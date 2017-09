Carlos Moya szerint Nadal a történelem egyik legjobbja

A világelső teniszező, Rafael Nadal edzője, Carlos Moya úgy véli: ha egészséges marad, tanítványa még évekig ott lehet a világ élvonalában.

A 31 éves spanyol játékos idén két Grand Slam-tornát is megnyert: előbb a Roland Garroson, majd vasárnap New Yorkban, a US Openen diadalmaskodott, emellett az Australian Openen döntőt játszott.

Moya - maga is egykori világranglista-vezető - tavaly decemberben csatlakozott Nadal edzői stábjához, és nagy szerepe van abban, hogy a teniszező karrierje idén új lendületet vett. Az utóbbi két évben a mallorcai játékost több sérülés és formahanyatlás hátráltatta, vissza is esett az ATP rangsorában, idén azonban ismét a régi Nadalt láthatták a sportág szerelmesei.

"Ha egészséges marad, nem sérül meg, olyan motivált lesz, mint most, és úgy törődik magával, ahogy most, akkor még évekig beszélünk majd Rafáról" - fogalmazott Moya az ATP honlapján. Hozzátette: Nadal olyan játékos, aki tinédzserként is rekordokat döntött, és most, veteránként is ezt teszi.

"Ilyet nem mindennap látni a tenisztörténelemben" - mondta.

Moya szoros barátságot ápol Nadallal, s mint fogalmazott, már semmi nem lepi meg vele kapcsolatban.

"Mindig a legjobbját nyújtja. A történelem egyik legjobb játékosáról beszélünk, vakon bízom benne" - tette hozzá.