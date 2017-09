Meglepetések Világkupája, Rapport nyolcaddöntős

A Tbilisziben zajló FIDE Világkupán Rapport Richárd a legjobb 32 között a junior világranglistát vezető kínai Wei Yi ellen nyert, a szintén kínai Li Csao elleni 2,5-1,5-ös győzelmével pedig már nyolcaddöntős. Következő ellenfele az orosz Jevgenyij Najer lesz, aki rájátszásban győzte le a rajtlistán harmadik amerikai Fabiano Caruanát.

A grúz fővárosban az óriási meglepetések viadalát kísérhetjük figyelemmel, igazi csillaghullást látunk a kétjátszmás, 1-1 után rájátszással folytatódó párharcokban. A szenzációk élére kívánkozik, hogy a kínai Bu Xiangzsi gyalog, majd tisztáldozattal sötéttel nyert a norvég világbajnok Magnus Carlsen ellen,ezt követően pedig világossal kiskombinációval elérte a továbbjutását jelentő döntetlent.

Az ukrán Vaszilij Ivancsuk már oly sokszor hibázott a fokozott feszültséggel járó összecsapások során, Tbilisziben pozíciós csúcsteljesítménnyel, sötéttel kényszerítette megadásra az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyikot, és csökkentette minimálisra világbajnok-jelölti álmait. A korábbi rapid világbajnok azeri Sahriyar Mamedgyarov nem bírt az ukrán Jurij Kuzubovval. Az orosz sakkozás egyik nagy reménysége, a 21 éves Vlagyimir Fedoszejev viszont remek játékkal győzte le az amerikai Hikaru Nakamurát. A címvédő orosz Szergej Karjakint viszont már a második kör után családja körében fotózhatták.

Az élet megy tovább, mondja Karjakin:

A váratlan eredmények sorában, az Élő-pontok tükrében kellemes meglepetés, hogy Rapport Richárd okos taktikával már a nyolcaddöntőben van. A perui Emilio Cordova ellen könnyed kettős győzelemmel melegített a junior világranglistát fölényesen vezető, az elmúlt nyolc hónapban sikert-sikerre halmozó Wei Yi elleni meccsre.Tavaly Kínában az akkor még a rangsort vezető Rapport és Wei Yi már megmérkőzött egymással, párharcuk a „hirtelen halál"-ban dőlt el nagymesterünk javára. Két gyors döntetlennel indult küzdelmük, a rapid rájátszás első partiját Rapport remek technikával nyerte meg. Az idő szorításában, a fokozott feszültségben nem könnyű felidézni a tanultakat, hogy minőségelőnnyel miként kell az áttörést végrehajtani. Rapport technikájáról az internetes szaklapok kivétel nélkül elismeréssel írtak. Wei Yi legyőzése után újabb kínai ellenfél következett.

Rapport Richárd finom melódiát játszott ellenfele idegein:

Li Csao két éve Szegeden Lékó Péterrel páros mérkőzést is játszott, és le is győzte időzavarokkal küszködő nagymesterünket. Rapport ezúttal is a rájátszásban bízott, két döntetlen után rapidozhatott. Li Csao hibázott, Rapport tisztelőnyét 115 lépésben érvényesítette. A második partiban megkegyelmezett ellenfelének, a 2,5-1,5-ös győzelem így is a továbbjutását jelentette – a rajtlista 51. helyezettjeként a nyolcaddöntőben.

Az idei Európa-bajnokságról a részvételi jogot kiharcoló Erdős Viktor az első fordulóban az egyiptomi Bassem Aminnal szemben szintén a rájátszásban tudott nyerni.

A rutin és az évek:

A legjobb 64 között az ötszörös olimpiai bajnokkal, a 2011-es világkupa győztesével, a két évvel korábbi ezüstérmes Peter Szvidlerrel már nem bírt, a rájátszásban az orosz nagymester rutinja érvényesült.

