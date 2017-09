Fucsovics játssza a nyitómeccset a Davis Kupában

Fucsovics Márton játssza az első mérkőzést pénteken Budapesten az oroszok elleni tenisz Davis Kupa-párharcban, melynek tétje a világcsoportba jutás.

A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a magyarok első számú játékosa kezd 16 órakor a vendégek másodikjával, az idei US Openen negyeddöntős Andrej Rubljovval, majd Balázs Attila következik az ellenfél legjobbja, Karen Hacsanov ellen a Kopaszi gáton emelt ideiglenes stadionban. A szombati párost Fucsovics és Balázs vívja Danyiil Medvegyev és Konsztantyin Kravcsuk ellen.A bokasérüléséből felépült Fucsovics Márton elmondta, az oroszok a gyorsabb pályákat szeretik, így számukra nem lesznek ideálisak az itteni körülmények.

Jobban szeretek második meccset játszani, amikor tudom, hogy mennyi az állás, de most így alakult, semmi gond. Győzelmet várok a csapattól, szerintem tudunk meglepetést okozni, a közönség mellettünk lesz, a lassabb salakpályát Attila is jobban szereti - jelentette ki a 25 éves teniszező, hozzátéve, összejöhet egy olyan váratlan eredmény, mint tavaly márciusban Izrael ellen a Városligetben.

Köves Gábor szövetségi kapitány elégedetten beszélt a menetrend alakulásáról:

"Úgy érzem, nekünk kedvezőbb lehet ez így, de persze a játékosokon múlik. Attilának segíthet, hogy övé a második meccs, ráadásul mivel a szövetség vállalta a villanyfényes rendezést, péntek estére még többen kiérhetnek a helyszínre" - mondta az MTI-nek, kifejtve, hogy nagy szó lenne a nyitónapi két mérkőzésből egyet elcsípni.

Ha Marci azt mondta, hogy győzelmet vár, akkor természetesen nem mondhatok mást, és a lábamat feltéve nézem majd a meccseket. A viccet félretéve, óriási dolog lenne, ha nyerni tudnánk, az már jó alap, ha a játékosoknak megvan az önbizalmuk - tette hozzá.

Az oroszok szövetségi kapitánya, Samil Tarpiscsev - aki egyben a teniszszövetség elnöke és e Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja - egyelőre nem tartózkodik a magyar fővárosban, mivel részt vett a 2024-es és 2028-as nyári játékok limai helyszínkijelölésén. Az orosz sportdiplomata várhatóan később érkezik meg a válogatotthoz.

A péntektől vasárnapig tartó összecsapáson a magyar válogatottban Fucsovics Márton (113.), Balázs Attila (164.), a junior Grand Slam-bajnok Piros Zsombor (677.) és Borsos Gábor (902.) szerepel, míg az oroszok részéről Karen Hacsanov (32.), Andrej Rubljov (37.), Danyiil Medvegyev (61.) és Konsztantyin Kravcsuk (169.) játszik majd.A salakpályás párharc győztese feljut a világcsoportba, amelyben a magyar válogatott legutóbb 1996-ban szerepelt.

Az euro-afrikai zóna I-es csoportjában a magyarok februárban 3-1-re legyőzték Pozsonyban a szlovákokat, ezzel kerültek a rájátszásba.