Fucsovics Márton: Van esélyünk az oroszok ellen

Köves Gábor szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott játékosai önbizalommal telve várják a péntektől vasárnapig tartó oroszok elleni Davis Kupa-párharcot, melynek tétje a világcsoportba jutás.

A szakember a háromnapos esemény helyszínén, a Kopaszi gáton tartott keddi hivatalos csapatbemutatón úgy fogalmazott, azt szeretné, hogy minden játékosa a legjobbját nyújtsa.

"A szlovákok elleni párharcban bebizonyosodott, egy esélyesebb csapatot is le lehet győzni" - mondta Köves Gábor. Hozzátette, reméli, az adódó lehetőségeket ki tudják majd használni.

Azt szeretném, ha nem úgy érvényesülne a papírforma, ahogy azt a világranglista mutatja - fogalmazott a kapitány, aki nagy csatára számít a hétvégén.

Az MTI kérdésére, miszerint miért ezt a négy játékost válogatta most be a keretbe, úgy reagált, szeretett volna a párosra és az egyénire is egy-egy tartalékot.

"Borsos Gábor kétszázban van a páros ranglistán, Piros Zsombor pedig sokat lépett előre ebben az évben, ezért választottam őket" - fogalmazott a kapitány.

A jelenlegi első számú magyar játékos, Fucsovics Márton elmondta, a múlt heti genovai challenger torna elődöntőjében összeszedett bokasérülése nem komoly, százszázalékos állapotban várja a hétvégét.

"Egyelőre nagyon nehezek a labdák, remélem, hétvégére jobb, szárazabb lesz az idő, mert az kedvezne a játékomnak" - nyilatkozta Fucsovics, aki kétnapos pihenő után kedd reggel már együtt edzett a csapattal. Remélem, minél többen kilátogatnak majd a helyszínre, mert úgy érzem, van esélyünk nyerni - fogalmazott.

Balázs Attila, a csapat másik top 200-as teniszezője szerint Andrej Rubljov játéka fekszik neki, nem véletlen, hogy idén egyszer már legyőzte az oroszt. Elmondása szerint a fizikumon sok fog múlni, ő a maga részéről maratoni összecsapásokra számít.

Az idei Australian Open junior bajnoka, Piros Zsombor az utóbbi hetekben két ITF tornán is a döntőig menetelt, így több mint kétszáz helyet javított a világranglistán.Mint elmondta, már az is megtisztelő számára, hogy itt lehet a csapatban, s azt reméli, Fucsovicsnak és Balázs Attilának is jól fog menni a játék, így nem kell majd pályára lépnie.

Az oroszok részéről az idei US Openen negyeddöntős, világranglistán 37. Andrej Rubljov úgy fogalmazott, Balázs Attilát és Fucsovics Mártont is ismeri és izgatottan várja a hétvégi összecsapásokat. A helyszínnel kapcsolatban minden orosz játékos azt mondta, a pálya jó minőségű, a szervezők igyekeznek ideális körülményeket teremteni számukra, így nekik csak az edzéssel és a játékkal kell foglalkozniuk.

Kiemelték, az elmúlt hónapokban javarészt kemény pályás tornákon szerepeltek, csak a legutóbbi néhány napban edzettek salakon, de abban bíznak, hogy ez nem fog hátrányt jelenteni számukra.

A csapat korelnöke, a 37 éves Konsztantyin Kravcsuk szerint ha ezen a hétvégén győznek, ezzel a fiatal csapattal a következő Davis Kupa szezonban sokáig menetelhetnek a világcsoportban. Kijelentette, győzni jöttek Budapestre.

A péntektől vasárnapig tartó összecsapáson a magyar válogatottban Fucsovics Márton (113.), Balázs Attila (164.), a junior Grand Slam-bajnok Piros Zsombor (677.) és Borsos Gábor (902.) szerepel, míg az oroszok részéről Karen Hacsanov (32.), Andrej Rubljov (37.), Danyiil Medvegyev (61.) és Konsztantyin Kravcsuk (169.) játszik majd.A salakpályás párharc győztese feljut a világcsoportba, amelyben a magyar válogatott legutóbb 1996-ban szerepelt.

Az euro-afrikai zóna I-es csoportjában a magyarok februárban 3-1-re legyőzték Pozsonyban a szlovákokat, ezzel kerültek a rájátszásba.

A párharc sorsolását csütörtökön 11 órától rendezik.