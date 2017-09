A NOB elnöke szerint semmi sem fenyegeti a dél-koreai olimpiát

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a végrehajtó bizottság limai ülésén ismét megerősítette, hogy a közelgő téli ötkarikás játékok biztonságát a feszült koreai helyzet nem veszélyezteti.

„Kapcsolatban vagyunk különböző kormányokkal, és semmi kétségünk sincs az olimpia februári megrendezését illetően" - mondta Bach. Hozzátette: semmilyen jele sincs annak, hogy bármilyen "fenyegető árnyék" jelenne meg a játékok felett.

Az elnök álláspontját korábban Ri Hi Beom, a szervezőbizottság vezetője is megerősítette. A sportvezető szerint az olimpiát "tökéletes biztonságban" tudják majd megrendezni, és megismételte azt is, hogy nincs B-tervük.

Bach a közelmúltban levelet küldött a nemzeti olimpiai bizottságoknak - közte a magyarnak (MOB) is -, amelyben a német sportdiplomata jelezte, hogy a phjongcshangi téli olimpia "a béke és barátság jegyében változatlanul és az eredeti terveknek megfelelően" kerül megrendezésre.

Észak-Korea, amely hónapok óta nukleáris és rakétakísérleteket végez, szeptember 3-án jelentette be, hogy sikeresen tesztelt egy hidrogénbombát.

A téli olimpia 2018. február 9-én kezdődik az északi határtól mindössze 100 kilométerre fekvő, dél-koreai Phjongcshangban.