Történt, ami történt

A Világkupának volt egy sajnálatos incidense, amit nagyobb odafigyeléssel, kompromisszummal el lehetett volna kerülni. A második körben az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand a kanadai színekben játszó Anton Kovaljov ellen tisztáldozatot hozott, amelynek hibájára a pályafutását argentinként kezdő 25 éves riválisa remek riposzttal mutatott rá, és győzte le korunk sakkozásának egyik legnagyobb egyéniségét. Anand sötéttel nem tudott egyenlíteni, Kovalyov jutott a harmadik fordulóba.

A legjelentősebb viadalokon, világbajnokságokon, olimpiákon is bíráskodó, tízszeres olimpikonként, szakíróként is megdöbbentettek a harmadik kör előtt történtek, majd Kovaljov játék nélküli játszmavesztése az izraeli Maxim Rodhstein elleni meccsén. A legjelentősebb FIDE versenyeken a résztvevőknek alá kell írnia az ún. dress code szabályzatot. A megfelelő öltözettel megadják a viadal rangját, ez fontos a sakksport média megítélése szempontjából is. Ezt Anton Kovljov öltözetével, a Bermuda-térdnadrággal egyértelműen megsértette. A nagy kérdés, hogy miért a harmadik körben vették ezt észre, s miért a parti előtt? A FIDE alelnöke, a zsűri elnöke, a grúz Zurab Azmaiparasvili nem éppen diplomatikusként kérte számon Kovalyovot és a lengyel főbíró, Tomasz Delega is átöltözésre kötelezte a „retinens" fiatalembert.

Durva rasszizmus mérgezte meg a sakkvilágkupát A sakkozók Világkupa-sorozatának harmadik állomásán a kanadai Anton Kovaljovot nem megfelelő öltözködés miatt kizárták a tornáról. Legalábbis így tudtuk eddig. Aztán maga az érintett bővebb beszámolót adott, amiből egy nagyon csúnya történet rajzolódik ki. Vasárnap az Origo is megírta, hogy a sakkozók Világkupa-sorozatának harmadik állomásán a nemzetközi szövetség (FIDE) dress code-ja ellen vétő Kovaljovot nem engedték asztalhoz ülni.

Ezt a vita hevében Kovaljov megtagadta, sőt kifejtette, hogy hosszúnadrág nem áll rendelkezésére, és két éve is ebben a szerelésben játszott a Világkupán.

A vita végén Kovalyov távozott, 15 perccel a játék megkezdése után vesztesnek nyilvánították, tiltakozásként másnap hajnalban elutazott a grúz fővárosból. Rodhstein játék nélkül jutott a nyolcaddöntőbe. Hasonló eset nagy világversenyek történetében még nem fordult elő. A versenybírók, a szervezők is nagy hibát követtek el, hogy két fordulón át szemet hunytak Kovalyov vétsége felett, majd az incidens a harmadik forduló első partija előtt robbant ki, és beárnyékolja a Világkupát. Hihetetlen, hogy nem Carlsen, Kramnyik és Nakamura kiesése volt a sajtó legfontosabb témája, hanem Kovalyov bermuda nadrágja, a „short sztori".

A nyolcaddöntő párosítása:

1.Peter Szvidler (orosz, 2756) – Bu Xiangzhi (kínai, 2714)

8. Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2804) - Alekszandr Griscsuk (orosz, 2788)

4. Vaszilij Ivancsuk (ukrán, 2727) – Anish Giri (holland, 2777)

5. Daniil Dubov (orosz, 2666) – Levon Aronjan (örmény, 2802)

2. Wesley So (amerikai, 2792) –Baadur Dzsobava (grúz, 2702)

7. Maxim Rodhstein (izraeli, 2695) – Vlagyimir Fedoszejev (orosz, 2731)

3. Rapport Richárd (magyar, 2675) – Jevgenyij Najer (orosz, 2694)

6. Wang Hao (kínai, 2701) – Ding Liren (kínai, 2771)