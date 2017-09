Este NOB-döntés: 2028-ig legalább mindenki örülhet

Párizs az Eiffel-torony mellett rendezett szabadtéri fesztivállal, míg Los Angeles és további három város ünnepi díszkivilágítással készül megünnepelni a 2024-es, illetve a 2028-as nyári olimpia rendezésének elnyerését.

A döntést a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 131. limai kongresszusán hirdetik ki az ilyenkor megszokott formalitások közepette, de valójában már a szervezet július 11-i, lausanne-i rendkívüli értekezletén hozott egyhangú döntés óta tudni lehetett, hogy mindkét város nevét felmutatják egy-egy évszám társaságában a perui fővárosban. És miközben a két városban valóban van ok az ünneplésre – hiszen ők tényleg szerettek volna rendezni –, addig Lausanne-ban már kevesbé. A NOB központjában legfeljebb annak örülhetnek, hogy találtak két önként jelentkező rendezőt, de sürgősen el kell gondolkozniuk a hogyan továbbról az olimpiai család vezetőinek.

A NOB 127. közgyűlése 2014. december 8-9-én fogadta el Monacóban az AGENDA 2020 névre keresztelt programot, amellyel megújítani szándékoztak a pályázati rendszert, illetve kedvet szerettek volna csinálni a tízmilliónál kevesebb lakosú városoknak is a rendezéshez. Az utóbbi három nyári olimpiát ugyanis kivétel nélkül böhöm nagy metropoliszok – sorrendben Peking, London és Rio de Janeiro – rendezték, miközben a kisebb városokat távol tartotta a pályázástól Athén 2004-es kudarca. A görög fővárosban, ha némi nehézségek árán is, de sikerült megrendezni a játékokat.

Ezután találták ki az AGENDA 2020-at. A program kiemelt célja – sok más fontos pont mellett – a játékok költségeinek csökkentése. Ennek értelmében maximalizálják a nyári és téli játékokon induló sportolók (10500, illetve 2900 fő), valamint az őket elkísérő személyzet létszámát (5000 és 2000 fő), de ennél sokkal fontosabb, hogy a NOB lemondott az egyetlen rendező város elvéről, és a jövőben engedi, sőt támogatja, hogy az adott városon kívül rendezzenek meg versenyszámokat, mi több, már a regionális rendezéstől sem ódzkodnak a döntéshozók, azaz az olimpia akár országhatárokon is átnyúlhatna.

A NOB a program szerint a jövőben különös gondot fordít a játékok költségeinek csökkentésére, a benyújtott tervek megvalósíthatóságának vizsgálatára, a fenntarthatóságra és az átlátható gazdálkodásra. Ezek mind jogos igények, hiszen a költségek elszaladása gyakorlatilag része volt a pályázatnak, a korrupció viszont csak a riói rendezés során öltött ijesztő mértékeket - legutóbb éppen a brazil olimpiai bizottság elnöke, Carlos Arthur Nuzman ellen indult vizsgálat korrupció gyanújával.

Tokióban sincs másként

Az alapos és precíz japánok is tévedhetnek. Akár egy nagyságrendet is. Így lett a benyújtott pályázathoz képest a 2020-as tokiói olimpia rendezési költségei a négyszeresükre emelkedtek, és már 26 milliárd dollárnál tartanak. Ez már közelít a tarthatatlanhoz, és hiába kampányoltak a pályázás során azzal, hogy minden helyszín hihetetlenül közel, átlagosan 8 kilométerre van a belvárostól, éppen ez drágítja meg a rendezést, ugyanis jószerével minden sportág versenyeihez új helyszínt kellett (volna) építeni, hogy tartani tudják az ígéretet. Most viszont számos versenyt kénytelenek új, pontosabban régi, már meglévő helyszínekre átköltöztetni, hogy lefaragjanak a költségekből. Szakértők szerint ez bele van kódolva a rendszerbe, mert a pályázók a győzelem érdekében irreálisan alul becsülik a költségeket.