane, szokatlan módon a játékostársa mellé ült, és egyre vidámabban beszélgettek. A díjátadón hangsúlyozta, hogy jobban örült volna, ha a teniszben lenne döntetlen és mindketten győztesek lehetnének. Szombat este együtt mentek ünnepelni, bulizni Manhattanbe, de Madison kikötötte, hogy minden italt az új bajnok fizet neki.

„Álmomban nem gondoltam, néhány hónappal ezelőtt, hogy a US Open-bajnoki címnek a közelébe kerülhetek. Azon aggódtam, hogy milyen versenyekre használjam fel a védett ranglistámat és sikerül-e visszakerülnöm az első százba – mondta már az interjúszobában Sloane Stephens. – Keményen dolgoztam azért, hogy itt legyek, és amikor nem stresszeltem tovább, akkor képes voltam felszabadultan teniszezni és versenyezni. Nem lehet szavakba önteni az idáig vezető utat, senki nem hinné el"- emlékezett az elmúlt időszakra a 24 éves bajnoknő, akinek januárban műtötték a lábát, ami után 16 hétig nem léphetett rá.

Nehéz idők voltak azok:

Amikor az egyik újságírótól megtudta, hogy az első 13 gémben mindössze három ki nem kényszerített hibája volt, fülig érő szájjal rávágta, most hagyjuk abba, mert ilyen statisztikája nem volt korábban és talán nem is lesz. Aztán beszélt a döntőről is.

„Hihetetlen ideges voltam a meccs előtt. Az edzőm mondta, hogy mélyeket lélegezzek. Amikor kiértünk a pályára, jobb lett a helyzet, és képes voltam csak a játékra, a labdára koncentrálni. Szükségem lesz néhány hétre, akár hónapra, hogy felfogjam, mi történt, most még olyan, mintha nem is lenne igaz. Nagyszerű érzés, hogy ez az egész a mamám előtt történt és megoszthattam vele ezt az élményt. Ő mindig mellettem állt, nagyon sok mindenen mentünk keresztül együtt"- mondta a pályafutása során eddig minden döntőjét megnyerő Sloane Stephens.

Persze, hogy mindenki örült

Egy újságíró megkérdezte, nem sajnálja-e a barátnőjét, hogy kiosztott neki egy 6:0-s szettet. Ránézett Keysre és azt válaszolta – miért érezném rosszul magam emiatt, ő is döntőt játszott és nem tudom, látta-e, hány dolláros csekket kapott.

„Most még csalódott vagyok, mert nem játszottam jól, de nem kell sok idő ahhoz, hogy boldogan gondoljak vissza az elmúlt két hétre – nyilatkozta Madison Keys. – Nem tudtam megfelelően kezelni a döntő előtti helyzetet.

Ráadásul Sloane nagyszerűen játszott és egyébként sem könnyű ellene teniszezni, egyszer sem éreztem igazán jól magam a pályán. Ennek a kettőnek a kombinációja okozta a katasztrófát. Nincs még egy ember a földön, akivel annyira jó lett volna megosztani ezt az élményt, mint Sloane. Örülök a sikerének, remélem, még sok Grand Slam-döntőt fogunk egymás ellen játszani"- mondta a 22 éves vesztes, aki azt is elárulta, hogy néhány ital, szombat este, segít majd abban, hogy túltegye magát a nehéz időszakon.

Egy mérkőzés maradt vasárnapra az idei US Oenen, a férfi egyes döntő, magyar idő szerint este tízkor kezdődik és talán még Dél-Afrikában is kevesen hisznek abban, hogy a 31 éves Kevin Anderson meg tudja akadályozni Rafa Nadalt a harmadik US Open-, és 16. Grand Slam-serlege begyűjtésében.